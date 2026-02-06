Белое на белом: «Севкабель Порт» запускает опен-колл на 4-ю ярмарку современного искусства Port Art Fair (и объявляет тему года!)

Заявки художников, арт-объединений и галерей принимают до 6 марта.
«Севкабель Порт» открывает прием заявок на участие в 4-й ярмарке современного искусства Port Art Fair. К участию в опен-колле приглашают галереи, творческие объединения и независимых художников.
Отбор продлится до 6 марта, а список победителей объявят 6 апреля. Организаторы ждут работы в любых медиа: живопись, графика, скульптура, фотография, digital, объекты, инсталляции.
В этот раз PAF пройдет с 21 по 24 мая. Тема 2026 года — «blank». Белое на белом — состояние новой возможности, предчувствия и вот-вот сделанного шага; движение к простому, выверенному и ясному.
Куратор PAF'2026 — Анна Заведий. Впервые в истории ярмарки для отбора участников собрали экспертный совет: в него вошли галерист Ольга Профатило, коллекционер Сергей Лимонов, кураторы Алексей Масляев и Илья Крончев-Иванов.
«В современном искусстве были и есть все формы, все цвета, все материалы. Они и сегодня продолжают переплетаться, усложняться, множиться. В этом году мы хотим сделать противоположное движение — выверенное, возможно минималистичное и ясное», — комментирует Анна Заведий тему «blank».
Отправить заявку можно до 6 марта на сайте Port Art Fair.
