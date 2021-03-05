От комикессы до Губки Боба: что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Райское местечко» / For Heaven’s Sake, премьера (Paramount+)

Документальный комедийный детектив со странной локализацией названия (языковую игру оригинала можно было все же хоть немного учесть). В семье Хэвен есть странная тайна — в 1934 года один из ее членов исчез из загородного дома на озере. О том, что с ним могло случиться, до сих пор ходят фамильные легенды и байки, и потомки решили наконец во всем разобраться.

Где смотреть: Paramount+ (с 4 марта), more.tv, КиноПоиск HD (с 9 марта)