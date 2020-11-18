Рим Иосифа Бродского: 8 важных для поэта локаций в Вечном городе

ФЛИГЕЛЬ В САДУ ВИЛЛЫ РИЧАРДСОН

[VIA GIACOMO MEDICI, 11]

Иосиф Бродский занимал маленький флигель в саду виллы Ричардсон во время пребывания в Американской ака­демии в Риме с начала февраля по начало июня 1981 года. В беседе с Соломоном Вол­ковым этот локус он представлял следующим образом: «В Риме я жил четыре месяца как стипендиат Американской академии. У меня был двухэтажный флигель, на отшибе, с огромным садом. Панорама оттуда откры­валась совершенно замечательная: справа Рим дохристианский, языческий, то есть Колизей и прочее. Слева христианский — Св. Петр, все эти купола. А в центре — Пантеон».

Следует внести маленькое уточнение: из самого флигеля увидеть описываемую Бродским панораму физически невозмож­но (дом стоит на боковой улице), но за углом, в нескольких десятках метров, все соответствует процитированному пасса­жу. Здание XIX столетия на Яникулском холме перешло в собственность Академии по завещанию семейства миллионеров Ри­чардсонов в 1963 году. В жилой его части обитала семья директора Академии, а в за­лах проводились торжественные приемы. В первой половине 1980-х годов. виллу Ри­чардсон сдали в долгосрочную аренду под резиденцию посла США при Ватикане (иностранные представительства, аккреди­тованные при Святом престоле, ввиду его малой территории находятся вне анклава). Для независимой от поддержки государ­ственных структур Американской акаде­мии данный шаг был вызван прежде всего финансовой необходимостью пополнения ежегодного бюджета. В более поздние свои приезды в Рим Бродский останавливался в десяти минутах ходьбы от этого места — на фешенебельной вилле Аурелия.

Живя в двухэтажном флигеле (по-видимому, перестроенном гараже или доме садовника), Бродский мог бы вспоминать о строках из Горация в переводе Пушкина, в которых поэт обращался к товарищу по военной службе, Помпею Вару:

И ныне в Рим ты возвратился,

В мой домик темный и простой.

Садись под сень моих пенатов,

Давайте чаши.

В начале 1980-х годов это был роман­тичный дворик, заросший кустарником… Теперь, как того требует статус, деревья и кусты в саду виллы Ричардсон подстриже­ны в форме безупречных конусов и шаров, а вход охраняется вооруженными караби­ньерами.

Фасад флигеля обращен к тихой ули­це Медичи, которая когда-то считалась не вполне благополучной, особенно по ночам, поскольку в силу ее относительной удален­ности от более шумной виа Гарибальди здесь, по воспоминаниям стипендиатов прошлых лет, промышляли наркоманы, и па­рочки уединялись для занятий любовью в припаркованных на узком тротуаре авто­мобилях (ср. в «Бюсте Тиберия»: «Гвалт, автомобили, / шпана со шприцами в сырых подъездах, / развалины…», 1985). Жившая на вилле Ф. Консагра, дочь директора Ака­демии, утверждает, что Бродский был тихим соседом, и видели его довольно редко. Прав­да, несколько стипендиатов, занимавших одновременно с Бродским комнаты в здании общежития (оно до сих пор располагается через дорогу напротив), независимо друг от друга рассказывают о том, как не однажды в теплом бархате римских ночей, когда окна не закрывались из-за духоты, их будил незна­комый женский голос, который негромко, но настойчиво взывал с улицы к спящему (или отсутствовавшему дома) русскому поэту.