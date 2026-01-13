В Петербурге экранизируют балет Бориса Эйфмана «Преступление и наказание»

Мировая премьера балета «Преступление и наказание» на музыку Густава Малера, Бориса Тищенко и митрополита Илариона (Алфеева) прошла в Петербурге в сентябре 2024 года. Это не первое обращение Эйфмана к Достоевскому. Первый балет на основе романа «Идиот» он поставил в 1980 году. А текст «Братьев Карамазовых» лег в основу сразу двух постановок хореографа: «Карамазовых» 1995 года и выпущенного 18 лет спустя балета «По ту сторону греха». «Преступление и наказание» — третий роман «великого пятикнижия», который балетмейстер переводит на язык танца.