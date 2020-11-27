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От Вуди Аллен до Тильды Суинтон: 21 лучший фильм декабря

Пятидесятая картина в карьере Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина», новогодняя сказка «Серебряные коньки» и невероятно красивая короткометражка Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон «Человеческий голос» — какие фильмы выйдут в прокат в первый месяц зимы.

«Криминальные боссы» / Arkansas

Нео-нуар в духе так любимых в России Тарантино, Риччи и братьев Коэн с блестящим актерским составом из Лиама Хемсворта, Винса Вона, Джона Малковича и многих других. Но не надо питать иллюзий: его режиссеру Кларку Дьюку до референсных авторов далеко, а оммаж про наркобарнов, мафию и психопатов всегда останется оммажем.

С 3 декабря

«Ширли» / Shirley

Готический триллер-байопик из программы Берлинале об американской писательнице-классике Ширли Джексон (Элизабет Мосс), к которой университет подселяет молодого доцента и его жену.

С 3 декабря

«Избави нас от лукавого» / Daman akeseo guhasoseo

После грандиозного успеха «Паразитов» в России стали внимательнее относиться к кино Южной Кореи. Поэтому в прокат и у нас выходит боевик Хон Вон-чхана про благородного киллера и злого бандита.

С 3 декабря

«Трое»

На историю любовного треугольника героев Юлии Пересильд, Виктории Исаковой и Константина Хабенского режиссера Анну Меликян вдохновила книга о «Троице» Андрея Рублева и советское кино. Все лишние и всё лишнее здесь выхолощено.

С 3 декабря

«Человеческий голос» / The Human Voice

Невероятно красивый короткий метр Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон в главной (и практически единственной роли). Как когда-то в «Женщинах на грани нервного срыва» его завязка и основной конфликт — страдания героини из-за возлюбленного, так и на забравшего свои вещи после расставания.

С 3 декабря

«Назад в будущее» / Back to the Future

Среди ре-релизов очередь дошла и до фантастической комедии Роберта Земекиса о перемещениях во времени и пространстве. Увидеть Марти, дока и DeLorean на большом экране — всегда радостно, к тому же сеансы планируются на языке оригинала с субтитрами.

С 10 декабря

«Неадекватные люди 2»

Спустя 10 лет после выхода первой части — это был дерзкий полнометражный дебют режиссера Романа Каримова — историю отношений Виталия и Кристины зачем-то решили продолжить. Повзрослевшая Ингрид Олеринская и постаревший Илья Любимов вновь попробуют убедить зрителей, что никто не адекватен в этом безумном, безумном мире.

С 10 декабря

«Мужчина и женщина: Лучшие годы» / Les plus belles années d'une vie

Продолжения можно снимать не только 10, но и 50 лет спустя. Клод Лелуш сделал еще один сиквел своего знаменитого фильма с Анук Эме и Жан-Луи Трентиньяном.

С 10 декабря

«Серебряные коньки»

В новогодней сказке о любви дворянки и простолюдина в канун 1900 года (их играют юные Софья Присс и Федор Федотов) Петербург — полноценное действующее лицо. Съемки проходили в том числе в нетривиальных локациях и даже на замерзших каналах города. Получилось по-голливудски фантастично и по-хорошему наивно — кажется, это главный хит предпраздничного проката.

С 10 декабря

«Птица в клетке»/ Songbird

Один из первых фильмов, снятых во время пандемии COVID-19, посвящен (сюрприз-сюрприз) развитию опасного вируса. Прогноз в картине довольно пессимистичный — к 2024 году ничего так и не закончится. Одним из продюсеров «Птицы» выступил Майкл Бэй.

С 10 декабря

«ДНК» / ADN

Дива из «Пятого элемента» Майвенн Ле Беско сняла фильм про поиск идентичности — и сама сыграла в нем главную роль. Остальной каст не менее впечатляющий — это Фанни Ардан, Луи Гаррель и Марина Вакт.

С 10 декабря

«Обратная связь»

Сиквел «Громкой связи» — русской адаптации итальянского фильма «Идеальные незнакомцы». На этот раз сценарий полностью оригинальный, в главных ролях — снова «Квартет И», Ирина Горбачева и Мария Миронова.

С 17 декабря

«Реальные пацаны против зомби»

Вместо «Полицейского с Рублевки» в новогодний кинотеатральный прокат на этот раз ТНТ пустит фильм на основе другого их хитового сериала — «Реальных пацанов». Коляну предстоит спасти родную Пермь и возлюбленную Леру от зомби-вируса.

С 17 декабря

«Сентенция»

Фильм Дмитрия Рудакова рассказывает о последних днях автора «Колымских рассказов» Варлама Шаламова (Александр Рязанцев). В дом престарелых к нему приезжают двое журналистов, которые намерены добиться публикации его рукописей (Павел Табаков и Федор Лавров).

С 17 декабря

«Маржела» / Martin Margiela: In His Own Words

Кинокомпания «Пионер» вновь выпускает в России документальный фильм о дизайнере — на этот раз о бельгийце Мартине Маржеле. Кстати, его режиссер Райнер Хольцм до этого снял картину о Дрисе Ван Нотене.

С 17 декабря

«Семейка Крудс: Новоселье» / The Croods: A New Age

В очередной части анимационной франшизы семья Крудс отправится в новое путешествие. В оригинале персонажей озвучивают Эмма Стоун, Николас Кейдж, Райан Рейнольдс и другие.

С 24 декабря

«Огонь»

Героическая драма автора «Я худею» Алексея Нужного про пожарных и спасателей во главе с Константином Хабенским. Чтобы огонь смотрелся натурально, его не только дорисовывали на компьютере, но и снимали вживую на специально построенных лесных декорациях. Актеров консультировали сотрудники Авиалесоохраны и МЧС.

С 24 декабря

«Ромео и Джульетта» / Romeo and Juliet: Beyond Words

В основе фильма — постановка хореографа Королевского балета Кеннета Макмиллиана 2015 года. Заглавные партии исполняют Уилльям Брэйсуэлл и Франческа Хэйуорд.

С 24 декабря

«Ведьмина служба доставки» / Majo no takkyûbin

Еще один ре-релиз декабря — возвращение на экраны анимационного фильма великого Хаяо Миядзаки. Ведьма-подросток Кики вместе с котом Дзидзи открывает экстренную службу доставки — тема, как никогда, актуальная в 2020-м.

С 24 декабря

«Конь Юлий и большие скачки»

Традиционный релиз декабря от анимационный студии «Мельница». На этот раз под Новый год выпускают историю про коня Юлия. Тот наконец-то влюбился и попытается просить руки​ королевской кобылы Звезда Востока у султана Рашида.

С 31 декабря

«Фестиваль Рифкина» / Rifkin's Festival

Пятидесятый фильм в карьере 85-летнего Вуди Аллена. И хотя лучшие картины режиссера, кажется, уже давно сняты, по заветам Моррисси, «Однажды пока окажется прощанием» — поэтому пропускать новую работу режиссера точно не стоит. К тому же в «Фестивале Рифкина» играют Джина Гершон, Луи Гаррель, Уоллес Шоун и Кристоф Вальц.

С 31 декабря

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