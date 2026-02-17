Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Поделиться:

Яков Гордин, Татьяна Никольская, Константин Азадовский представят книгу Глеба Морева «Иосиф Бродский: годы в СССР» в «Полутора комнатах»

Презентация состоится 19 февраля.

«НЛО»

19 февраля в 19:00 в музее «Полторы комнаты» пройдет презентация книги Глеба Морева «Иосиф Бродский: годы в СССР. Литературная биография». Автор будет присутствовать по видеосвязи, а в офлайн-обсуждении примут участие искусствовед Михаил Мильчик, писатель и публицист Яков Гордин, искусствовед Эра Коробова, литературоведы Константин Азадовский и Татьяна Никольская. Модератором встречи станет исполнительный директор фонда музея Иосифа Бродского Антон Алексеевский.

Книга Глеба Морева, опубликованная в прошлом году издательством «НЛО», посвящена советскому периоду, на который пришлось становление литературной карьеры, социокультурной позиции и этических установок Иосифа Бродского. В центре книги оказываются замысел побега из СССР на самолете, знаменитый суда за тунеядство, ссылка в Архангельскую область и выезд за границу. Автор фокусируется на анализе узловых моментов творческого пути поэта, подвергает эти эпизоды детальной реконструкции и ищет ответ на вопрос: в чем заключается неординарность и радикальность литературного и жизненного проекта Иосифа Бродского в 1960–1970 х годах?

Глеб Морев — филолог и историк культуры, автор работ по поэтике русского модернизма. Среди его книг — «Диссиденты: Двадцать разговоров», «Поэт и Царь: Из истории русской культурной мифологии» и «Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920–1930 е годы)».

Вход на презентацию свободный, но нужна регистрация.

18+

Читайте также: Как жили ленинградские стиляги? Рассказывает Татьяна Никольская

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: