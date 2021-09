От «Чем мы заняты в тени» до «Бумажного дома»: Что смотреть дома на этой неделе

«Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows, 3 сезон (FX)

Комедийный мкоьюментари-сериал про мотивам фильма Тайки Вайтити оборвался на драматичном моменте — фамильяр Гильермо спас своего хозяина-вампира и всех его друзей из особняка на Стейтен-Айленде от расправы Совета. В третьем сезоне они сами станут лидерами и продолжат бороться с оборотнями, ведьмами и иногда друг другом.

Со 2 сентября, FX