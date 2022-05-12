Мифические животные страдающего Средневековья: Как славяне выращивали василисков, а Челлини сжег саламандру

В издательстве «Альпина нон-фикшн» выходит книга «Мифозои: история и биология мифических животных» Олега Ивика. Это коллективный псевдоним двух исследователей — Ольги Колобовой и Валерия Иванова. Их «бестиарий» посвящен различным вымышленным зверям и птицам: от побежденной Гераклом Лернейской гидры до современных вариаций драконов. «Собака.ru» публикует отрывок о мифозоях Средневековья. Спойлер: речь пойдет о василисках и саламандре.
Мифозои земные и райские
Если во времена поздней Античности мифические животные населяли в основном окраины Ойкумены, то с наступлением Средневековья многих из них стали видеть (и даже специально выводить) в густонаселенных районах Европы. Конечно, в далеких и малоизученных землях по-прежнему во множестве обитали разнообразные диковинные существа — об этом свидетельствовали ученые, путешественники, особенно паломники и миссионеры, которые с благочестивыми целями отправлялись в неведомые края. Известен, например, документ V–VI веков, озаглавленный «Жизнь, деяния и предивное сказание о свя-том отце нашем Макарии Римском, поселившемся у крайних пределов земли, никем не обитаемых». В нем, в частности, рассказывается о трех монахах, которые однажды решили совершить духовный подвиг: идти до тех пор, пока они не увидят, «где кончается небо, ибо говорят, что оно кончается у железного столпа». Монахи отправились в путь; места, где кончается небо, они не увидели, зато наблюдали много других диковин, в частности посетили страну песиглавцев, а также слышали «скрежет зубовный аспидов, змей и ехидн, ярящихся друг на друга, и буйволов, и василисков». Кроме того, они «видели единорогов, онокентавров, леопардов и всех прочих, сколько их есть на земле». Онокентаврами называются кентавры, у которых человеческий торс соединен не с конским, а с ослиным. Это большая редкость, и можно только позавидовать монахам, которым в их странствии открылись не только духовные радости, но и радости научного познания мира.
И все же теперь для изучения мифических животных не обязательно требовалось отправляться туда, «где кончается небо». Наука не стояла на месте, и того же василиска можно было без особых проблем вырастить в домашних условиях. Позднее Эдвард Топселл, отдавший немало сил исследованию мифических животных и обобщивший опыт своих предшественников, сообщил, что многие авторы, в том числе весьма высокоученые, считали, что василиск рождается из яйца, отложенного петухом. Стареющий петух откладывает единственное яйцо — без скорлупы, но покрытое очень толстой кожей, способной выдержать удар или падение. Яйцо это и формой, и цветом тоже отличается от обычного куриного яйца: оно не вытянутое, а круглое и обязательно рыжее или грязно- желтое. Откладывает его петух в самую жаркую пору лета, причем для получения полноценного василиска высиживать яйцо должна змея или жаба (некоторые авторы настаивают именно на жабе). По прошествии положенного времени из яйца появляется василиск примерно в полфута длиной — нижняя часть у него как у змеи, а верхняя — как у петуха.
Интересно, что василиски были способны к произведению потомства: у западных славян существовало поверье, что они откладывают яйца, из которых появляются на свет гадюки. Правда, обязательным условием для выхода гадюки из яйца было то, что на него должен наступить человек.
Вопреки сообщению Топселла, на средневековых изображениях часто можно видеть василисков, имеющих не только голову (а иногда и крылья) петуха и хвост змеи, но и тело жабы. Возможно, разночтения вызваны тем, что жабье тело появлялось у василисков, высиженных жабами (поэтому некоторые естествопытатели и настаивали именно на таком варианте воспроизводства этих редкостных животных). Тогда вполне понятно, почему у василисков, описанных античными авторами, жабьих черт отмечено не было, — ведь греки и римляне наблюдали василисков преимущественно в песчаных пустынях, где жабы достаточно редки.
В XIII веке энциклопедист Бартоломей Английский в своем труде «О свойствах вещей», подчеркивая змеиную сущность василиска , назвал его «королем змей ». Он именовал это существо кокатриксом (вероятно, производное от английского cock — «петух») и сообщил, что у греков оно зовется василиском, а у римлян — регулом. Эти же имена позднее подтверждает и Топселл. Но, как бы ни называли замечательное животное, в течение многих веков сам факт его существования ни у кого сомнений не вызывал. Дело в том, что, когда Блаженный Иероним в V веке переводил Библию на латинский язык, он ошибочно назвал змей, упомянутых в Книге пророка Исаии, василисками, — позднее эту ошибку исправили. Впрочем, в русском синодальном переводе Библии василиски упомянуты по крайней мере дважды: в Книге пророка Иеремии (8:17) и в Псалмах (90:13).
Но даже если считать эти упоминания поэтическими иносказаниями, существуют вполне достоверные сведения о василиске , который в IX веке, в правление папы Льва IV, поселился в Риме в подвале часовни святой Лючии. Топселл, опираясь на заслуживающие доверия источники, сообщает, что кокатрикс этот так отравил воздух в городе, что в Риме начался мор. Высказывалось мнение, что чудовище было послано Богом, чтобы наказать римлян за грехи. Но приближенные к папе святые отцы уничтожили зловонного кокатрикса — Топселл считает это подтверждением гипотезы о божественном происхождении животного. Авторам настоящей книги такое предположение представляется несколько странным, ибо вряд ли святые отцы стали бы вступать в противоречие с Божественным Промыслом, да и зверь, посланный Богом, не мог быть так просто уничтожен людьми, даже и близкими к папскому престолу. Впрочем, мы не сильны в богословии и можем лишь отметить, что чудо это было зафиксировано и вошло в анналы.
В XII веке монах- бенедиктинец, известный как Пресвиер Теофил, составил подробную инструкцию по выращиванию василисков для того, чтобы с их помощью превращать медь в золото. Он писал:
«Имеется также золото, которое называется испанским; оно состоит из красной меди, порошка василиска, человеческой крови и уксуса. Народы, чья опытность в этом искусстве признана, добывают василисков следующим способом: под землей у них есть каменный дом с двумя окошечками, такими маленькими, что через них едва что-либо видно. Туда они помещают двух старых петухов двенадцати или пятнадцати лет и дают им много пищи. Когда они станут жирными, то они спариваются в результате жара своего жира и кладут яйца. После этого петухи удаляются, впускаются жабы, которые должны греть яйца, получая в качестве еды хлеб. Из яиц появляются детеныши, похожие на молодых петушков, у которых через семь дней вырастают драконьи хвосты и которые, если бы дом не был обложен камнями, в одно мгновение зарылись бы в землю. Чтобы этому помешать, мастера имеют круглые большие сосуды из меди с отверстиями со всех сторон и сужающимися горловинами. В них сажают детенышей, закрывают крышкой из меди и зарывают их в землю. В течение шести месяцев питают их мелкой землей, которая проникает через отверстия. После этого открывают отверстия и сосуды ставят над сильным огнем, пока звери внутри не обгорят совсем. Когда это сделано, их вынимают после остывания, тщательно растирают, причем примешивают третью часть крови рыжеволосого, но сначала эта кровь высушивается и стирается. Обе эти составные части разбавляются в чистом сосуде крепким уксусом; затем берутся совсем тонкие листочки самой чистой красной меди, покрываются этой смесью с обеих сторон и кладутся в огонь. Когда они раскалятся добела, их нужно вынуть, погасить и промыть в вышеуказанной смеси и продолжать так до тех пор, пока эта смесь не разъест медь и она (медь) не примет как вес, так и цвет золота. Это золото годится для каждой работы».
Конечно, повышенная ядовитость животного и его способность убивать взглядом не способствовали разведению василисков в домашних условиях. Впрочем, от них существовал надежный способ защиты: василиск погибал, увидев себя в зеркале.
Разводили василисков и славяне. Простые крестьяне считали это занятие достаточно опасным и поэтому остерегались держать в своем хозяйстве петухов старше семи лет, чтобы те ненароком не снесли яйцо, из которого может вылупиться диковинное животное. Но колдуны, умевшие обращаться с василисками, такие яйца собирали и искусственно «высиживали» — носили за пазухой или зарывали в навоз.
Вылуплявшийся через шесть недель змей оказывался существом хотя и опасным, но не чуждым благодарности — он приносил своему хозяину серебро и золото. Происходя от петуха, василиск от него мог и погибнуть: он умирал, услышав кукареканье.
Элемент убранства замка Блуа
Другим животным, известным еще в Античности, но получившим широкую известность в Средние века, была саламандра . У античных авторов саламандры упоминаются крайне редко. В «Истории животных» Аристотеля им посвящено несколько строк, но современные исследователи считают их позднейшей вставкой. Впрочем, даже если это и так, она относится ко временам в достаточной мере отдаленным, чтобы стоило обратить на нее внимание. Тем более что здесь же упоминаются и другие, тоже весьма необычные существа. В пятой книге «Истории» говорится, что на Кипре при переработке медной руды в плавильных печах «в огне возникают зверьки, по величине немногим крупнее, чем большие мухи». Они крылаты, причем огонь не причиняет им никакого вреда: они «прыгают и ходят по огню». Автор сообщает, что зверьки эти, если их «отделить от огня», умирают. «А что некоторым животным по их прочному составу возможно не сгорать в огне, это с очевидностью показывает саламандра: она, как утверждают, проходя по огню, гасит его».
О саламандрах, напоминающих покрытых пятнами ящериц, пишет Плиний в «Естественной истории». Он сообщает, что эти животные так холодны, что своим прикосновением гасят пламя. Он же пишет и об исключительной ядовитости саламандр. Мясо животного, съевшего саламандру, становится отравой для человека (впрочем, опасность невелика, поскольку это мясо приобретает неприятный запах и вкус). Ядовитыми становятся вода и вино, в которых утонула саламандра; более того, ей достаточно пригубить их, чтобы напитки стали опасными.
Исидор писал об этих животных: «Саламандра так названа, потому что противостоит огню. Ее яд из всех имеет наибольшую силу. Другие гады убивают по одному, а она сразу многих. Ведь если она проникнет на дерево и напитает плоды ядом, то убьет всех, кто их съест, и даже если в колодец упадет, сила ее яда убивает всех, кто выпьет воды из колодца. Она сопротивляется пламени, одна из всех животных лишает огонь силы. Поэтому она без страдания и вреда остается живой посреди огня и не только не сгорает, но и гасит пламя».
Блаженный Августин, доказывая способность человека существовать в адском пламени, приводит в пример саламандру. Он считает, что «если саламандра живет в огне, как пишут любознательные исследователи природы животных», то «нет ничего невероятного, если тела людей, осужденных на вечное мучение, будут сохранять душу и в огне, будут гореть, не сгорая, и страдать, не погибая».
Со столь же душеспасительными целями описывает саламандру и «Физиолог» — текст, созданный, предположительно, в Александрии в период со II по IV век н. э. Анонимный автор «Физиолога» рассматривает свойства и нравы разнообразных животных и делает из этих описаний самые поучительные для христиан выводы. О саламандре он, в частности, пишет: «…когда влезает она в огненную печь, угасает вся печь, а когда влезает в банную печь, то угашает банную печь. И если ящерица саламандра гасит огонь своим естеством, то как до сих пор не верят некоторые, что три отрока, ввергнутые в печь, ничуть не пострадали, но, напротив, остудили печь?». Признаться, сравнение трех праведных отроков, брошенных в огненную печь за отказ поклониться идолам, с ядовитой ящерицей кажется несколько странным. Но, как уже говорилось, авторы настоящей книги не сильны в богословии. А стойкие отроки действительно не сгорели в огне и, как сообщает библейская Книга пророка Даниила, «ходили посреди пламени, воспевая Бога», в результате какового чуда сам нечестивый царь Навуходоносор склонился к единобожию.
Марко Поло (венецианский купец и путешественник XIII–XIV веков, написавший книгу о своих странствиях, его «Книга чудес света» известна также под названиями «Путешествия Марко Поло» и «Книга о разнообразии мира») писал, что саламандры сделаны из асбеста. Алхимики называли это существо символом философского камня. Парацельс (швейцарский алхимик, врач, философ и естествоиспытатель), провозгласивший в XVI веке концепцию элементалей — созданий, состоящих полностью из одной из четырех стихий, — считал саламандр элементалями огня. Он допускал, что их можно видеть в форме огненных шаров, бегущих над полями или проникающих в дома.
Топселл, обобщив сведения, приводимые более ранними авторами, сообщает, что саламандры имеют по четыре лапки, как и ящерицы, что они покрыты черными и желтыми пятнами и что вид их вселяет в людей страх. Впрочем, последнее сообщение опровергается таким заслуживающим уважения свидетелем, как великий скульптор Бенвенуто Челлини, которому довелось вместе со своей семьей без всякого страха наблюдать саламандру в очаге собственного дома.
Челлини писал, как однажды его отец сидел возле камина, в котором горело дубовое полено, играл на виоле и пел и вдруг увидел в огне саламандру (вероятно, привлеченную музыкой). Челлини-старший позвал своих детей (будущему скульптору было тогда около пяти лет) и показал им «маленькое существо, вроде ящерицы», резвившееся среди раскаленных углей. Потом предусмотрительный отец дал сыну увесистую пощечину и объяснил, что сделал это для того, чтобы тот навеки запомнил сей примечательный случай. А чтобы ребенок не обижался, он дал ему несколько монеток. Саламандра ли произвела на мальчика такое впечатление, пощечина или неожиданно полученные деньги, но Челлини действительно не забыл редкостное зрелище и, став знаменитым скульптором, описал его в своей автобиографии.
Впрочем, разглядывание саламандр не всегда было безопасным занятием: у сербов считалось, что беременным женщинам нельзя смотреть на этих животных.
На востоке саламандр использовали в хозяйственных целях. Персидский трактат «Чудеса мира» сообщает:
«Саламандра живет и спит в огне, и огонь не сжигает ее. Из ее перьев шьют головные уборы для государей и делают фитили для светильников. Фитили держат в масле, и они горят. И сколько бы ты ни жег светильник, фитиль не сгорит. В Мекке я видел четыре шапки из перьев саламандры. Когда шапка становилась грязной, ее бросали в огонь, и она выходила из огня чистой».
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