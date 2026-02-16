Графиня снимает на «Кодак»: в «Росфото» покажут более 150 подлинных фоторабот Софьи Толстой

27 февраля в выставочном центре «Росфото» начнет работу экспозиция «Софья Андреевна Толстая — фотограф. Графиня снимает на “Кодак”». На выставке представят коллекцию подлинных фотоснимков графини Толстой из фондов яснополянского и московского музеев, посвященных ее мужу.

Софья Андреевна начала фотографировать еще в юности, в родительском доме. Знакомый ее отца, грек Кукули, обучил ее и подарил свой фотоаппарат. «Тогда фотография была сложная, — вспоминала графиня. — Надо было стекло обливать коллодиумом, потом класть в серебряную ванну, укреплять сулемой, сушить… Я все лето страстно увлекалась фотографией… Сняла несколько портретов… и бросила это занятие, потому что начала писать свою первую повесть». Эти снимки не сохранились.

Спустя почти тридцать лет Софья Андреевна вернулась к фотографии и освоила новый аппарат и технологию. Это было время начала интенсивного развития отечественной любительской фотографии, когда на смену сложному (мокроколлоидному) способу получения изображения пришел более простой (сухой) — на бромжелатиновых пластинах.