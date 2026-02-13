«Последний день Помпеи» и еще 32 картины Брюллова вернулись в Русский музей

В Академическом зале №14 Михайловского дворца сотрудники Русского музея завершили монтаж картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Полотно с сюжетом об извержении Везувия и еще 32 живописных произведения Брюллова из собрания Русского музея более семи месяцев экспонировали в Москве на выставке «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург» в Государственной Третьяковской галерее.

Картины привезли в Русский музей на прошлой неделе. Посетители смогут увидеть их в залах № 14, 15, 16 и 17 после реэкспозиции 18 февраля.

К возвращению полотен Брюллова из Москвы в музее подготовили специальную экскурсию «Карл Брюллов и искусство первой половины ХIХ века». Первые группы смогут посетить ее 21 и 22 февраля.