Рим Иосифа Бродского: 8 важных для поэта локаций в Вечном городе

СТАТУЯ МАРКА АВРЕЛИЯ

[PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO]

Cтатуя Марка Аврелия (около 175 года) четырехметровой высоты — один из не­многих конных памятников, дошедших со времен античности в хорошей сохранно­сти. Спасению от переплавки на монеты или на новую скульптуру бронзовый Аврелий обязан счастливой ошибке: в Средние века полагали, что наездник изображает кано­низированного церковью первого христи­анского императора Константина, и лишь в XV веке ватиканский библиотекарь-ну­мизмат догадался сличить лицо всадника с профилем на древней чеканке. После того как личность императора была установле­на, по распоряжению папы Павла III в 1538 году статую поместили на Капитолии; цо­коль для нее изваял Микеланджело.

Впервые, как вспоминал Бродский в эссе «Дань Марку Аврелию» (1993), он увидел «этого бронзового всадника через ветровое стекло такси лет двадцать назад — можно сказать, в предыдущем воплощении». Заме­тим в скобках, что знакомство происхо­дит в некотором роде также посредством «всадника» — итальянского шофера так­си, и вдобавок в движении:

Он показал на вершину громадного каскада мраморных ступеней, ведущих в гору, теперь как раз перед нами, и когда машина резко вывернула, чтобы продви­нуться на миллиметр в море автомоби­лей, я на мгновение узрел залитые прожек­тором пару лошадиных ушей, бородатое лицо и вытянутую руку.

Иосиф Бродский еще застал Марка Ав­релия под открытым небом — в 1981 году для защиты от ненастья статую на площа­ди было решено заменить точной копией. Отреставрированный оригинал демон­стрируется сейчас неподалеку — в Новом дворце Капитолийского музея.

В 1993 году Бродский написал одно из своих последних английских эссе «Дань Марку Аврелию» («Homage to Marcus Aurelius»). Строго говоря, это преди­словие к фотографическому альбому Александра Либермана, который профес­сионально увлекался фотографией и на протяжении двух десятилетий римских путешествий подробно запечатлевал пло­щадь в разных ракурсах и в разное время суток. Людмила Штерн присутствовала при концептуальном рождении книги, соединившей высокую прозу и фото­искусство. В 1992 году в разгар вечерин­ки, «стоя у „шампанского“ фонтана, Алекс рассказывал Бродскому об идее своей но­вой книги»:

Зная, как Иосиф знает и любит древ­ний Рим, Алекс спросил Бродского, не согласится ли он написать для этой кни­ги эссе о Римской Империи и Марке Аврелии. (Я в очередной раз поразилась его деликатности — сопровождалась словами «мне неловко вас беспокоить, я понимаю, как вы заняты, но если вы найдете время…» и т. д.)

Иосиф охотно согласился, и Алекс че­рез несколько дней прислал ему коробку с фотографиями.

Два года спустя, в 1994 году, вышла книга «Campidoglio» — художествен­ный альбом фотографий Александра Ли­бермана, предваряемый блистательным эссе Иосифа Бродского.

Роскошное издание «Кампидолио» — больше, нежели набор безупречно издан­ных снимков Капитолия — это признание в любви отдельно взятой римской площади и императору-всаднику в самом ее сердце. Что касается эссе Бродского, то, переиз­данное с тех пор неоднократно, оно зажило как самостоятельное произведение. Между тем Бродский, несомненно, ценил фотогра­фическое обрамление текста и дарил книгу близким друзьям, подписывая ее как один из полноправных соавторов.

Посвящение при этом варьировалось. Петру и Элле Вайль на Рождество в 1994 году:

This man and his horse

Coul do a lot worse

Than putting in use

Two Jews

Иосиф

П. Вайль полагал, что надпись сдела­на по-английски оттого, что книга издана в США; в его же приблизительном пере­воде: «Этому человеку и его коню еще повезло, что они дали занятие двум евре­ям»6. Причина, почему посвящение было сделано на английском языке, скорее всего, другая — ведь Бродский восполь­зовался домашней заготовкой. Немного ранее он уже вручил экземпляр этой же книги Михаилу Барышникову:

Man and his horse

Couldn’t do worse

Than putting in use

Two Russian Jews.

(В конце 1990-х годов Лосев и Ба­рышников задумали издание дарственных надписей, сочиненных Бродским, но от воплощения этого проекта отказались — вероятно, не в последнюю очередь обнару­жив их повторяемость .)

Как афористически выразится Брод­ский в том же подношении Марку Авре­лию, «памятник, в общем и целом, — верти­кальная вещь, символический уход от общей горизонтальности существования, антите­за пространственной монотонности».