Объявили даты проведения XXI Международного книжного салона в Петербурге

История Петербургского Книжного салона началась в 2006-м — в год столетия академика Дмитрия Лихачева. Выставка-ярмарка, проходившая тогда в «Ленэкспо», стала площадкой для общения со знаменитыми писателями и покупки редких изданий. Гостями первого Книжного салона были Андрей Битов, Даниил Гранин, Лариса Рубальская и Чингиз Айтматов.

Программа Салона включает книжную выставку-ярмарку, презентации новых изданий, спектакли, лекции, творческие встречи. Для детей проводят интеллектуальные игры, конкурсы и мастер-классы.

Темами фестиваля в 2026 году станут Год петербургской культуры, 200-летие Михаила Салтыкова-Щедрина и Год единства народов России. План мероприятий появится позже.

0+