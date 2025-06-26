Историк повседневности Наталия Лебина — о том, как хрущевка стали инструментом сексуальной революции в СССР

Хрущевки как инструмент сексуальной революции

Вы пишете, что из «хрущевки получился антипод архитектурного и бытового гламура эпохи "большого стиля", эмблема легкости, спортивности, природности и экологичности, а главное — символ разрушения сталинского коммунального мира». Можно сказать, что хрущевки были архитектурной и бытовой революцией. А что дальше? Случились ли, на ваш взгляд, следующие революции или общество в некотором роде продолжает жить в мире хрущевки, пусть и неизбежно модернизированной?

В определенном смысле дома-хрущевки, жилье в которых распределялось не покомнатно, а поквартирно, можно рассматривать как инструмент сексуальной революции в СССР. В ходе хрущевской жилищной реформы возникли жилые пространства, в которых обязательно присутствовали такие локусы, как спальня. Эти помещения традиционно связаны с проблемами секса, рекреации и прокреации. Так обособлялись границы приватности в советском обществе. Не случаен следующий анекдот 1959 года: «Как будут делаться дети при коммунизме? — Так же, как сейчас, только в отдельной комнате». В массовом порядке это началось в конце 1950-х — начале 1960-х годов.

Проявления у этого процесса были разные — я о них подробно пишу в книге. Например, на рубеже 1950–1960-х появилась мода ставить постель в семейной спальне поперек комнаты. У супругов появилась возможность подходить к кровати с обеих сторон. Казалось бы, мелочь, но так разрушалась привычка отводить место с краю для женщины. Она по патриархальным обычаям должна была просыпаться первой для приготовления пищи, а также вставать к ребенку. Мужа при этом полагалось не беспокоить. При новой компоновке интерьера спальни оба супруга могли и уделять внимание малышу, и не тревожить партнера.

Также типовое жилье, а именно хрущевки — индивидуальные квартиры для одной семьи с отдельными и совмещенными санузлами, пресловутыми «гаваннами» (по свидетельствам современников хрущевской жилищной реформы, в быту помещение с унитазом и ванной чаще именовали «гаванной» — одно из проявлений антикубинских настроений в самом начале 1960-х годов, связанных с активной военно-финансовой и продовольственной помощью режиму Фиделя Кастро в условиях экономических трудностей и продуктового кризиса в СССР), обеспечивали относительно высокий уровень социально-гигиенических условий жизни.

Кроме того, микрорайонирование новых жилых территорий с обязательным выделением мест для занятий физкультурой и спортом приобщало людей к новым практикам свободного времени, а маленькие, но индивидуальные кухни невольно учили жителей хрущевок правилам рационального питания.