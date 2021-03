От комикессы до Губки Боба: что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Notorious B.I.G.: Моя история» / Biggie: I Got a Story to Tell (Netflix)

Фильм из документальной линейки Netflix про еще одного рэпера со сложной судьбой: Кристофера Уоллеса, известного как The Notorious B.I.G, застрелили в 1997 году в Лос-Анджелесе. Трогательную мемориальную ленту спродюсировал Пи Дидди, а в ее основе — архивные съемки близкого друга Бигги D-Roc.

С 1 марта, Netflix