Яков Гордин, Татьяна Никольская, Константин Азадовский представят книгу Глеба Морева «Иосиф Бродский: годы в СССР» в «Полутора комнатах»

19 февраля в 19:00 в музее «Полторы комнаты» пройдет презентация книги Глеба Морева «Иосиф Бродский: годы в СССР. Литературная биография». Автор будет присутствовать по видеосвязи, а в офлайн-обсуждении примут участие искусствовед Михаил Мильчик, писатель и публицист Яков Гордин, искусствовед Эра Коробова, литературоведы Константин Азадовский и Татьяна Никольская. Модератором встречи станет исполнительный директор фонда музея Иосифа Бродского Антон Алексеевский.

Книга Глеба Морева, опубликованная в прошлом году издательством «НЛО», посвящена советскому периоду, на который пришлось становление литературной карьеры, социокультурной позиции и этических установок Иосифа Бродского. В центре книги оказываются замысел побега из СССР на самолете, знаменитый суда за тунеядство, ссылка в Архангельскую область и выезд за границу. Автор фокусируется на анализе узловых моментов творческого пути поэта, подвергает эти эпизоды детальной реконструкции и ищет ответ на вопрос: в чем заключается неординарность и радикальность литературного и жизненного проекта Иосифа Бродского в 1960–1970 х годах?

Глеб Морев — филолог и историк культуры, автор работ по поэтике русского модернизма. Среди его книг — «Диссиденты: Двадцать разговоров», «Поэт и Царь: Из истории русской культурной мифологии» и «Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920–1930 е годы)».

Вход на презентацию свободный, но нужна регистрация.

