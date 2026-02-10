На гала-концерте звезд оперы и балета ко дню города в Петербурге выступит прима-балерина Большого театра Светлана Захарова

27 мая в Михайловском театре пройдет традиционный гала-концерт звезд оперы и балета ко дню города. Специальной гостьей вечера станет прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Также в концерте примут участие Анжелина Воронцова, Иван Васильев, Виктор Лебедев, Бахтияр Адамжан, Иван Гынгазов, Семен Антаков, Светлана Москаленко. Театр открыл продажи билетов на представление.

В 2003 году Светлана Захарова перешла из труппы Мариинки в Большой театр: дебют на новой сцене состоялся в качестве солистки балета «Жизель». В апреле 2008-го стала прима-балериной миланского театра Ла Скала. В 2014 году исполнила роль Наташи Ростовой в церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Выступала в Лондоне, Берлине, Париже, Вене, Милане, Мадриде, Токио, Баку, Нью-Йорке, Амстердаме. 20 сентября 2024-го Захарову назначили исполняющей обязанности ректора Московской академии хореографии.

В прошлом году Светлана тоже выступала на гала-концерте в Михайловском театре — тогда еще одним звездным гостем вечера стал скрипач Вадим Репин.

Концерт состоится 27 мая в 19:00. Программа станет известна позже. Билеты в продаже на сайте Михайловского театра.

12+