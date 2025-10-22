Кино XXI века от «А» до «Я»: «Сеанс» выпускает энциклопедию Станислава Зельвенского

В нее вошли статьи самого известного российского кинокритика.
Издательство «Сеанс» выпускает «Алфавит Зельвенского» — собрание статей или «энциклопедия кинематографа XXI века» кинокритика Станислава Зельвенского. Два тома освещают современное российское и зарубежное кино. В сборник вошли лучшие статьи, написанные журналистом для различных СМИ, а также для журнала «Сеанс».
Официально издание выйдет в декабре, но уже доступен предзаказ.
Основательница «Сеанса»:
Парадокс письма Зельвенского — это его обманчивый вес. При чтении текст легкий как перо и пух, но в финале ты неизбежно обнаруживаешь, что под пухом и пером — многослойный фундамент из самых надежных материалов. Пишет — будто набоковских бабочек отпускает на волю, прозрачных, пастельных, но и прочерченных тончайшей (иногда жесткой) графикой, для которой выбирается самый остренький карандаш из всех возможных. Каждая его «летучая» заметка только кажется конструкцией паутинок, ведь именно из того фундамента, о котором речь выше, — благодаря лексике и ритму, и строю, и ходу мысли — возникает это обманчивое ощущение невесомости, как будто необязательности, мимолетности.
Напомним, 31 октября, в самый страшный праздник в году (Happy Halloween!), у кинокритика в издательствах «Яндекс Книги» и «Подписные издания» выйдет сборник «100 ужасов Станислава Зельвенского». В него вошли субъективно самые интересные фильмы жанра — от поп-культурных икон до потерянных граалей. К презентации книги «Подписные издания» готовят спешл-коллабы с питейными и гастрозаведениями города.
Станислав Зельвенский (1978) — российский кинокритик и журналист. Окончил Исторический факультет СПбГУ и аспирантуру Российского института истории искусств. В начале работал в культуре разных изданий, а с 2003 по 2006 год был замом главного редактора петербургской «Афиши». В 2013 году по его сценарию вышел фильм «Тяжелый случай», премьера которого прошла на кинофестивале «Окно в Европу». Автор статей для энциклопедии «Новейшая история отечественного кино», монографии о Романе Поланском, член редколлегии издательства «Сеанс».
16+
Комментарии (0)