Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Античный свадьбакор: в Эрмитаже открывается выставка «Благословение Афродиты» (с воссозданным ароматом фиалки!)

Скульптурную группу «Афродита и Эрот», редкие образцы вазописи и ювелирного искусства показывают с 5 марта.

Афродита с Эротом. Центральная Греция (?), I в. до н.э.– I в.
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Афродита с Эротом. Центральная Греция (?), I в. до н.э.– I в.

5 марта в Главном музейном комплексе Эрмитажа начнет работу выставка «Благословение Афродиты», посвященная истории свадебных обрядов и образу невесты в античном искусстве. В пространстве воссоздадут аромат фиалки — цветка, которым украшали храмы Афродиты и свадебные венки невест.

Центральным экспонатом стала скульптурная группа «Афродита и Эрот» («Венера и Амур») из знаменитой коллекции маркиза Кампаны. Изваяние показывает преемственность художественных традиций и воплощает идею любви как божественного дара. Образ богини здесь раскрывается в интимном и одновременно символическом контексте, связанном с брачным союзом и идеей благословения.

Афродита и Эрот. Древний Рим, II в. Мрамор
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Афродита и Эрот. Древний Рим, II в. Мрамор

Перстень с рельефным изображением Афродиты и двух Эротов. Серебро. Нач. III в. до н.э.
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Перстень с рельефным изображением Афродиты и двух Эротов. Серебро. Нач. III в. до н.э.

Лекана краснофигурная с крышкой: сцена туалета. Древняя Греция, Аттика
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Лекана краснофигурная с крышкой: сцена туалета. Древняя Греция, Аттика

Покажут и другие мраморные скульптуры богини любви и красоты Афродиты (римской Венеры). Также в экспозицию войдут произведения керамики, связанные со свадебными обрядами, и ювелирные украшения: кольца, серьги, ожерелья, витые браслеты. Золотые аксессуары позволяют воссоздать сияющий и притягательный мир Афродиты, описанный древними авторами.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Обряд бракосочетания в античную эпоху включал несколько этапов: подготовку невесты, торжественное шествие в дом жениха, обмен дарами. Выставка объединяет памятники античного собрания Эрмитажа, раскрывающие один из самых поэтичных и сакральных сюжетов древности — ритуал омовения невесты перед свадьбой, который символизировал очищение и начало новой жизни. Его изображения хорошо известны по древнегреческой вазописи V–IV веков до нашей эры, где рядом с девушкой незримо присутствует сама Афродита и ее златокрылые спутники, эроты. Брак под ее покровительством считали союзом, основанным на любви и обоюдном желании.

Над экспозицией работал Отдел Античного мира Эрмитажа под руководством Анны Трофимовой. Кураторами выставки стали научные сотрудники Мария Ненахова и Ирина Никулина.

Увидеть «Благословение Афродиты» можно по входному билету в Главный музейный комплекс с 5 марта до 22 июня 2026 года.

6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: