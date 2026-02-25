Выставка Евгения Свердлова «Открытый ребус» начнет работу в резиденции «Непокоренные»

Евгений Свердлов — график, скульптор, художник-постановщик, аниматор и педагог. Работал иллюстратором ведущих издательств Ленинграда и Москвы («Детская литература», «Малыш»). С 2000-го по 2010 год был главным художником Церемонии открытия Международных спортивных игр «Макабия» в Израиле.

Выставка откроется 28 февраля в 17:00 и пробудет до 8 марта на проспекте Непокоренных, 17к4 (4-й этаж). В другие дни посещение возможно по предварительной записи с 17:00 до 20:00.

12+