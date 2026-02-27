От парижских мод до «Домашней портнихи»: в РНБ откроют выставку дамской периодики рубежа XIX-XX веков

Как дачный отдых и Первая мировая война перекроили наряды эпохи — покажет экспозиция, приуроченная к Международному женскому дню.
2 марта в Новом здании Российской национальной библиотеки начнет работу выставка «Журналы для прекрасных дам. "Модная" периодика начала XX века». В экспозиции представят женские журналы эпохи модерна из фонда РНБ: «Модный свет», «Женская жизнь», «Моды сезона», «Вестник моды», «Журнал для женщин», «Журнал для хозяек», «Моды для всех», «Моды и спорт», «Новости парижских мод», «Модная мастерская», «Модный магазин» и «Домашняя портниха».
Центральными для кураторов выставки стали вопросы о том, почему ювелирные украшения эпохи перестали быть показателем богатства, какие прически и цветовые решения пользовалась популярностью, как увлечение дачным отдыхом и Первая мировая война повлияли на моду. Свет на эти темы проливает периодика, редакторы которой отбирали и талантливо перерабатывали парижскую, английскую, берлинскую моды.
На рубеже XIX-XX веков российские женские печатные издания знакомили читательниц с модными тенденциями. В журналах публиковали выкройки с описаниями моделей, рисунки образцов одежды, рассказы и стихи известных русских и иностранных писателей, публицистику об общественной жизни русской женщины, статьи по воспитанию детей. На страницах появлялись рецепты простых и изысканных блюд, рекомендации по уходу за внешностью и здоровьем (в том числе рецепты растительной косметики!), а также советы по хозяйству и быту. Светская хроника соседствовала с правилами этикета. Новости о зарубежных тенденциях адаптировали к культурному коду городских женщин Российской империи.
Выставка открыта для посетителей до 23 апреля на Московском проспекте, 165к2 в часы, когда работает зал русского журнального фонда. Вход по читательскому билету — его оформят на месте при наличии паспорта.
6+
Комментарии (0)