Автографы Иоанна Кронштадтского, Михаила Зощенко и Максима Горького выставят на торги петербургской коллекции «Литфонда»

Онлайн-аукцион состоится 19 февраля.
Фотография Иоанна Кронштадтского с его автографом. Кронштадт, 1892
19 февраля аукционный дом «Литфонд» проведет онлайн-торги в петербургском филиале. В фокусе аукциона — редкие книги, автографы и исторические документы. В каталог из почти 500 лотов попала фотография святого Иоанна Кронштадтского с его автографом, а также издания с автографами писателей Максима Горького и Михаила Зощенко.
Протоиерей Иоанн Сергиев, более известный как Иоанн Кронштадтский, — cвятой праведный, чудотворец, прозорливец, целитель, бессребреник, духовник Александра III и Николая II. На торги выставят портрет Кронштадтского с его подписью: «Надежде Девьель. Прот. Иоанн Серг. Май 24, 1892. Кронштадт». Стартовая цена — 150 тысяч рублей.
От 120 тысяч стартует цена на «Историю живописи в XIX веке» Мутера с дарственной надписью Максима Горького своему близкому другу. На первой странице первого тома — надпись Горького: «Василию Алексеевичу Десницкому — А. Пешков». На второй странице — дарственная надпись уже самого Десницкого: «Подарок друга — милой Оле [подпись] 4.XII. 1938». К лоту прилагается «История русской живописи в XIX веке» Александра Бенуа в издании 1902 года.
Мутер, Р. История живописи в XIX веке. «Знание», 1899-1902
Еще одна литературная редкость — автограф Михаила Зощенко Анатолию Мариенгофу на переводе произведения «За спичками. Воскресший из мертвых» Майю Лассила. После постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» имя Зощенко оказалось под фактическим запретом, так что перевод стал вынужденной подработкой для писателя, причем имя переводчика в издании не указано. Дарственная надпись датирована 15 марта 1952 года. Стартовая ставка — 45 000 рублей.
В каталог торгов попали и тома с художественной ценностью. От 450 тысяч начинаются ставки на альбом «Рисунки, принадлежащие к Книге об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Феодоровича...» 1856 года. Издание включает 21 очерковую гравюру, среди них — хромолитография Егора Скотникова, отпечатанная в литографии Шелковникова.
Образец отечественного переплетного искусства начала XX века — четыре «тарасовских» переплета «Писем Н.В. Гоголя» под редакцией Владимира Шенрока (1901). Книжный раритет заявлен по лидирующей ставке 120 тысяч рублей.
На аукционе предстанет двухтомное издание Горация с гравюрами Джона Пайна (Лондон, 1733–1737). Пайн включил в книгу 164 инициала, 324 виньетки и 27 листовых гравюр. Лидирующая ставка за лот на момент релиза составляет 110 тысяч рублей.
Среди других лотов — пробный оттиск Владимира Фаворского к неизданной книге Самуила Маршака «Семь чудес» (ок. 1929) и «Манга» Хокусая в издании 1878 года с техникой печати фукуро-тодзи.
Начало аукциона 19 февраля в 19:00. Заочные ставки принимают до 17:00. Описания лотов доступны на сайте «Литфонда».
18+
Комментарии (0)