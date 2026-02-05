Издательство Ивана Лимбаха готовит антологию петербургского письма 1950–2020-х годов

Сборник поэзии, прозы и эссеистики появится на прилавках к концу марта, а сейчас доступен по предзаказу.
Издательство Ивана Лимбаха открыло предзаказ на книгу «За чертой горизонта: Петербургская антология. 1950-2020-е», составленную прозаиком Станиславом Снытко. Это первая в своем роде антология, которая освещает петербургское письмо без оглядки на концепцию «петербургского текста» или устойчивый «образ города».
В сборник вошла петербургская поэзия, проза и эссеистика последних десятилетий. В центре внимания — вопрос об объективных критериях петербургского стиля и экзистенциальных ставках, объединяющих «классицистов» и «авангардистов», авторов первого послевоенного поколения и наших современников.
На обложке антологии — фотография художника и дизайнера Ника Теплова, сделанная на советскую пленку «Свема» 1970-х годов.
Станислав Снытко — писатель и редактор, родился в 1989 году в Ленинграде. Среди его прозаических книг — «Уничтожение имени», «Короли ацетона», «Белая кисть» и «Финские ночи». В 2023 году вышла его «История прозы в описаниях Земли» — это художественное исследование временных и пространственных условий, которые раскрываются как контекст литературного процесса. Снытко осмысляет историю повествовательной прозы от античности до ленинградского андеграунда: его текст можно прочитать как поэму о роли географии в литературе, редких старых книгах и комических мелочах повседневности.
Предзаказ антологии петербургского письма доступен на сайтах издательства и «Подписных изданий». Книга поступит в продажу во второй половине марта.
