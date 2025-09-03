Ксения Прихотько, Юлия Сенина и Юрий Сапрыкин примут участие в литературном фестивале «Книжный сад»

C 6 по 7 сентября в Итальянском саду на Литейном проспекте состоится литературный фестиваль «Книжный сад» — совместный проект «Подписных изданий» и «Яндекс книг». Вход на все события программы свободный, но количество мест на детские мастер-классы ограничено.

Среди спикеров фестиваля: журналист и культуролог Юрий Сапрыкин, искусствовед и архитектурный критик Мария Элькина, краевед Ксюша Сидорина, писательница Ася Демишкевич, довлатовед и фэшн-комикесса Ксения Прихотько, комик Максим Заяц, куратор музея «Полторы комнаты» Юлия Сенина, исследователь фантастики Василий Владимирский и многие другие. Музыкальное сопровождение обеспечат группы All In Orchestra и The Settlers.