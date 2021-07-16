От «Американских историй ужасов» до мюзикла «Шмигадун!»: что смотреть дома на этой неделе

«Северные воды» / The North Water, премьера (BBC Two)

Британский триллер с Джеком О’Коннеллом («Несломленный») и Колином Фарреллом в лучших классических традициях — экранизация романа Иэна Макгуайра. Военный хирург нанимается судовым врачом в китобойную экспедицию в Арктику. На борту оказывается психопат-убийца, и побег от себя превращается в борьбу за жизнь среди ледяных пейзажей северных морей.

С 15 июля, BBC Two «КиноПоиск HD» (точная дата релиза в России пока не сообщается, но это будет в июле)