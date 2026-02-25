«Росфото» откроет «Тот самый цирк» — ретроспективу портретов и репортажей с борцом Иваном Поддубным, клоуном Карандашом и Юрием Никулиным

В экспозицию вошли работы Аркадия Шайхета, Константина Ждановского, Павла Боярова, Владимира Соколаева, Игоря Стомахина, Елены Бледных и неизвестных авторов. Снимки фиксируют мастерство клоунов, фокусников, гимнастов и дрессировщиков.

Во второй половине XIX века фотопортреты заменяли визитные карточки артистов цирка, а со временем стали сувенирами для публики. Снимки позволяют проследить трансформацию циркового жанра: как менялись сценические образы и становились сложнее номера. Цирковая фотография определила стилистику цирковых афиш и постеров — от авангардных экспериментов до репортажной фиксации и современных дизайн-решений.