Панки и женщины с бульвара алых роз: в пространстве «Петербург-концерт» покажут живопись, графику и коллажи Надежды Эверлинг

Надежда Эверлинг — живописец, график и художница театра, автор коллажей из ткани. Окончила художественно-постановочный факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1996 по 1998 год была главным художником Цирка в Автово, с 1999 по 2002 — театра «Мимигранты» в Петербурге. Среди оформленных ею спектаклей — «Кабанчик» в Русском театре Эстонии, «Дульсинея Тобосская» в Челябинске, «Утешитель вдов» в Курске, «Пять двадцать пять» и «Пусть совсем не будет взрослых» в Саратовском ТЮЗе.

С 1986 по 2009 годы состоялись 14 персональных выставок Надежды Эверлинг. Также она приняла участие более чем в 100 коллективных проектах. Надежды не стало 28 декабря 2014 года в Петербурге. Произведения художницы хранятся в музеях и в частных собраниях России, Германии, Австрии, Италии, США, Норвегии.

Экспозиция «За сценой» выстроена как архивное высказывание: многие работы демонстрируют впервые, а само пространство складывается из уцелевших произведений, фрагментов и визуальных свидетельств. Проект рассматривает эту часть наследия Эверлинг как самостоятельную и принципиально важную художественную практику, которая долгое время оставалась без публичного внимания. Такой формат подчеркивает хрупкость неофициальной художественной истории и одновременно позволяет приблизиться к Эверлинг как к художнице, для которой граница между искусством и жизнью была принципиально проницаемой.