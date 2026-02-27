От парижских мод до «Домашней портнихи»: в РНБ откроют выставку дамской периодики рубежа XIX-XX веков

2 марта в Новом здании Российской национальной библиотеки начнет работу выставка «Журналы для прекрасных дам. "Модная" периодика начала XX века». В экспозиции представят женские журналы эпохи модерна из фонда РНБ: «Модный свет», «Женская жизнь», «Моды сезона», «Вестник моды», «Журнал для женщин», «Журнал для хозяек», «Моды для всех», «Моды и спорт», «Новости парижских мод», «Модная мастерская», «Модный магазин» и «Домашняя портниха».

Центральными для кураторов выставки стали вопросы о том, почему ювелирные украшения эпохи перестали быть показателем богатства, какие прически и цветовые решения пользовалась популярностью, как увлечение дачным отдыхом и Первая мировая война повлияли на моду. Свет на эти темы проливает периодика, редакторы которой отбирали и талантливо перерабатывали парижскую, английскую, берлинскую моды.