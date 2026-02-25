«Росфото» откроет «Тот самый цирк» — ретроспективу портретов и репортажей с борцом Иваном Поддубным, клоуном Карандашом и Юрием Никулиным

Экспозиция из 200 снимков стартует 6 марта.
Неизвестный автор. Макси Нидермайер с дрессированными медведями Дагмаром, Нико и Берит на роликовых коньках.1965
6 марта в «Росфото» начнет работу выставочный проект «Тот самый цирк». Ретроспектива фотографий с артистами объединит 200 оригинальных отпечатков — от классических портретов начала XX века до современных репортажей.
На снимках запечатлены звезды манежа: борец Иван Поддубный, клоун Карандаш, Юрий Никулин и братья Запашные. В кадре оказываются и зарубежные циркачи: например, индийский укротитель Тогарэ и итальянское клоунское трио братьев Фрателлини.
В экспозицию вошли работы Аркадия Шайхета, Константина Ждановского, Павла Боярова, Владимира Соколаева, Игоря Стомахина, Елены Бледных и неизвестных авторов. Снимки фиксируют мастерство клоунов, фокусников, гимнастов и дрессировщиков.
Во второй половине XIX века фотопортреты заменяли визитные карточки артистов цирка, а со временем стали сувенирами для публики. Снимки позволяют проследить трансформацию циркового жанра: как менялись сценические образы и становились сложнее номера. Цирковая фотография определила стилистику цирковых афиш и постеров — от авангардных экспериментов до репортажной фиксации и современных дизайн-решений.
«Тот самый цирк» откроется 6 марта на Большой Морской, 35.
