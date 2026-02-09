Объявили даты проведения XXI Международного книжного салона в Петербурге

Фестиваль, приуроченный к Году петербургской культуры и 200-летию Салтыкова-Щедрина, состоится в мае.
XXI Международный книжный салон пройдет с 21 по 24 мая. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.
Юбилейный фестиваль 2025 года в пятый раз за свою историю прошел на Дворцовой площади. В Салоне приняли участие 242 издательства из России и Беларуси, а также писательницы Дарья Донцова, Мария Семенова и Александра Маринина. По информации организаторов, мероприятия посетили свыше полумиллиона человек.
История Петербургского Книжного салона началась в 2006-м — в год столетия академика Дмитрия Лихачева. Выставка-ярмарка, проходившая тогда в «Ленэкспо», стала площадкой для общения со знаменитыми писателями и покупки редких изданий. Гостями первого Книжного салона были Андрей Битов, Даниил Гранин, Лариса Рубальская и Чингиз Айтматов.
Программа Салона включает книжную выставку-ярмарку, презентации новых изданий, спектакли, лекции, творческие встречи. Для детей проводят интеллектуальные игры, конкурсы и мастер-классы.
Темами фестиваля в 2026 году станут Год петербургской культуры, 200-летие Михаила Салтыкова-Щедрина и Год единства народов России. План мероприятий появится позже.
