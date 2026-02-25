Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Выставка Евгения Свердлова «Открытый ребус» начнет работу в резиденции «Непокоренные»

Проект о мифах, архетипах и детстве человечества откроют для посетителей 28 февраля.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой резиденции «Непокоренные»

28 февраля в галерее «Непокоренные 17» начнет работу экспозиция Евгения Свердлова «Открытый ребус / Aenigma Aperta». В формате выставки художник исследует мир мифов и архетипов. В пространстве галереи Свердлов синтезирует разные искусства: живопись, скульптуру и театр.

На картинах художника — знакомые образы из истории искусства. Автор обращается к «детству человечества», когда мифы только начинали обретать форму. Монументальные формы и экспрессивные текстуры создают эффект физического присутствия, чтобы воссоздать изначальное пространство рождения архетипов. Классические мотивы становятся полем экспериментов: мастер ведет диалог с великой традицией, от Возрождения до авангарда ХХ века, и отдавет дань уважения смелым художественным жестам прошлого.

Евгений Свердлов — график, скульптор, художник-постановщик, аниматор и педагог. Работал иллюстратором ведущих издательств Ленинграда и Москвы («Детская литература», «Малыш»). С 2000-го по 2010 год был главным художником Церемонии открытия Международных спортивных игр «Макабия» в Израиле.

Выставка откроется 28 февраля в 17:00 и пробудет до 8 марта на проспекте Непокоренных, 17к4 (4-й этаж). В другие дни посещение возможно по предварительной записи с 17:00 до 20:00.

