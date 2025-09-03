Ксения Прихотько, Юлия Сенина и Юрий Сапрыкин примут участие в литературном фестивале «Книжный сад»

Первые выходные сентября проводим литературно: беседуем с журналистами, философами и историками, участвуем в паблик-токах, смеемся над книжными стендапами и проверяем удачу в букдейтинге.
C 6 по 7 сентября в Итальянском саду на Литейном проспекте состоится литературный фестиваль «Книжный сад» — совместный проект «Подписных изданий» и «Яндекс книг». Вход на все события программы свободный, но количество мест на детские мастер-классы ограничено.
Среди спикеров фестиваля: журналист и культуролог Юрий Сапрыкин, искусствовед и архитектурный критик Мария Элькина, краевед Ксюша Сидорина, писательница Ася Демишкевич, довлатовед и фэшн-комикесса Ксения Прихотько, комик Максим Заяц, куратор музея «Полторы комнаты» Юлия Сенина, исследователь фантастики Василий Владимирский и многие другие. Музыкальное сопровождение обеспечат группы All In Orchestra и The Settlers.
Программа «Книжный сад»:
6 сентября
- 11:30 — Открытие фестиваля.
- 12:00 — Приветственное слово совладельца «Подписных изданий» Михаила Иванова и директора по маркетингу «Яндекс Книг» Дарьи Анжело.
- 12:15 — Паблик-ток «Рестораны, трактиры, чайные: в дореволюционном Петербурге и сейчас». Участники: шеф-повар ресторана Bourgeois Bohemians Артем Гребенщиков, создатель «Клуба старинной кухни» Даниил Ведерников, совладелец ресторанной группы «Follow the rabbit» Артем Перук. Встречу проведет соавтор проекта «Кабаре "Шум"» Артем Балаев.
- 13:40 — Паблик-ток «Чего мы ждем от фантастики». Спикеры: книжный обозреватель, исследователь истории фантастики Василий Владимирский, писатель и сценарист К. А. Терина. Модерирует книжный обозреватель «Правил жизни» и «Подписных изданий» Максим Мамлыга.
- 15:00 — Букдейтинг с Ксенией Прихотько.
- 15:40 — Паблик-ток «Союз, заключенный на небесах: "Подписные издания" & "Яндекс Книги"» вместе с Дарьей Анжело и Михаилом Ивановым.
- 17:00 — Паблик-ток «Как найти историю там, где ее не видят остальные» с Юрием Сапрыкиным, филологом Ольгой Кушлиной. Ведет разговор Максим Мамлыга.
- 19:00 — Выступление группы Settlers.
- 20:30 — Завершение первого дня.
7 сентября
- 11:30 — Открытие второго дня.
- 12:00 — Приветственное слово Михаила Иванова и Дарьи Анжело.
- 12:10 — Паблик-ток «Куда дует ветер Ясной поляны: как устроен современный литературный процесс и зачем за ним следить». Спикеры: книжный обозреватель «Forbes» Наталья Ломыкина, писатель Андрей Дмитриев, писательница Ася Демишкевич и книжный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова.
- 13:50 — Букдейтинг с Ксенией Прихотько.
- 14:30 — Книжный стендап от комика Максима Зайца. Ведет Ксения Прихотько.
- 15:30 — Паблик-ток «ОБЭРИУ: почему о них снова все говорят?» при участии Юрия Сапрыкина и куратора музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты» и музея-квартиры ОБЭРИУ Юлии Сениной.
- 16:50 — Театральная зарисовка «Из жизни Петербурга на рубеже веков» с актерами Игорем Астапенко и Иваном Вальбергом.
- 17:30 — Презентация книги «Осторожно отмыто: истории о Петербурге, метлахе, печах, витражах и Гэнге» Ксении Сидориной. Участники: краевед, соосновательница команды Гэнгъ Ксения Сидорина и Мария Элькина.
- 19:00 — Выступление группы All in Orchestra.
- 20:30 — Завершение фестиваля.
6+
