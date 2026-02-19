В Мариинском-2 представят первую балетную премьеру сезона — «Хороводы» на музыку Родиона Щедрина

В последние дни февраля на новой сцене Мариинского театра представят балет «Хороводы» на музыку советского композитора Родиона Щедрина. Хореографию, декорации и костюмы для спектакля создал Вячеслав Самодуров. Оба премьерных вечера дополнит знаменитая «Кармен-сюита» на основе оперы Жоржа Бизе.

Мировая премьера одночастного концерта «Хороводы» состоялась 2 ноября 1989 года — тогда музыку Щедрина исполнил Токийский симфонический оркестр под управлением Наохиро Тоцуки. Кроме классических инструментов, задействованных в симфоническом оркестре, в концерте звучат блокфлейта, русские деревянные ложки, набор бубенцов русской тройки, кларнет-пикколо и труба-пикколо.

В Мариинском театре балет на «Хороводы» Щедрина ставят впервые. Музыкальным руководителем спектакля стал Валерий Гергиев — он будет за дирижерским пультом на премьере.