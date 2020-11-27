От Вуди Аллен до Тильды Суинтон: 21 лучший фильм декабря

«Криминальные боссы» / Arkansas

Нео-нуар в духе так любимых в России Тарантино, Риччи и братьев Коэн с блестящим актерским составом из Лиама Хемсворта, Винса Вона, Джона Малковича и многих других. Но не надо питать иллюзий: его режиссеру Кларку Дьюку до референсных авторов далеко, а оммаж про наркобарнов, мафию и психопатов всегда останется оммажем.

С 3 декабря