От «Наследия Юпитера» до «Обители»: Что смотреть дома на этой неделе

Проект о нерадивых отпрысках супергероев «Наследия Юпитера», британская костюмная мелодрама с Лили Джеймс и Эндрю Скоттом «В поисках любви» и экранизация романа Захара Прилепина «Обитель» — «Собака.ru» рассказывает о лучших сериалах, которые вышли (или выйдут) с 4 по 10 мая.
«Звездные войны: Бракованная партия» / Star Wars: The Bad Batch, премьера (Disney+)
Анимационный сериал основан на каноничной вселенной «Звездных войн», но является спин-оффом «Войны клонов». Речь пойдет о бракованной партии, отличающейся от оригинала Джанго Фетта, и их миссиях в далекой-далекой галактике.
С 4 мая, Disney+
«Селена» / Selena: The Series, 2 сезон (Netflix)
Красочный байопик звезды 1990-х певицы Селены. Ее судьба и правда невероятно кинематографична и трагична: в 1994-м она получила «Грэмми», но уже через год девушку застрелили. Убийство совершила менеджер Селены. Латино-американской певице было всего 23. Проект зашел на второй сезон — в нем расскажут о муже Селены, гитаристе Крисе Пересе и знакомстве с Иоландой Сальдивар, которая и станет ее убийцей.
С 4 мая, Netflix
«Секс, инста, экзамены» / «Секс, Інста і ЗНО», премьера («1+1»)
Среди релизов Start за «Медиатором», вторым сезоном «Вампиров средней полосы» и третьим «Содержанок» почти затерялся украинский драмеди-проект «Секс, инста, экзамены» Антонио Лукича («Мои мысли тихие») и шоураннера Ирины Никончук. Как и «Мертвые ласточки», это попытка говорить с подростками и молодыми взрослыми на понятном им языке (и не так важно, русский это или украинский). Для большинства актеров сериала — это дебют в кино, они учатся в киевском университете им. И. Карпенко-Карого.
С 5 мая, Start
«Сыновья Сэма. Падение во тьму» / The Sons of Sam: A Descent into Darkness, премьера (Netflix)
Когда-нибудь истории про известных маньяков закончатся у Netflix, а пока жанр тру крайм по-прежнему процветает — на этот раз с документальным проектом про Дэвида Берковица, известного как Сын Сэма. Он расстреливал в Нью-Йорке 1970-х абсолютно случайных прохожих, часто — влюбленные пары. О тех же событиях, кстати, режиссер Спайк Ли снял фильм «Кровавое лето Сэма».
С 5 мая, Netflix
«Кровные» / Bloods, премьера (Sky)
Незамысловатый ситком, но с фирменным британским юмором про двух медиков скорой помощи: сурового чернокожего британца Малика, ведущего непопулярный видеоблог, и жизнерадостной блондинки Венди. Их отношения, конечно, пройдут (по традиции) все стадии от полного неприятия до большой дружбы.
С 6 мая, «Амедиатека»
«Girls5eva» / Girls5eva, премьера (Peacock)
Ситком о девичьем поп-бэнде, записавшем в 1990-е всего один хит. Спустя годы они вновь попробуют стать звездами. Среди продюсеров сериала, что внушает, надежду Тина Фей. Все совпадения с реальностью тут случайны (и не случайны).
С 6 мая, Peacock
«Наследие Юпитера» / Jupiter’s Legacy, премьера (Netflix)
Основанный на комиксе создателя серий Kingsman и «Пипец» Марка Миллара проект о том, что проблемы отцов и детей не чужды и супергероям (как будто кто-то сомневался, что все они вышли из хитона греко-римской мифологии). По сюжету потомки титанов, получивших силу в 1930-х, больше одержимы популярностью и успехом, чем мировым порядком.
С 7 мая, Netflix
«Выскочка» / Shrill, 3 сезон (Hulu)
Третий (и последний) сезон комедии о бодипозитивной феминистке Энни (Эйди Брайант). Сериал основан на автофикшне о попытках принимать и любить себя писательницы Линди Уэст.
С 7 мая, Hulu
«Мистический квест» / Mythic Quest: Raven's Banquet, 2 сезон (Apple TV+)
Кажется, Apple TV+ что-то знали, посвятив вышедший еще до разгара пандемии комедийный сериал сейчас перспективному, как никогда, геймдеву — в нем группа разработчиков вынуждена обслуживать идеи амбициозного босса-эгоцентрика. Тот хочет создать величайшую в мире игру с собой в главной роли. Специальным гостем во втором сезоне станет Снуп Догг в роли самого себя.
С 7 мая, Apple TV+
«В поисках любви» / The Pursuit of Love, премьера (BBC One)
Актриса Эмили Мортимер («Матч поинт») дебютирует в режиссуре — экранизацией классического, как британские традиции, романа Нэнси Митфорд. Он об аристократке с боевым характером Линде (Лили Джеймс), мечтающей встретить настоящую любовь, а не просто найти выгодную и подходящую ей по статусу партию. В касте также Эмили Бичем, сама Эмили Мортимер и Эндрю Скотт из «Шерлока».
С 9 мая, BBC One, Amazon Prime Video, «КиноПоиск HD»
«Обитель», премьера («Россия-1»)
Трейлер сериала «Обитель» начали крутить на «России-1» с многообещающей плашкой «Скоро», переиздание одноименного романа Захара Прилепина уже вышло в кинообложке — все это верные маркеры того, что проект вот-вот все же пустят по ТВ (по традиции наши телеканалы в релизах ценят внезапность, а не программирование). Снял картину автор «Географ глобус пропил» Александр Велединский, в роли заключенного Соловецкого лагеря Артема Горяинова выступил Евгений Ткачук, его возлюбленную чекистку Галину играет Александра Ребенок, ее ревнивого и всесильного гражданского мужа — Сергей Безруков.
С 10 мая, «Россия-1», «Смотри»
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