В Музее Академии художеств впервые за 100 лет показали картину «Избиение младенцев» неаполитанского мастера барокко Луки Джордано

В Музее Академии художеств начал работу выставочный проект «Лука Джордано. Открытие». Впервые за сто лет зрителям показали полотно XVII века «Избиение младенцев» Луки Джордано. На выставке можно увидеть сам шедевр и узнать историю его восстановления. Также в музее работает открытая мастерская, где прямо сейчас реставрируют другое полотно художника.

Лука Джордано — живописец и гравер неаполитанской школы эпохи барокко. Работу «Избиение младенцев» относят к раннему периоду творчества мастера. Из частных коллекций картина попала в Эрмитаж и до конца XIX века находилась там, а затем переехала в Гатчинский дворец. После революции ее отправили обратно, а в собрание Музея Академии художеств полотно поступило в 1935 году. К тому моменту «Избиение младенцев», накатанное на вал, было в плохом состоянии, с прорывами и изломами.