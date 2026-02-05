Издательство Ивана Лимбаха готовит антологию петербургского письма 1950–2020-х годов

Издательство Ивана Лимбаха открыло предзаказ на книгу «За чертой горизонта: Петербургская антология. 1950-2020-е», составленную прозаиком Станиславом Снытко. Это первая в своем роде антология, которая освещает петербургское письмо без оглядки на концепцию «петербургского текста» или устойчивый «образ города».

В сборник вошла петербургская поэзия, проза и эссеистика последних десятилетий. В центре внимания — вопрос об объективных критериях петербургского стиля и экзистенциальных ставках, объединяющих «классицистов» и «авангардистов», авторов первого послевоенного поколения и наших современников.

На обложке антологии — фотография художника и дизайнера Ника Теплова, сделанная на советскую пленку «Свема» 1970-х годов.