«Прошу тебя писать мне письма на нотной бумаге!»: на аукционе «Литфонда» представят письмо Иосифа Бродского композитору Борису Тищенко

Письмо было написано поэтом в трагическом 1962 году — накануне суда и ареста. Лот происходит из частного собрания вдовы композитора Бориса Тищенко — арфистки и профессора петербургской консерватории Ирины Донской. Рассказываем о (субъективно!) самых интересных лотах в коллекцию.
17 июля за письмо Иосифа Бродского «Прошу тебя писать мне письма на нотной бумаге!» можно побороться на аукционе редких книг, автографов, фотографий, плакатов, открыток, мемориальных предметов и исторических бумаг из Петербурга от «Литфонда». Стартовая цена — 600 тысяч рублей.
В торгах также примет участие машинописное письмо поэта на трех открытках с авторскими ручными пометками и рисунком кота, адресованное композитору Борису Тищенко в 1972 году. В нем Бродский рассказывает о переезде в Анн-Арбор спустя месяц после эмиграции из СССР: «Милый Боб, путешествие кончилось, и теперь, сочиняя эту открыточку, я сижу в своем кабинете в местном (Мичиганском) университете, смотрю на американский дождь и слушаю, как гудит эр-конишн». Сведения о письме впервые появились в монографии о Борисе Тищенко, написанной Ириной Донской: «А потом он написал уже из Америки, где окончательно поселился. Это большое письмо было напечатано на трех листах, вернее сказать, на их оборотах, поскольку каждый лист был копией акварели Рауля Дюфи (Raoul Dufe)». Лот представлен по стартовой цене 600 тысяч рублей.
Среди других хайлайтов торгов — краеведческая диковинка — панорама правой «теневой» стороны Невского проспекта на 14 фрагментах. Первоначально панорама была выполнена акварелью бывшим крепостным художником Василием Садовниковым на большом формате — 16-метровом свитке! Только позже ее перевели на литографский камень и издали по инициативе книгоиздателя и мецената Андрея Прево. Правую сторону литографировал в 1830 году И. Иванов. Изображение охватывает маршрут второй половины 1820-х годов: от здания Кабинета Его Императорского Величества (Кваренги, Руска) до Исаакиевской площади, включая Аничковский дворец, Александринский театр, Императорскую Публичную библиотеку, Гостиный двор, Городскую думу, Казанский собор, Строгановский дворец и Полицейский мост (сегодня — Зеленый мост через Мойку). Стартовая цена — 200 тысяч рублей.
Владимир Маяковский, поэма "Про это" / фотомонтаж обложки и иллюстраций конструктивиста Александра Родченко, фотографии Вассермана, Капустянского и Штеренберга, 1923 год
Владимир Маяковский, поэма "Про это" / фотомонтаж обложки и иллюстраций конструктивиста Александра Родченко, фотографии Вассермана, Капустянского и Штеренберга, 1923 год
Владимир Маяковский, поэма "Про это" / фотомонтаж обложки и иллюстраций конструктивиста Александра Родченко, фотографии Вассермана, Капустянского и Штеренберга, 1923 год
В топе лотов другая библиофильская редкость — издание 1923 года поэмы Владимира Маяковского «Про это» с обложкой Александра Родченко и фотографиями Вассермана, Капустянского и Штеренберга. Стартовая цена лота — 130 тысяч.
Среди ключевых экспонатов — издания с японскими гравюрами: серия «Тридцать шесть видов горы Фудзи» Хокусая и альбом из 24 листов с изображениями в жанре «Бидзинга» — произведениями разных авторов, восхваляющими красоту женщины. Первый лот, представленный по стартовой цене 120 тысяч рублей, объединяет 46 цветных укие-э («картины изменчивого мира») гравюр на дереве уменьшенного формата в 23 бумажных папках. Второй — 24 работы с сопроводительными текстами на японском языке можно приобрести в коллекцию начиная с 120 тысяч рублей.
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