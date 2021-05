От «Наследия Юпитера» до «Обители»: Что смотреть дома на этой неделе

«Сыновья Сэма. Падение во тьму» / The Sons of Sam: A Descent into Darkness, премьера (Netflix)

Когда-нибудь истории про известных маньяков закончатся у Netflix, а пока жанр тру крайм по-прежнему процветает — на этот раз с документальным проектом про Дэвида Берковица, известного как Сын Сэма. Он расстреливал в Нью-Йорке 1970-х абсолютно случайных прохожих, часто — влюбленные пары. О тех же событиях, кстати, режиссер Спайк Ли снял фильм «Кровавое лето Сэма».

С 5 мая, Netflix