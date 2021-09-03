От «Чем мы заняты в тени» до «Бумажного дома»: Что смотреть дома на этой неделе

Финал успешной испанской криминальной драмы «Бумажный дом», мокьюментари-комедия по мотивам одноименного фильма Тайки Вайтити «Чем мы заняты в тени» и расследование преступления неожиданной командой из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта «Убийства в одном здании» — «Собака.ru» рассказывает о сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Дежурство» / Vigil, премьера (BBC One)
Сценарист из команды «Короны» и «Страйка» Том Эдж придумал детектив про убийство на субмарине (да-да, как в том крылатом выражении про «А куда ты денешься с подводной лодки»). Расследование тут ведет женщина-инспектор Эми Силва (Сюранна Джоунс), которая подозревает, что дело не только в гибели моряка, но и ядерной безопасности всей Великобритании.
C 30 августа, «КиноПоиск HD»
«Летиция» / Laëtitia, премьера (HBO Max)
Лауреат «Оскара» за документальный фильм «Убийство воскресным утром» сериал Жан-Ксавье де Листрада снял запутанный детектив об исчезновении 18-летней Летиция (Мари Коломб) в небольшой французской деревне. Вести расследование полиции помогает сестра пропавшего тинейджера Джессика (Софи Брейер).
С 30 августа, HBO Max
«Патриот», 2 сезон (ТНТ)
Ситком возвращается со вторым сезоном — к главному герою, выпускнику академии ФСБ Сани Кучина, в борьбе за порядок в его родному городе присоединится его сослуживица Айза. Ее появление не оценит жена «патриота» — на этом будет строиться большинство гэгов проекта.
С 30 августа, ТНТ, Premier
«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building, премьера (Hulu)
Детективная комедия с неожиданным трио из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта — они играют сыщиков-любителей, которые вместе расследуют убийство, произошедшее в их роскошном доме на Манхэттене. В касте также главный «англичанин в Нью-Йорке» — Стинг.
С 31 августа, Hulu
«Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows, 3 сезон (FX)
Комедийный мкоьюментари-сериал про мотивам фильма Тайки Вайтити оборвался на драматичном моменте — фамильяр Гильермо спас своего хозяина-вампира и всех его друзей из особняка на Стейтен-Айленде от расправы Совета. В третьем сезоне они сами станут лидерами и продолжат бороться с оборотнями, ведьмами и иногда друг другом.
Со 2 сентября, FX
«Бумажный дом» / La casa de papel, 5 сезон (Netflix)
Финальный сезон неожиданного выстрелившего испанского сериала — он стал одним из самых популярных неанглоязычных проектов Netflix, хотя его собирались закрыть после пилота. В заключительных эпизодах грабители в масках Дали, захватившие заложников в Королевском монетном дворе, понимают, что остались без плана, а военные тем временем готовят штурм.
С 3 сентября, Netflix
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