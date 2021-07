От «Американских историй ужасов» до мюзикла «Шмигадун!»: что смотреть дома на этой неделе

«Я никогда не...» / Never Have I Ever, 2 сезон (Netflix)

Во втором сезоне сериала про пытающуюся стать популярной школьницу-индианку юная Деви (Майтреи Рамакришнан) все также будет попадать в странные и нелепые ситуации из-за своего характера. Шоураннер Минди Кейлинг («Проект Минди») в сценарии описала в том числе истории из своего детства.

С 16 июля, Netflix