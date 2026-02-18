Автографы Иоанна Кронштадтского, Михаила Зощенко и Максима Горького выставят на торги петербургской коллекции «Литфонда»

19 февраля аукционный дом «Литфонд» проведет онлайн-торги в петербургском филиале. В фокусе аукциона — редкие книги, автографы и исторические документы. В каталог из почти 500 лотов попала фотография святого Иоанна Кронштадтского с его автографом, а также издания с автографами писателей Максима Горького и Михаила Зощенко.

Протоиерей Иоанн Сергиев, более известный как Иоанн Кронштадтский, — cвятой праведный, чудотворец, прозорливец, целитель, бессребреник, духовник Александра III и Николая II. На торги выставят портрет Кронштадтского с его подписью: «Надежде Девьель. Прот. Иоанн Серг. Май 24, 1892. Кронштадт». Стартовая цена — 150 тысяч рублей.

От 120 тысяч стартует цена на «Историю живописи в XIX веке» Мутера с дарственной надписью Максима Горького своему близкому другу. На первой странице первого тома — надпись Горького: «Василию Алексеевичу Десницкому — А. Пешков». На второй странице — дарственная надпись уже самого Десницкого: «Подарок друга — милой Оле [подпись] 4.XII. 1938». К лоту прилагается «История русской живописи в XIX веке» Александра Бенуа в издании 1902 года.