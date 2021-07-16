От «Американских историй ужасов» до мюзикла «Шмигадун!»: что смотреть дома на этой неделе

Сатира на современный колониализм «Белый лотос», комедия о мюзикле, из которого не выбраться, «Шмигадун!», третий сезон антологии «Чудотворцы» и спин-офф «Американской истории ужасов» — какие сериалы вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Белый лотос» / The White Lotus, премьера (HBO)
Эксцентричная сатирическая драмеди про белый и привилегированный гавайский курорт, гости и персонал которого на самом деле более чем странные. Сценарий проекта писал Майк Уайт — автор сериала «Просветленная» с Лорой Дерн и фильма «Статус Брэда» с Беном Стиллером. Он же и снял все его эпизоды. В актерском составе «Белого лотоса» выделяются, например, Александра Даддарио из «Почему женщины убивают» и Сидни Суини из «Эйфории».
С 12 июля, HBO Max, «Амедиатека»
«Чудотворцы: Дикий Запад!» / Miracle Workers: Oregon Trail, 3 сезон (TBS)
В третьей части комедийного сериала-антологии неизменные Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми теперь играют героев вестерна: проповедника-идеалиста и бандита в бегах. Невероятные (но неизменно смешные) приключения будут на знаменитой Орегонской тропе — исторической дороге, проложенной в 1830-е.
С 14 июля, TBS, «КиноПоиск HD»
«Документалист», премьера (Premier)
Самый плодотворный российский шоураннер последнего времени Илья Куликов («Чернобыль: Зона отчуждения», «Перевал Дятлова») снял новый (очередной) сериал для Premier и «ТВ-3». В нем режиссер-документалист Евгений, получивший «Тэфи» за фильм про Дягилева, решает вдруг сделать док про сверхъестественное. Без интеграции «Битвы экстрасенсов», увы, не обойдется, а наиболее удачна тут не мистика, а профессиональные шутки про алкоголь в кадре. Хотя обаяние актеров Аристарха Венеса и Маргариты Аброськиной тоже никто не отменял.
С 15 июля, Premier
«Плохой доктор» / Dr. Death, премьера (Peacock)
Основанный на реальной истории сериал с Джошуа Джексоном, Алеком Болдуином и Кристианом Слэйтером. Джексон играет молодого обаятельного нейрохирурга, пациенты которого остаются инвалидами или умирают даже после простейших вмешательств. Разобраться в ситуации берутся его коллеги, подозревающие, что дело не только во врачебных ошибках.
С 15 июля, Peacock
«Северные воды» / The North Water, премьера (BBC Two)
Британский триллер с Джеком О’Коннеллом («Несломленный») и Колином Фарреллом в лучших классических традициях — экранизация романа Иэна Макгуайра. Военный хирург нанимается судовым врачом в китобойную экспедицию в Арктику. На борту оказывается психопат-убийца, и побег от себя превращается в борьбу за жизнь среди ледяных пейзажей северных морей.
С 15 июля, BBC Two «КиноПоиск HD» (точная дата релиза в России пока не сообщается, но это будет в июле)
«Американские истории ужасов» / American Horror Stories, премьера (Hulu)
Спин-офф «Американской истории ужасов» по сценарию неизменного шоураннера проекта Райна Мерфи. В каждом эпизоде вновь сосредоточатся на городских легендах, мифах и разного рода хоррорах. И да, Человек в латексе (он же Rubber Man) снова вернется.
С 16 июля, Hulu
«Шмигадун!» / Schmigadoon!, премьера (Apple TV+)
Комедия со звездой Saturday Night Live Сесил Стронг и Киганом-Майклом Ки из «Ки и Пил» и «Фарго» рассказывает о супружеской паре на грани развода. Потерявшись в лесу, они вдруг оказываются в заколдованном городе, где все поют и танцуют, как в идиллическом мюзикле наподобие «Звуков музыки» или «Волшебника страны Оз». Но по дороге из желтого кирпича отсюда не выбраться: только если встретишь настоящую любовь. Снял проект режиссер «Людей в черном» и «Большого» Барри Зонненфельд.
С 16 июля, Apple TV+
«Маккартни 3, 2, 1» / McCartney 3,2,1, премьера (Hulu)
Режиссер Захари Хейнзерлинг («Милашка и боксер») снял документальный черно-белый мини-сериал (но с цветной хроникой), как сэр Пол Маккартни в звукозаписывающей студии продюсера Рика Рубина делится многочисленными историями из бытности The Beatles и сольной карьеры.
С 16 июля, Hulu
«Тернер и Хуч» / Turner & Hooch, премьера (Disney+)
Сериальный сиквел семейного фильма 1989 года про полицейского-аккуратиста и его не слишком воспитанного пса. Служителя правопорядка Скотта Тернера теперь играет Джош Пек из «Теории большого взрыва». В оригинальной комедии эта роль была у Тома Хэнкса.
С 16 июля, Disney+
«Я никогда не...» / Never Have I Ever, 2 сезон (Netflix)
Во втором сезоне сериала про пытающуюся стать популярной школьницу-индианку юная Деви (Майтреи Рамакришнан) все также будет попадать в странные и нелепые ситуации из-за своего характера. Шоураннер Минди Кейлинг («Проект Минди») в сценарии описала в том числе истории из своего детства.
С 16 июля, Netflix
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