Белое на белом: «Севкабель Порт» запускает опен-колл на 4-ю ярмарку современного искусства Port Art Fair (и объявляет тему года!)

Куратор PAF'2026 — Анна Заведий. Впервые в истории ярмарки для отбора участников собрали экспертный совет: в него вошли галерист Ольга Профатило, коллекционер Сергей Лимонов, кураторы Алексей Масляев и Илья Крончев-Иванов.

«В современном искусстве были и есть все формы, все цвета, все материалы. Они и сегодня продолжают переплетаться, усложняться, множиться. В этом году мы хотим сделать противоположное движение — выверенное, возможно минималистичное и ясное», — комментирует Анна Заведий тему «blank».

Отправить заявку можно до 6 марта на сайте Port Art Fair.

12+