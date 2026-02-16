Графиня снимает на «Кодак»: в «Росфото» покажут более 150 подлинных фоторабот Софьи Толстой

Выставка с экспонатами музея-усадьбы «Ясная Поляна» откроется 27 февраля.
27 февраля в выставочном центре «Росфото» начнет работу экспозиция «Софья Андреевна Толстая — фотограф. Графиня снимает на “Кодак”». На выставке представят коллекцию подлинных фотоснимков графини Толстой из фондов яснополянского и московского музеев, посвященных ее мужу.
Софья Андреевна начала фотографировать еще в юности, в родительском доме. Знакомый ее отца, грек Кукули, обучил ее и подарил свой фотоаппарат. «Тогда фотография была сложная, — вспоминала графиня. — Надо было стекло обливать коллодиумом, потом класть в серебряную ванну, укреплять сулемой, сушить… Я все лето страстно увлекалась фотографией… Сняла несколько портретов… и бросила это занятие, потому что начала писать свою первую повесть». Эти снимки не сохранились.
Спустя почти тридцать лет Софья Андреевна вернулась к фотографии и освоила новый аппарат и технологию. Это было время начала интенсивного развития отечественной любительской фотографии, когда на смену сложному (мокроколлоидному) способу получения изображения пришел более простой (сухой) — на бромжелатиновых пластинах.
Софья Андреевна снимала дорожной камерой при дневном освещении, не пользуясь дополнительными источниками света. Она заранее устанавливала свой аппарат на штатив в одной из светлых комнат дома или на освещенной площадке парка. Фигуры она помещала в центре и на достаточном удалении от объектива, благодаря чему избегала деформации лиц и предметов. Кадрировала очень редко, срезая расплывчатые фигуры. Снимала на стеклянные пластины-негативы размером 13 х 18 см. Графиня ценила преимущества этого формата, поэтому осталась верна своей тяжелой камере и не заменила ее более портативным пленочным аппаратом, который появился в конце XIX века.
На снимки попали семейные события: дни рождения, проводы взрослых детей, приезды гостей. Еще Софья Андреевна фотографировала любимые места в Ясной Поляне. «Взяла фотографический аппарат и бегала всюду, снимая и природу, и внуков, и Льва Николаевича с сестрой, и лес, и купальную дорогу — и всю милую яснополянскую природу», — записала графиня в дневнике в сентябре 1898 года.
Начиная с 1895 года почти каждый «свадебный» день Софья Андреевна делала совместное фото с мужем. На последнем таком снимке она оставила надпись: «Не удержать». В 1911 году она издала альбом «Из жизни Л.Н. Толстого. Снимки исключительно гр. С.А. Толстой» в пользу погорелых крестьян окрестностей Ясной Поляны, в который вошло 120 фотографий.
Авторы выставки условно делят экспонаты на несколько тем: Лев Николаевич в кругу родных и друзей; гости Ясной Поляны; Лев Толстой и спорт; свадебные фотографии; портреты Льва Толстого; природа и усадебная жизнь; автопортреты; увлечения графини; Лев Толстой с деятелями культуры, среди которых Илья Репин, Антон Чехов, Максим Горький.
Экспозиция пробудет с 27 февраля до 12 апреля в «Росфото», на втором этаже Дворового корпуса.
0+
Комментарии (0)