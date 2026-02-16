Работы Александра Бенуа, Елизаветы Авелевой, Владимира Козина покажут на выставке галереи «Борей» о лошадях и всадниках

Соавторы выставки — творческое объединение Parazit — выросли из Товарищества Новые Тупые на базе «Борея». В 2000 году художники захватили главный коридор галереи и стали обновлять выставку каждые две недели. Выставки участников Parazit проходят в MMOMA, Музее современного искусства PERMM. Семен Мотолянец и Алена Терешко — лауреаты премии имени Сергея Курехина 2017 года.

От объединения Parazit в выставке участвуют Моисей Антонов, Андрей Сикорский, Ксения Макаренко, Коля Садовник, MAR, Анна Лоскутова, Лофтазер, Александр Смирнов, Женя Дверь, Коты художники, Катерина Мартыненко, Маша Спроге, Дмитрий Жеравов, Андрей Карачун, Франка Вонка, Софья Григорьева, Maestro Jackie, Владимир Горохов, София Ковалева, Лина Кордюченко, Елизавета Иванова, Игорь Плотников, Оксана Радуга, Юлия А. Павлова, Семен Мотолянец, Виталий Чистяков, Елена Струкова, Нил Эксколор, Неизвестный 51, Лиза Хорева, Вадим Бондаренко, Алексей Эпель, Вера Светлова, Паша Борисенко, Александра Нефедова-Глейзер, Татьяна Поле, Глеб Гавриленко, Аня Гнидковская, Ке Ке.

Куратором «Кавалеров» выступил краевед и издатель Кирилл Авелев. Все работы в экспозиции входят в его личное собрание.

Выставка о конях и всадниках работает с 17 февраля до 14 марта на Литейном, 58.

12+