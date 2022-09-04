Закон о запрете пропаганды ЛГБТ будет распространяться на фильмы и книги

Демонстрация фильмов и литературы, целью которых является формирование равнозначности нетрадиционных и традиционных отношений, подпадет под наказание, предусмотренное новым законопроектом — сообщает ТАСС. «Мы не ломаем существующие конструкции, мы расширяем уже установленную ответственность за пропаганду. В сегодняшней редакции КоАП указано, что такое пропаганда - смысл именно в том, что это формирование позитивного образа и равнозначности этих сексуальных отношений. Если этого нет, то тогда нет ответственности и проблем, классический пример - роман Набокова «Лолита», его невозможно признать пропагандой ЛГБТ и пропагандой педофилии», — заявил политик.

Перед рассмотрением законопроекта Госдумой, инициативу обсудят на открытых общественных слушаниях. По словам Хинштейна, они нужны, чтобы выработать окончательную редакцию документа, а также, чтобы понять, «не выпадает ли что-то из юрисдикции» документа. «Для настоящего искусства и литературы я не вижу никаких угроз, а для откровенно провокативных произведений типа «Лето в пионерском галстуке» - да», — заключил парламентарий.

Напомним, на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» и отрицания «семейных ценностей» был внесен 18 июля. Ранее запрет распространялся только на несовершеннолетних. В случае принятия закона пропаганда ЛГБТ будет приравнена к пропаганде войны, разжигании национальной, расовой или религиозной розни.