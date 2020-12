От Вуди Аллен до Тильды Суинтон: 21 лучший фильм декабря

«Маржела» / Martin Margiela: In His Own Words

Кинокомпания «Пионер» вновь выпускает в России документальный фильм о дизайнере — на этот раз о бельгийце Мартине Маржеле. Кстати, его режиссер Райнер Хольцм до этого снял картину о Дрисе Ван Нотене.

С 17 декабря