Объявлен лонг-лист премии «Просветитель.Перевод». Вот 20 лучших переводных научно-популярных книг в 2023 году

Олег Воскобойников

Новый председатель жюри премии «Просветитель.Перевод» — о длинном списке 2023 года:

Перевод современной научно-популярной литературы, по-моему, так же важен, как популяризация открытий в российской науке. Это как минимум избавит ее от притязаний на исключительность. В том же я вижу смысл премии «Просветитель.Перевод». Очень многое в этом плане изменилось за последние два десятка лет, причем даже в некоторых довольно узких дисциплинах: нам есть на кого ориентироваться, с кем спорить, у кого учиться. Сейчас сама возможность издавать в России переводы под угрозой по разным причинам. Труд переводчика благороден, но неблагодарен. Несмотря на все эти сложности, серьезные издательства по-прежнему делают свое доброе дело. Поэтому и в этом году я жду много неожиданного. И желанного. Потому что любопытство нашего читателя не знает пределов.