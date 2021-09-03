От «Чем мы заняты в тени» до «Бумажного дома»: Что смотреть дома на этой неделе

«Дежурство» / Vigil, премьера (BBC One)

Сценарист из команды «Короны» и «Страйка» Том Эдж придумал детектив про убийство на субмарине (да-да, как в том крылатом выражении про «А куда ты денешься с подводной лодки»). Расследование тут ведет женщина-инспектор Эми Силва (Сюранна Джоунс), которая подозревает, что дело не только в гибели моряка, но и ядерной безопасности всей Великобритании.

C 30 августа, «КиноПоиск HD»