В пространстве AIKI terrasa открылась выставка Алины Корякиной — художницы, которая выпускала керамических парней-тюбиков

Экспозиция «Баба сеяла горох» работает до 14 мая.

Фото: alishacolor

19 февраля на восьмом этаже коворкинга AVENUE-PAGE открылась персональная выставка Алины Корякиной. «Баба сеяла горох» — совместный проект пространства AIKI terrasa и Pop-Up Gallery. В экспозицию вошли узнаваемые керамические и живописные произведения художницы.

Алина Корякина родилась в городе Валуйки Белгородской области, а сейчас живет и работает в Петербурге. Состоит в арт-коллективах Parazit и «ГАТЬ». Алина участвовала в Third Place Art Fair-2025, выставлялась в IRNBY Art room, в галереях «Борей» и a—s—t—r—а.

Художница работает в двух направлениях: преемственность и социальное давление. Соединяет личные переживания с образами, взятыми как из личных историй, так и с сюжетами из социальных сетей. Основная ее стратегия — юмор и ирония. Она экспериментирует с визуальным высказыванием на тему стандартов красоты, исследует женщину, ее социальные роли, непринятие старения и возраста, непостоянство и абсурдность современного мира.

В сентябре 2025 года Алина выпустила коллекцию керамических парней-тюбиков — по мотивам мемов о неудачных поисках надежного партнера.

Фото: alishacolor
Фото: alishacolor
Фото: alishacolor

На новой выставке Алины разместился большой стол с керамическими «угощениями»: капустой, хлебом, морковью и причудливым тортом. Пир дополняют картины с живописными образами природы и женскими портретами. Через артефакты художница рассказывает о своих семейных традициях, детских мифах, считалочках и шутках.

Личный и ироничный проект «Баба сеяла горох» пробудет до 14 мая на Аптекарской набережной, 18.

