Междисциплинарная выставка «Человек космический» по роману Веркина «Сорока на виселице» откроется в БКЦ «Нота»

Металлические скульптуры, тряпичные куклы и VR обрастут фантастическими смыслами с 10 апреля.

Диана Капизова. Там, над радугой, укроемся в тени. 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой БКЦ «Нота»

Диана Капизова. Там, над радугой, укроемся в тени. 2025

10 апреля в библиотечно-культурном центре «Нота» начнет работу междисциплинарный проект «Человек космический» («Homo spatium»). Групповая выставка со скульптурой и графикой, медиаискусством и дополненной реальностью вдохновлена научно-фантастическим романом Эдуарда Веркина «Сорока на виселице».

Среди экспонатов — тряпичные «куклы» Лины Кордюченко, графика Наталии Спечинской и Ксении Макаренко, медиа-объекты Василиссы Саврасовой и Катарины Кано, видеоарт Максима Свищева и Дианы Капизовой, а также «стекла» Сергея Колосова. Впервые покажут металлические скульптуры Вильгения Мельникова, видеоработы Славы Saf и Миши Надимова, science art Дмитрия Шилова, компьютерную игру Александа Малышкина и живопись Игоря Яновского. Доминантой выставки станет VR-проект о возможности экспансий в космическое пространство, созданный отделом мультимедиа БКЦ «Нота».

Книга «Сорока на виселице» вышла в 2025 году. Действие происходит в мире будущего, в котором можно включить и выключить даже комаров и мошку, просто нажав на кнопку. Болезни и старость, войны и голод побеждены, но человечество так и не достигло бессмертия. Людям нужно открыть еще больше экзопланет, чтобы решить судьбу Вселенной.

Максим Свищев. Цветасис. 2017
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой БКЦ «Нота»

Максим Свищев. Цветасис. 2017

Ксения Макаренко. Осколки. 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой БКЦ «Нота»

Ксения Макаренко. Осколки. 2025

Лина Кордюченко. Ситуация. 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой БКЦ «Нота»

Лина Кордюченко. Ситуация. 2025

Экспозиция в БКЦ «Нота» осмысляет расширения человека в космическом пространстве. Визуальный код раскрывает фантазии о том, что индивид нового типа нашел на «дальних берегах», выйдя из летательного корабля.

Куратором выставки стала Ксения Макаренко. Ответ на центральный вопрос проекта: «Чем "пахнет" Вселенная?», — Ксения находит в тайне и цикле произведений Веркина «Поток Юнга».

Выставка «Человек космический» пробудет с 10 апреля по 31 мая на проспекте Косыгина, 28. Вход свободный.

