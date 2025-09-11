Пермский театр оперы и балета привезет на гастроли в БДТ спектакли на музыку «русских европейцев»: Чайковского, Стравинского и Раннева

В гастрольной программе — балетный триптих «Вариации на тему рококо», «Орфей» и Ultima Thule, показ которого откроет серию торжественных событий в честь 100-летия театра.
4 ноября на основной сцене БДТ состоится балетный вечер с показом трех одноактных спектаклей Пермского театра оперы и балета: «Вариации на тему рококо» на музыку Петра Чайковского, «Орфей» Игоря Стравинского и Ultima Thule современного композитора Владимира Раннева.
Музыкальное путешествие проведет через три эпохи: лирический романтизм XIX века, неоклассицизм прошлого столетия и переосмысление классики в настоящем. Выбор произведений объясняют просто — единством музыки композиторов-«русских европейцев», для которых национальная культура была неотъемлемой частью мирового контекста.
Одноактный балет «Вариации на тему рококо» на одноименный цикл для виолончели с оркестром Петра Чайковского впервые показали в Перми в 2011 году в музыкальной постановке Теодора Курентзиса и с хореографией Алексея Мирошниченко. Первоначально постановка предназначалась для выпускников Пермского хореографического училища, но осталась жить в репертуаре Пермского театра оперы и балета.
«Вариации на тему рококо» Петра Чайковского — это взгляд композитора-романтика на XVIII век, эпоху Просвещения. Однако композитор не слепо подражает стилю рококо, а переосмысляет через современную своему времени призму. Так, «галантный» стиль наполняется классическими для XIX века лиризмом и психологизмом.
«Орфей» на музыку Игоря Стравинского — редкий для России выбор композиции как основы для балета. Так, вплоть до постановки Алексея Мирошниченко 2025 года его ставили лишь однажды. В 1962-м году Константин Боярский поставил балет в МАЛЕГОТе (ныне Михайловский) к приезду Стравинского в СССР. Однако, никаких архивов не сохранилось. Новую версию на либретто и хореографию Алексея Мирошниченко по мотивам мифа об Орфее и Эвридике представили в Перми в 2025 году. В новой версии сохранилась сюжетная основа мифа, но появились новые драматургические акценты. Например, ключевым персонажем стал Гермес — проводник между мирами, который заменяет традиционного «Черного ангела» из версии Баланчина. Мирошниченко сознательно отказался от сложных балетных фигур в пользу выразительности.
Ultima Thule Владимира Раннева — современный балет на специально написанную для пермского театра музыку. Название постановки с латыни означает «край света», «предел мечтаний» или «недостижимый идеал». Мировая премьера состоялась в 2022 году. Хореограф Вячеслав Самодуров сознательно отказался от классической для балета повествовательной формы, а представил на современную камерную хореографическую композицию. Это 20 вариаций для семи танцовщиков — трех пар и одного солиста.
