Панки и женщины с бульвара алых роз: в пространстве «Петербург-концерт» покажут живопись, графику и коллажи Надежды Эверлинг

Выставка «Надежда Эверлинг. За сценой» открывается 13 февраля.
13 февраля на площадке «Петербург-концерта» открывается выставка работ художницы Надежды Эверлинг. «Надежда Эверлинг. За сценой» продолжает двухчастный проект: его первая экспозиция — «На сцену» — представляла Эверлинг как театральную художницу, которая занималась формами сцены, костюма и тотального спектакля. Второй акт обращается к ее неофициальному, закадровому опыту — художественной практике 90-00-х годов на стыке частной жизни, городской среды и андеграундной культуры.
Экспозиция объединяет живопись, графику и коллажи, созданные преимущественно в 2000-е годы. В центре выставки — персонажи и образы, существующие «за сценой»: неоновые фигуры, панки, телесные автопортреты, маргинальные герои городской ночи и женщины с бульвара алых роз. Герои работают на фоне распада привычных социальных конструкций и появления рискованной свободы. Полотна фиксируют визуальную и эмоциональную плотность эпохи: уязвимость, избыточность и эротизм, характерные для художественной среды 90-х.
Надежда Эверлинг — живописец, график и художница театра, автор коллажей из ткани. Окончила художественно-постановочный факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1996 по 1998 год была главным художником Цирка в Автово, с 1999 по 2002 — театра «Мимигранты» в Петербурге. Среди оформленных ею спектаклей — «Кабанчик» в Русском театре Эстонии, «Дульсинея Тобосская» в Челябинске, «Утешитель вдов» в Курске, «Пять двадцать пять» и «Пусть совсем не будет взрослых» в Саратовском ТЮЗе.
С 1986 по 2009 годы состоялись 14 персональных выставок Надежды Эверлинг. Также она приняла участие более чем в 100 коллективных проектах. Надежды не стало 28 декабря 2014 года в Петербурге. Произведения художницы хранятся в музеях и в частных собраниях России, Германии, Австрии, Италии, США, Норвегии.
Экспозиция «За сценой» выстроена как архивное высказывание: многие работы демонстрируют впервые, а само пространство складывается из уцелевших произведений, фрагментов и визуальных свидетельств. Проект рассматривает эту часть наследия Эверлинг как самостоятельную и принципиально важную художественную практику, которая долгое время оставалась без публичного внимания. Такой формат подчеркивает хрупкость неофициальной художественной истории и одновременно позволяет приблизиться к Эверлинг как к художнице, для которой граница между искусством и жизнью была принципиально проницаемой.
Коллажность в работах становится принципом художественного мышления — способом сборки фигуры, тела и пространства. Картины выстраиваются из фрагментов, резких цветовых сочетаний и визуальных регистров, формируя напряженный образ реальности, в которой сцена и жизнь не разделены.
В новую часть ретроспективы Эверлинг попали картины, не предназначенные для зрительного зала, но напрямую связанные с опытом 1990-х — эпохи андеграунда, самодельной эстетики, телесного эксперимента и новой визуальности. Полотна этого периода проживают реальность и превращают повседневность в пространство постоянного перформанса.
Выставка «Надежда Эверлинг. За сценой» пробудет с 13 февраля до 14 марта на набережной Фонтанки, 39. Пространство работает с 16:00 до 20:00 по средам, четвергам и пятницам, с 12:00 до 20:00 — по субботам.
