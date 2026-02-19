В Мариинском-2 представят первую балетную премьеру сезона — «Хороводы» на музыку Родиона Щедрина

Первые спектакли пройдут 26 и 27 февраля.
В последние дни февраля на новой сцене Мариинского театра представят балет «Хороводы» на музыку советского композитора Родиона Щедрина. Хореографию, декорации и костюмы для спектакля создал Вячеслав Самодуров. Оба премьерных вечера дополнит знаменитая «Кармен-сюита» на основе оперы Жоржа Бизе.
Мировая премьера одночастного концерта «Хороводы» состоялась 2 ноября 1989 года — тогда музыку Щедрина исполнил Токийский симфонический оркестр под управлением Наохиро Тоцуки. Кроме классических инструментов, задействованных в симфоническом оркестре, в концерте звучат блокфлейта, русские деревянные ложки, набор бубенцов русской тройки, кларнет-пикколо и труба-пикколо.
В Мариинском театре балет на «Хороводы» Щедрина ставят впервые. Музыкальным руководителем спектакля стал Валерий Гергиев — он будет за дирижерским пультом на премьере.
Автор постановки Вячеслав Самодуров исполнял ведущие партии в балетах Мариинки с 1992 по 2001 год. Прошлой весной он впервые за 25 лет вернулся на сцену театра, но уже в качестве хореографа: экс-премьер поставил «Танцсцены» на музыку Игоря Стравинского.
«Это коллективное бессознательное. Когда люди берутся за руки и становятся в цепь, у них отключается голова. Романтичность этой музыки очень обманчива, она приходит к жесткому джазу ближе к финалу. Когда в народных танцах — русских, кавказских, еврейских — люди, сцепившись друг с другом руками, начинают прыгать в ритм музыки, как в трансе, это всегда производит сильное впечатление», — говорит Самодуров о концепции «Хороводов».
Главные партии в новом спектакле исполнят артисты балетной труппы Мариинского театра. 26 февраля выступят Виктория Терешкина, Роман Беляков и Константин Зверев. 27 февраля — Рената Шакирова и Тимур Аскеров.
«Хороводы» представят 26 и 27 февраля в 19:00 на сцене Мариинского-2. Билеты в продаже на сайте театра.
