Искусство

«Росфото» откроет «Тот самый цирк» — ретроспективу портретов и репортажей с борцом Иваном Поддубным, клоуном Карандашом и Юрием Никулиным

Экспозиция из 200 снимков стартует 6 марта.

Неизвестный автор. Макси Нидермайер с дрессированными медведями Дагмаром, Нико и Берит на роликовых коньках.1965
6 марта в «Росфото» начнет работу выставочный проект «Тот самый цирк». Ретроспектива фотографий с артистами объединит 200 оригинальных отпечатков — от классических портретов начала XX века до современных репортажей.

На снимках запечатлены звезды манежа: борец Иван Поддубный, клоун Карандаш, Юрий Никулин и братья Запашные. В кадре оказываются и зарубежные циркачи: например, индийский укротитель Тогарэ и итальянское клоунское трио братьев Фрателлини.

С. Жиркевич. Портрет Юрия Никулина в образе клоуна. 1980-е
Неизвестный автор. Борцы. 1900–1910-е
Неизвестный автор. Дрессировщик Палермо и морской лев. 1928
Е.Бледных. Итальянский цирк Togni. 2021
П. Бояров. Жонглер. 1970–1980-е
В экспозицию вошли работы Аркадия Шайхета, Константина Ждановского, Павла Боярова, Владимира Соколаева, Игоря Стомахина, Елены Бледных и неизвестных авторов. Снимки фиксируют мастерство клоунов, фокусников, гимнастов и дрессировщиков.

Во второй половине XIX века фотопортреты заменяли визитные карточки артистов цирка, а со временем стали сувенирами для публики. Снимки позволяют проследить трансформацию циркового жанра: как менялись сценические образы и становились сложнее номера. Цирковая фотография определила стилистику цирковых афиш и постеров — от авангардных экспериментов до репортажной фиксации и современных дизайн-решений.

О. Миронец. Цирк. 1980-е
Е. Бледных. Шоу Б. «ИДОЛ-2024». 2024
Н. Иванов. Урсула Прей с дрессированными шимпанзе. 1950–1960-е
И. Стомахин. Юрий Куклачев. 2000-е
«Тот самый цирк» откроется 6 марта на Большой Морской, 35.

