Античный свадьбакор: в Эрмитаже открывается выставка «Благословение Афродиты» (с воссозданным ароматом фиалки!)

Скульптурную группу «Афродита и Эрот», редкие образцы вазописи и ювелирного искусства показывают с 5 марта.
Афродита с Эротом. Центральная Греция (?), I в. до н.э.– I в.
5 марта в Главном музейном комплексе Эрмитажа начнет работу выставка «Благословение Афродиты», посвященная истории свадебных обрядов и образу невесты в античном искусстве. В пространстве воссоздадут аромат фиалки — цветка, которым украшали храмы Афродиты и свадебные венки невест.
Центральным экспонатом стала скульптурная группа «Афродита и Эрот» («Венера и Амур») из знаменитой коллекции маркиза Кампаны. Изваяние показывает преемственность художественных традиций и воплощает идею любви как божественного дара. Образ богини здесь раскрывается в интимном и одновременно символическом контексте, связанном с брачным союзом и идеей благословения.
Покажут и другие мраморные скульптуры богини любви и красоты Афродиты (римской Венеры). Также в экспозицию войдут произведения керамики, связанные со свадебными обрядами, и ювелирные украшения: кольца, серьги, ожерелья, витые браслеты. Золотые аксессуары позволяют воссоздать сияющий и притягательный мир Афродиты, описанный древними авторами.
Обряд бракосочетания в античную эпоху включал несколько этапов: подготовку невесты, торжественное шествие в дом жениха, обмен дарами. Выставка объединяет памятники античного собрания Эрмитажа, раскрывающие один из самых поэтичных и сакральных сюжетов древности — ритуал омовения невесты перед свадьбой, который символизировал очищение и начало новой жизни. Его изображения хорошо известны по древнегреческой вазописи V–IV веков до нашей эры, где рядом с девушкой незримо присутствует сама Афродита и ее златокрылые спутники, эроты. Брак под ее покровительством считали союзом, основанным на любви и обоюдном желании.
Над экспозицией работал Отдел Античного мира Эрмитажа под руководством Анны Трофимовой. Кураторами выставки стали научные сотрудники Мария Ненахова и Ирина Никулина.
Увидеть «Благословение Афродиты» можно по входному билету в Главный музейный комплекс с 5 марта до 22 июня 2026 года.
