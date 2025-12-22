Шестичасовой ночной марафон музыки и танцев проведут в танц-студии «Сдвиг»

В ночь с 27 по 28 декабря в «Сдвиге» на Гражданской улице пройдет восьмая «Ноч'» перформанса, которая объединит серию танцевальных джемов от хореографов студии с музыкальными сетами.

За шесть часов 10 танц-художников представят свои хитовые постановки, адаптированные под камерный формат события. Среди них кураторы студии: Антон Вдовиченко, новые ленивые (Эльза Абдулхакова и Настя Ребкало), Алина Меньщикова, Женя Сабурова и Иоланта Щелкунова, Юля Хазова и Саша Погребняк, Никита Шишкин, Елена Чурилова и Руслан Комаров, Паша Шаргала.

Хореографические номера покажут в сопровождении пяти музыкальных сетов от локальных саунд-дизайнеров Xyxa, Mert Bindebir, Andreraketa, В соседней комнате всегда тихо (Юлия Романова и Аня Амиянц).

12+