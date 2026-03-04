Античный свадьбакор: в Эрмитаже открывается выставка «Благословение Афродиты» (с воссозданным ароматом фиалки!)

Обряд бракосочетания в античную эпоху включал несколько этапов: подготовку невесты, торжественное шествие в дом жениха, обмен дарами. Выставка объединяет памятники античного собрания Эрмитажа, раскрывающие один из самых поэтичных и сакральных сюжетов древности — ритуал омовения невесты перед свадьбой, который символизировал очищение и начало новой жизни. Его изображения хорошо известны по древнегреческой вазописи V–IV веков до нашей эры, где рядом с девушкой незримо присутствует сама Афродита и ее златокрылые спутники, эроты. Брак под ее покровительством считали союзом, основанным на любви и обоюдном желании.

Над экспозицией работал Отдел Античного мира Эрмитажа под руководством Анны Трофимовой. Кураторами выставки стали научные сотрудники Мария Ненахова и Ирина Никулина.

Увидеть «Благословение Афродиты» можно по входному билету в Главный музейный комплекс с 5 марта до 22 июня 2026 года.

6+