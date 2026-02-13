«Последний день Помпеи» и еще 32 картины Брюллова вернулись в Русский музей

Петербуржцы смогут увидеть полотна мастера, привезенные с московской выставки, после реэкспозиции 18 февраля.
В Академическом зале №14 Михайловского дворца сотрудники Русского музея завершили монтаж картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Полотно с сюжетом об извержении Везувия и еще 32 живописных произведения Брюллова из собрания Русского музея более семи месяцев экспонировали в Москве на выставке «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург» в Государственной Третьяковской галерее.
Картины привезли в Русский музей на прошлой неделе. Посетители смогут увидеть их в залах № 14, 15, 16 и 17 после реэкспозиции 18 февраля.
К возвращению полотен Брюллова из Москвы в музее подготовили специальную экскурсию «Карл Брюллов и искусство первой половины ХIХ века». Первые группы смогут посетить ее 21 и 22 февраля.
В октябре 2024 года «Последний день Помпеи» показали на выставке «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова» в Русском музее после первой за почти 200 лет существования картины комплексной научной реставрации. Экспозицию, которая объединила все главные работы мастера и шла до мая 2025-го, посетили более 477 тысяч человек. Тогда зрители впервые увидели фрагмент росписи плафона Исаакиевского собора, произведения из частных коллекций, ранее никогда не экспонировавшиеся, а также запрестольный образ «Христос во гробе», вернувшийся в Россию спустя 116 лет и вошедший в собрание Русского музея.
На недавней выставке в Третьяковке собрали более 170 произведений, включая живопись, графику и скульптуру из российских музеев, частных коллекций Петербурга и Москвы, а также из Национальной галереи Армении. «Последний день Помпеи» сделали одним из центральных экспонатов наравне с монументальным историческим полотном «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» из собственного собрания Третьяковской галереи.
Картины Брюллова из собрания Русского музея открыты для просмотра с 18 февраля на Инженерной, 4.
