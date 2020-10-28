Неснятое кино: Как Виктор Цой должен был сыграть в киберпанке в стиле «Бегущего по лезвию»

История 2. Игла Смерти

В которой мы узнаем о том, как Виктор Цой после успеха “Иглы” должен был сыграть (за пять лет до экранизации “Джонни Мнемоника” с Киану Ривзом в главной роли) в новом фильме Рашида Нугманова “Цитадель Смерти” по сценарию классика киберпанка Уильяма Гибсона.

ВИКТОР МНЕМОНИК РАШИДА НУГМАНОВА

НАВИГАТОР ЭПОХИ МАШИН ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИНТЕРВЬЮ С УИЛЬЯМОМ ГИБСОНОМ (ILLUSIONS, НОМЕР 19, ЗИМА 1992)

Уильям Гибсон до сих пор чувствует усталость от перелета, пока мы блуждаем по улицам Веллингтона в поисках кофе, сигарет и местечка для разговора, предпочтительно всего сразу и вместе. Но нам не очень-то везет. Гибсон только что принял участие в дискуссии на тему «иных миров» с двумя другими писателями, условно фантастами. Ранее на этой неделе он сделал свой первый выход, «час с Уильямом Гибсоном», на Фестивале Писателей и Читателей в Веллингтоне в 1992 году. Для тех, кто не знает, Уильям Гибсон, уроженец Америки (Вирджиния) и резидент Канады (Ванкувер), является романистом, которого считают создателем жанра "киберпанк", который он развил в своей трилогии („Neuromancer‟, „Count Zero‟, „Mona Lisa Overdrive‟) и в сборнике коротких рассказов („Burning Chrome‟). Он также написал в соавторстве с Брюсом Стерлингом большой роман о Викторианской эпохе „The Difference Engine‟. Короче говоря, Гибсон чувствует себя как дома в обеих технологических эпохах: в новейшей и в старейшей. Вместе с Тони Чуа мы взяли интервью у Уильяма Гибсона для журнала Illusions в субботу 14 Марта на Куба-Стрит в Веллингтоне.

- Лоуренс Макдональд.

Уильям Гибсон: Хорошие советские художники – в числе самых серьезных людей, каких мне когда-либо доводилось встречать. Около двух лет назад я встретил казахского режиссера Рашида Нугманова, создателя фильма «Игла», который мне очень понравился. Это был первый советский боевик. И мы придумали план. Рашид стал самым молодым президентом казахского Союза кинематографистов в истории. Эта была одна из ранних весточек перемен, происходивших во времена ослабления системы. Они хотели избавиться от всех этих старых партийных подстав, руливших союзом, и потому избрали этого парня, которому на тот момент было лет двадцать (Билл ошибся, при избрании мне было 35 - прим. Рашида Нугманова, далее Р.Н.). Он был блестящим студентом, обучавшимся кинематографу в Ленинграде (точнее, во ВГИКе - Р.Н.), когда ленинградская панк-сцена была там в самом разгаре. Он крутился в этой среде, снимая подпольное документальное кино, кое-что из которого сейчас начинает циркулировать.

К съемкам «Иглы» он привлек советскую рок-звезду по имени Виктор Цой, поразительного парня из группы «Кино». Наполовину кореец, наполовину русский Брюс Ли, реальный мастер боевых искусств, невероятно привлекательный. У нас намечалось совместное советско-американское производство с Виктором в главной роли, Рашид должен был режиссировать, а я - написать сценарий совместно с американским писателем Джеком Вомаком из Нью-Йорка. (пауза)

Мы еще не были в производстве… но Джек и я собирались в Ленинград, когда Виктор совершенно неожиданно погиб в по-настоящему трагической, нелепой автомобильной катастрофе. Так мы потеряли звезду, а все советские художники, с которыми мы работали, ушли в тяжелейший период траура и перестали работать; по сути, просто исчезли на целый год. Но ровно год спустя после катастрофы они внезапно вернулись и заявили: «Жизнь продолжается, нужно что-то делать». Через неделю Вомак отправится к ним. Прошло довольно много времени с тех пор как мы видели Рашида, и Вомак хочет обсудить с ним создание фильма, связанного с событиями в Чернобыле, хотя мы не совсем уверены, как именно… (пауза)

Знаете ли вы, что в одном из подвалов под Чернобыльским реактором находится конструкция из расплавленного шлака, которая является вторым самым радиоактивным объектом во вселенной после солнца? Ее называют ногой слона, так как по форме она напоминает именно ее; некий сталактит, сформировавшийся из смертельного сплава. Есть один удивительный документальный фильм о смертниках в Чернобыле: группа физиков живет на территории реактора, проводя исследования - все они понимают, что умрут. Есть кадры, на которых эти ребята в тяжелых защитных костюмах пробираются сквозь лабиринт из перевитых труб, волоча за собой роботов (самоходные камеры), чтобы запустить их через отверстия к «слоновьей ноге», добыть ее кусочек и проверить его на радиоактивность. Один парень спустился с телескопическим прицелом и АК 49 и отстрелил несколько осколков. И затем они стали запускать туда роботов за этими осколками. Но роботы просто сгорали. Наконец, один из них, кое-как ковыляя, вернулся с маленьким кусочком этого самого радиоактивного вещества после солнцa. (задыхается от изумления)

В любом случае, хочется снять там какой-нибудь научно-фантастический фильм.

Тони Чуа: Вероятно, это ваш самый мрачный проект на данный момент?

Уильям Гибсон: Ну, когда работаешь с художниками из бывшего Советского Союза, будь готов к серьезным вещам.