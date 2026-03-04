Россия примет участие в Венецианской биеннале впервые с 2022 года

Россия возвращается на Венецианскую биеннале после трехлетнего перерыва. Проект «Дерево укоренилось в небе» под кураторством искусствоведа Анастасии Карнеевой примет участие в 61-м сезоне биеннале — форум пройдет с 9 мая по 22 ноября.

Внутреннее пространство павильона превратят в своеобразный музыкальный фестиваль, где выступят артисты из Латинской Америки, Африки и Европы. По замыслу организаторов, проект объединит более 50 молодых музыкантов, поэтов и философов.

Среди прочих в делегации заявлен композитор-резидент Дома Радио Алексей Ретинский. В число участников также вошли композитор Олег Гудачев, музыкальный исполнитель и диджей из Мали DJ Diaki, аккордеонист и перформер Роман Малявкин, музыкальный исполнитель и продюсер из Аргентины Jaijiu и вокальный ансамбль Intrada под руководством выпускницы Московской консерватории Екатерины Антоненко.

Также участниками станут композитор и импровизатор Алексей Сысоев, художник Тимофей Дударенко, ансамбль «Толока», пианист Петр Мусоев, музыкальный проект Phurpa, мультиинструменталист Алексей Ховалыг, звуковая художница Татьяна Халбаева, проект Atosigado мексиканского продюсера и художника Оскара Ландграфа Ортеги, композитор Лукас Сухарев и продюсер и диджей JLZ.

Организаторы подчеркивают, что хотят показать «многоязычную полифонию культур» и потенциал регионов, удаленных от глобальных центров искусства. По их мнению, культурный обмен важнее политических противоречий и международное культурное сотрудничество остается возможным.

«В этом парадоксе — укорененности в небе — ключевое напряжение проекта: между видимым и невидимым, между тем, что считается источником смысла, и тем, где этот смысл проявляется. Подобное переворачивание позволяет нам расширить границы понимания и изменить свое отношение к привычным определениям», — говорят представители российского павильона в Венеции.

Тема предстоящей Биеннале — «В минорных тонах». Представители российского павильона пробуют переосмыслить музыкальную бинарность «минор — мажор». Координатором проекта выступает Российская академия музыки имени Гнесиных.