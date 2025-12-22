Мистические встречи, магия цифр и фамильные драгоценности — рассказ из сборника «Старый добрый Цыпкин. Придумано и написано в Москве»

Александра Петровна налила себе чай и продолжила:

— И вот все стали обсуждать коронацию Екатерины, сама понимаешь, она немка, очень молодая, еще и странная смерть мужа, да и в принципе в России тревожно, хотя когда в России было иначе. Тем не менее коронация — дело священное, ты знаешь, кто такой помазанник божий?

Тринадцатилетняя Соня ответила:

— Кого-то чем-то помазали? Объясни, бабуль.

— Считается, что человек просто так царем не становится, что его Бог выбирает, и тогда у него получается им стать. Поэтому люди должны царю подчиняться, так как он представляет здесь Бога, это если совсем просто.

— А ты как думаешь? Царя правда Бог выбирает…?

— Не знаю, может и не Бог, судя по тому, на что царям приходится идти, чтобы на трон забраться.

— Дьявол?

Александра Петровна не думала, что Соня знает слово дьявол, хотя, если слышала про Бога, то по идее и про его ключевого соперника тоже должна.

— Будем считать, что он.

— А кто сильнее: Бог или дьявол? — Соня задала вопрос с какой-то особенно непосредственной улыбкой. Она и правда не знала.

— Сильнее всех, Сонечка, человек, он же выбирает между Богом и дьяволом. А не наоборот. Кто выбирает, тот и сильнее. Но я тебе хотела не об этом рассказать. Как ты знаешь, цари и царицы носят короны, а уж императрицы тем более.

— И королевы красоты.

— Поэтому они и королевы. Так вот, у русских царей были, как ты понимаешь, короны, но не у каждого своя вечная, а та, которую можно разобрать. То есть на коронацию ювелиры корону собирали, а потом разбирали.

— Лего-корона?

— Что-то вроде. Вот и с коронацией Екатерины хотели поступить так же, но тут вмешалась судьба.

— Бабушка, а как ты думаешь, судьба — это Бог или дьявол?

Александра Петровна решила сразу не отвечать. Интересно, что дети иногда задают самые сложные вопросы, но взрослые пропускают их мимо ушей, так как думают, что дети не понимают, о чем говорят. А именно дети и понимают. Пока у них связь с базой еще работает. Александра Петровна про это читала, поэтому и задумалась.

— Сонечка, я думаю, судьба — это последствия того, кого человек выбирает, хотя иногда мне кажется, что вот как раз судьба — это признак того, что тебя Бог или дьявол выбрал…

— Чего??? — Соня была конечно смышленой девочкой, но не настолько.

— Соня, что ты меня все время перебиваешь, я и сама запутаюсь. Екатерина встретила на улице блаженного… думаю… ты это слово не знаешь.

Соня с удивлением кивнула.

— Это такие странные люди, на первый взгляд сумасшедшие нищие, которые живут на улице, но у них есть способности: предсказывать будущее, предостерегать от различных поступков…

— Они тарологи или астрологи?

— Нет, Сонечка, говорю же, они с виду просто сумасшедшие, им не нужны ни карты, ни звезды, думаю, у них есть какая-то особая связь с высшими силами.

— С Богом или с дьяволом?

— Нет, у этих все-таки с Богом, хотя чего только не бывает. И вот этот блаженный сказал Екатерине, когда она мимо него шла в церковь, что ей нужно будет сделать отдельную корону и не разбирать ее, иначе рухнет вся империя, целостность короны — целостность государства, и еще добавил, что изготовить корону должен ювелир как-то связанный с цифрой 17, потому что эта цифра важна для царской семьи, с ней нужно договариваться. Екатерина в то время могла выбирать между мастерами по фамилии Позье и Экарт. П — семнадцатая буква алфавита, и Екатерина решила, что это знак. А еще блаженный заметил, что в короне должен обязательно быть большой красный камень, тогда он защитит царскую семью от кровавых событий, которые ждут многих царей в ближайшее время.

— А ты бы, бабушка, поверила?

— Знаешь, что я тебе скажу, если тебе попадается такой человек по дороге и вдруг ни с того ни с сего скажет, что-то лично тебя касающееся, то по крайней мере надо обратить внимание, тем более, не думаю, что Екатерина имела какие-то сильные личные предпочтения. А корона вышла по-настоящему царская. Представляешь, пять тысяч бриллиантов, десятки индийских жемчужин и огромный красный камень в четыреста карат, который все считали рубином, но, как потом выяснилось, это была красная шпинель.

— Это что такое?

— Сонечка, это тоже очень ценный камень, но не рубин, не важно, главное, что свою защитную роль, можно сказать, и выполнил, ну, если верить в такие чудеса.

— Как это выполнил?! — Соня даже испугалась потенциальному финалу.

— Ну, ты же слышала про французскую революцию, это же при жизни ее еще случилось, так что, когда Людовику и Марии-Антуанетте отрубили головы, Екатерина как следует, я полагаю, в рубин всмотрелась. Но самое жуткое потом произошло в 1917 году. Именно в 17-м. Из короны выпадает камень маленький такой, но… этого хватило, и империя закончилась. Я тебе всю эту легенду не просто так рассказываю.

— Бабушка, а это все правда, да?

— Мне прадед рассказал, а кто ему, я не знаю, но я в нее верю и еще я верю в то, что у драгоценных камней есть особая волшебная сила, которой нет у человека.

— А эта сила добрая или злая?

— А вот этого я, Сонечка, не знаю… Надеюсь, добрая, но точно зависит от того, даришь ли камень с добрым сердцем или со злым. Я вот тебе на восемнадцать лет подарю ожерелье того же мастера, который корону Екатерине сделал. Позье, запомнила? Подарю с добрым сердцем. Значит, оно будет тебя защищать.

— Бабушка, ты сейчас шутишь?!

— Нет, он же не только ей корону делал, а много разных украшений, и мой прадед в позапрошлом веке купил у одной дворянки ожерелье с рубинами. Прадед богатым человеком был, потом сын его все промотал, но ожерелье осталось. Его передавали девочке на совершеннолетие. У меня сын, поэтому он обойдется, а вот тебе подарю, и ты потом либо своей дочке, либо внучке, как уж повезет, только обязательно запомни про мастера. Королевой уже не получится стать, а вот королевское украшение у тебя будет.