Пермский театр оперы и балета привезет на гастроли в БДТ спектакли на музыку «русских европейцев»: Чайковского, Стравинского и Раннева

4 ноября на основной сцене БДТ состоится балетный вечер с показом трех одноактных спектаклей Пермского театра оперы и балета: «Вариации на тему рококо» на музыку Петра Чайковского, «Орфей» Игоря Стравинского и Ultima Thule современного композитора Владимира Раннева.

Музыкальное путешествие проведет через три эпохи: лирический романтизм XIX века, неоклассицизм прошлого столетия и переосмысление классики в настоящем. Выбор произведений объясняют просто — единством музыки композиторов-«русских европейцев», для которых национальная культура была неотъемлемой частью мирового контекста.