Кино XXI века от «А» до «Я»: «Сеанс» выпускает энциклопедию Станислава Зельвенского

Издательство «Сеанс» выпускает «Алфавит Зельвенского» — собрание статей или «энциклопедия кинематографа XXI века» кинокритика Станислава Зельвенского. Два тома освещают современное российское и зарубежное кино. В сборник вошли лучшие статьи, написанные журналистом для различных СМИ, а также для журнала «Сеанс».

Официально издание выйдет в декабре, но уже доступен предзаказ.