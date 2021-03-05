От комикессы до Губки Боба: что смотреть дома на этой неделе

Документальная картина о рэпере Бигги, сложные будни 49-летней стендаперши «Я не шучу» и приквел истории про Губку Боба и всех, кто обитает на дне океана — «Собака.ru» рассказывает о новых фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах на этой неделе.
Фильм «Notorious B.I.G.: Моя история» / Biggie: I Got a Story to Tell (Netflix)
Фильм из документальной линейки Netflix про еще одного рэпера со сложной судьбой: Кристофера Уоллеса, известного как The Notorious B.I.G, застрелили в 1997 году в Лос-Анджелесе. Трогательную мемориальную ленту спродюсировал Пи Дидди, а в ее основе — архивные съемки близкого друга Бигги D-Roc.
С 1 марта, Netflix
Сериал «Дылды», 2 сезон (СТС)
Продолжение истории про сложные взаимоотношения волейбольного тренера Ковалева (Павел Деревянко) и его спортсменок. На этот раз ему надо завоевать симпатию дочери мэра, которая попадает в команду.
С 1 марта, СТС, more.tv
Сериал «Обломки» / Debris, премьера (NBC)
Сериал автора «Мексиканца», шоураннера Дж. Х. Уаймена с «Секретными материалами» в референсах. Спецагенты Финола Джонс (Риэнн Стил) и Брайан Беневенти (Джонатан Такер) расследуют, как обломки космического корабля меняют жизнь на Земле. Спойлер: весьма значительно — например, люди начинают видеть давно умерших родственников.
Со 2 марта, NBC, «Амедиатека»
Сериал «Я не шучу», премьера («КиноПоиск HD»)
Миссис Мейзел по-русски — комедийный сериал про 49-летнюю Лену, которая выступает со стендапами в клубах Москвы. Материал, как и любой хороший комик, она берет из собственной жизни: у нее двое детей от разных мужей, кризис среднего возраста, собака и натянутые отношения с экс-свекровью. Главную роль играет стендапер Елена Новикова, она же написала сценарий вместе с Александром Незлобиным.
С 4 марта, «КиноПоиск HD»
Сериал «Лагерь „Коралл“: Юные годы Губки Боба» / Kamp Koral: SpongeBob's Under Years, премьера (Paramount+)
Приквел истории про тех, кто обитает на дне океана — их детство и отрочество в лагере «Коралл». Мультсериал выйдет на стриминге Paramount+ одновременно с цифровой премьерой полного метра — мультфильма «Губка Боб в бегах».
С 4 марта, Paramount+
Сериал «Райское местечко» / For Heaven’s Sake, премьера (Paramount+)
Документальный комедийный детектив со странной локализацией названия (языковую игру оригинала можно было все же хоть немного учесть). В семье Хэвен есть странная тайна — в 1934 года один из ее членов исчез из загородного дома на озере. О том, что с ним могло случиться, до сих пор ходят фамильные легенды и байки, и потомки решили наконец во всем разобраться.
Где смотреть: Paramount+ (с 4 марта), more.tv, КиноПоиск HD (с 9 марта)
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