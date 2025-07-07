«Прошу тебя писать мне письма на нотной бумаге!»: на аукционе «Литфонда» представят письмо Иосифа Бродского композитору Борису Тищенко

17 июля за письмо Иосифа Бродского «Прошу тебя писать мне письма на нотной бумаге!» можно побороться на аукционе редких книг, автографов, фотографий, плакатов, открыток, мемориальных предметов и исторических бумаг из Петербурга от «Литфонда». Стартовая цена — 600 тысяч рублей.

В торгах также примет участие машинописное письмо поэта на трех открытках с авторскими ручными пометками и рисунком кота, адресованное композитору Борису Тищенко в 1972 году. В нем Бродский рассказывает о переезде в Анн-Арбор спустя месяц после эмиграции из СССР: «Милый Боб, путешествие кончилось, и теперь, сочиняя эту открыточку, я сижу в своем кабинете в местном (Мичиганском) университете, смотрю на американский дождь и слушаю, как гудит эр-конишн». Сведения о письме впервые появились в монографии о Борисе Тищенко, написанной Ириной Донской: «А потом он написал уже из Америки, где окончательно поселился. Это большое письмо было напечатано на трех листах, вернее сказать, на их оборотах, поскольку каждый лист был копией акварели Рауля Дюфи (Raoul Dufe)». Лот представлен по стартовой цене 600 тысяч рублей.