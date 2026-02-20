В пространстве AIKI terrasa открылась выставка Алины Корякиной — художницы, которая выпускала керамических парней-тюбиков

19 февраля на восьмом этаже коворкинга AVENUE-PAGE открылась персональная выставка Алины Корякиной. «Баба сеяла горох» — совместный проект пространства AIKI terrasa и Pop-Up Gallery. В экспозицию вошли узнаваемые керамические и живописные произведения художницы.

Алина Корякина родилась в городе Валуйки Белгородской области, а сейчас живет и работает в Петербурге. Состоит в арт-коллективах Parazit и «ГАТЬ». Алина участвовала в Third Place Art Fair-2025, выставлялась в IRNBY Art room, в галереях «Борей» и a—s—t—r—а.

Художница работает в двух направлениях: преемственность и социальное давление. Соединяет личные переживания с образами, взятыми как из личных историй, так и с сюжетами из социальных сетей. Основная ее стратегия — юмор и ирония. Она экспериментирует с визуальным высказыванием на тему стандартов красоты, исследует женщину, ее социальные роли, непринятие старения и возраста, непостоянство и абсурдность современного мира.

В сентябре 2025 года Алина выпустила коллекцию керамических парней-тюбиков — по мотивам мемов о неудачных поисках надежного партнера.