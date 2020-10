Неснятое кино: Как Виктор Цой должен был сыграть в киберпанке в стиле «Бегущего по лезвию»

РН: В последнем абзаце факса уже появилась идея Билла с ядерной боеголовкой. Когда в апреле-мае мы с ним вместе работали над сценарием в Сиэттле, эта идея выросла в механического паука, заряженного атомной бомбочкой и вскарабкивающегося на Александровскую колонну. Билл называл его Boris the Spider, по одноименной песне группы The Who. Этот вариант (третий по счету) мы начали писать с Биллом в Сиэттле в конце апреля 1990 - я именно поэтому не поехал в Японию, куда вместо меня с Виктором отправилась Джоанна. Факс с окончательным текстом просто был прислан в 1991, уже после гибели Виктора. Для справки: первый вариант был написан мной в конце 1989, второй Гибсоном весной 1990. Второй вариант я нашел, но там нет еще механического паука, мы добавили его в Сиэттле; кстати, мои комментарии ко второму варианту сохранились.

ДМ: На тот момент все твои кино-планы были связаны с Виктором? И какие, кроме этого, были еще идеи фильмов?

РН: Да, только с Виктором. Самый первый проект, сценарий к которому я начинал еще до знакомства с Виктором, - "Король Брода". Как я уже рассказал, мы его отложили на время. Были случайные обсуждения продолжения "Иглы", но ни я, ни Виктор не горели такой идеей. Когда "Цитадель" из советского вдруг стала совместным проектом с американцами, Виктор стал меня подгонять, чтобы я быстро написал новый советский проект - мы бы его сняли в том же 1990 году, пока большая совместная картина набирает обороты. И я буквально за месяц, к лету, написал "Дети Солнца". Деньги давало новое богатое видеообъединение в Казахстане, а интерес в соучастии выразил соловьевский "Круг" на Мосфильме, поскольку съемки предполагались осенью в Подмосковье. На 21 августа назначили встречу в Москве: Соловьев, я и Виктор. Не довелось... Во всех проектах главным героем был Моро.

ДМ: Опиши вкратце сюжет картины и его трансформации в процессе.

РН: "Цитадель смерти" рассказывает о некой параллельной реальности начала 1990-х годов. СССР развалился, всюду полыхает гражданская война, границы закрыты. Единственной независимой свободой зоной остается Ленинград. Моро проникает в город через заслоны, чтобы добраться до действующего гражданского аэропорта, сесть в самолет и улететь от всего этого безумия. В городе тоже не все спокойно, по ночам идет война между бандами за контроль над районами и бурно развивающимся капиталистическим бизнесом. Сразу же по прибытию Моро попадает в переплет. Спасая девочку по имени Алиса, он помимо своей воли оказывается вовлеченным в эпицентр заговора по захвату власти монархистом-диктатором. С Биллом мы начали всю историю пересчитывать в расчете на американского зрителя, избавляясь от элементов, которые были бы понятны только нашим.

ДМ: Вы встречались все вместе: ты, Билл и Виктор - для обсуждения возможного фильма?

РН: Виктор так и не встретился с Биллом. Следил за прогрессом по моим рассказам. ДМ: Кого из звезд ты хотел привлечь к картине кроме Виктора?

РН: Дэвида Бирна, лидера группы "Talking Heads", в роли "Безумного Шляпника", которого Билл переименовал в "Доктора Друга", посчитав, что так круче для американского уха. С Бирном я Виктора познакомил в Нью-Йорке.

ДМ: Какая студия должна была все продюсировать?

РН: Главный продюсер - Edward Pressman Film Corporation. Он и оплачивал девелопмент.

ДМ: На тот момент сколько вам всем было лет? Виктору, тебе и Биллу?

РН: Виктору - 28, мне - 36, Биллу - 42.

ДМ: Обсуждали, кто должен делать саундтрек, и в каком стиле должна была быть музыка?

РН: Разумеется, должен был делать Виктор с группой "Кино". Предполагалось, что Дэвид Бирн выступит не только актером, но и музыкальным продюсером, а также, возможно, со-композитором фильма вместе с Виктором. В числе прочего, обсуждали и это на встрече с Дэвидом. Я также подумывал использовать некоторые мифологические элементы рока, вроде песни Boris the Spider в исполнении The Who и "Кино". Моей задачей было нарисовать жуткую эклектическую смесь социализма с диким капитализмом в новом Ленинграде.