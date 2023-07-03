Объявлен лонг-лист премии «Просветитель.Перевод». Вот 20 лучших переводных научно-популярных книг в 2023 году

Премия уже в четвертый раз отмечает лучшие работы редакторов и переводчиков научно-популярной литературы на русский язык. Публикуем названия книг-участников длинного списка премии.
В длинный список IV сезона премии Дмитрия Зимина «Просветитель.Перевод» вошли 20 книг:
- Уолтер Айзексон — «Взломавшая код. Дженнифер Даудна, редактирование генома и будущее человечества». Перевод с английского — Заур Мамедьяров, редактор Вера Пророкова, научный редактор Нариман Баттулин. CORPUS, 2023.
- Рустам Александер — «Закрытые. Жизнь гомосексуалов в Советском Союзе». Перевод с английского — Ольга Быкова, редактор Олег Егоров. Individuum, 2023.
- Питер Годфри-Смит — «Метазоа: Зарождение разума в животном мире». Перевод с английского — Галина Бородина, научные редакторы Анна Винкельман и Михаил Никитин, редактор Андрей Захаров. Альпина нон-фикшн, 2023.
- Карлос Лопес-Отин — «Генетика счастья, или Жизнь в четырех буквах». Перевод с испанского — Евгения Чуднова, главный и ведущий редактор Вера Малышкина. Портал, 2021.
- Сиддхартха Мукерджи — «Ген. Очень личная история». Перевод с английского — Ольга Волкова и Ксения Сайфулина, редактор Ольга Волкова. CORPUS, 2023.
- Сара Мэннинг Пескин — «В молекуле от безумия: Истории о том, как ломается мозг». Перевод с английского — Анастасия Смирнова, научный редактор Ольга Ивашкина, редактор Екатерина Иванкевич. Альпина Паблишер, 2023.
- Марта Нуссбаум — «Политические эмоции: Почему любовь важна для справедливости». Перевод с английского — Софья Порфирьева, научный редактор Дмитрий Турко, редактор серии Арсений Куманьков. Новое литературное обозрение, 2023.
- Роланд Паульсен — «А вдруг?.. Тревога: как она управляет нами, а мы — ею». Перевод со шведского — Елена Тепляшина, научный редактор Полина Цыганкова, редактор Алексей Андреев. Лайвбук, 2023.
- Герлинде Пауэр-Штудер, Дж. Дэвид Веллеман — «Конрад Морген: Совесть нацистского судьи». Перевод с английского — Юрий Чижов, научный редактор Дмитрий Гурин, редактор Наталья Нарциссова. Альпина нон-фикшн, 2023.
- Сергей Плохий — «Забытые бастарды Восточного фронта. Американские летчики в СССР и распад антигитлеровской коалиции». Перевод с английского — под редакцией Александры Лавреновой. CORPUS, 2022.
- Ричард Рэнгем — «Парадокс добродетели. Странная история взаимоотношений нравственности и насилия в эволюции человека». Перевод с английского — Софья Долотовская, редактор Екатерина Владимирская. CORPUS, 2022.
- Анил Сет — «Быть собой: Новая теория сознания». Перевод с английского — Мария Десятова, научный редактор Ольга Ивашкина, редактор Наталья Нарциссова. Альпина нон-фикшн, 2023.
- Николас Старгардт — «Мобилизованная нация: Германия 1939–1945». Перевод с английского — Александр Колин, научный редактор Антон Захаров, редактор Анна Захарова. КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023.
- Пол Стейнхардт — «Невозможность второго рода. Невероятные поиски новой формы вещества». Перевод с английского — Александр Сергеев, редактор Максим Череповский. CORPUS, 2022.
- Джозеф Хенрих — «Секрет нашего успеха». Перевод с английского — Анастасия Бродоцкая, редактор Екатерина Владимирская, научный редактор Александр Марков. CORPUS, 2023.
- Стивен Хоффман — «Пять сил, изменяющих все. Как технологии формируют наше будущее». Перевод с английского — Олег Сивченко, главный редактор Вера Малышкина, ведущий редактор Александра Сетченко. Портал, 2022.
- Том Чиверс, Дэвид Чиверс — «Цифры врут. Как не дать статистике обмануть себя». Перевод с английского — Наталья Шахова, редакторы Мария Москвина и Юлия Исакова. Individuum, 2022.
- Янь Чуннянь — «Тысячелетие императорской керамики». Перевод с китайского — Ольга Фитуни, Дмитрий Худяков, Виктор Степаненко, Мария Сухорукова и Анастасия Коршунова; научный редактор Вера Белозерова, главный редактор Александра Матвеева, ответственный редактор Делгир Лиджиева. ООО «Международная издательская компания "Шанс"», 2022.
- Робин Джордж Эндрюс — «Супервулканы. Неожиданная правда о самых загадочных геологических образованиях Вселенной». Перевод с английского — Валентин Фролов, ответственный редактор Анна Захарова, редактор Олег Бочарников. КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023.
- Дэвид Энтони — «Лошадь, колесо и язык: Как наездники бронзового века из евразийских степей сформировали современный мир». Перевод с английского — Андрей Фоменко, научный редактор Антон Рябов, литературный редактор Константин Залесский. Издательский дом Высшей школы экономики, 2023.
Новый председатель жюри премии «Просветитель.Перевод» — о длинном списке 2023 года:
Перевод современной научно-популярной литературы, по-моему, так же важен, как популяризация открытий в российской науке. Это как минимум избавит ее от притязаний на исключительность. В том же я вижу смысл премии «Просветитель.Перевод». Очень многое в этом плане изменилось за последние два десятка лет, причем даже в некоторых довольно узких дисциплинах: нам есть на кого ориентироваться, с кем спорить, у кого учиться. Сейчас сама возможность издавать в России переводы под угрозой по разным причинам. Труд переводчика благороден, но неблагодарен. Несмотря на все эти сложности, серьезные издательства по-прежнему делают свое доброе дело. Поэтому и в этом году я жду много неожиданного. И желанного. Потому что любопытство нашего читателя не знает пределов.
Напомним, ранее также стал известен длинный список премии «Просветитель». На соискание в этом году было выдвинуто более 130 книг от 62 издательств — «несмотря на то, что этот сегмент литературы сейчас переживает кризис». Все финалисты группы премий Дмитрия Зимина станут известны до 30 сентября.
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