В Музее Академии художеств впервые за 100 лет показали картину «Избиение младенцев» неаполитанского мастера барокко Луки Джордано

Полотно представили после трехлетней реставрации на выставке «Лука Джордано. Открытие».
Лука Джордано. Избиение младенцев. 1663
В Музее Академии художеств начал работу выставочный проект «Лука Джордано. Открытие». Впервые за сто лет зрителям показали полотно XVII века «Избиение младенцев» Луки Джордано. На выставке можно увидеть сам шедевр и узнать историю его восстановления. Также в музее работает открытая мастерская, где прямо сейчас реставрируют другое полотно художника.
Лука Джордано — живописец и гравер неаполитанской школы эпохи барокко. Работу «Избиение младенцев» относят к раннему периоду творчества мастера. Из частных коллекций картина попала в Эрмитаж и до конца XIX века находилась там, а затем переехала в Гатчинский дворец. После революции ее отправили обратно, а в собрание Музея Академии художеств полотно поступило в 1935 году. К тому моменту «Избиение младенцев», накатанное на вал, было в плохом состоянии, с прорывами и изломами.
В 1950-х в музее открылась своя мастерская — тогда единственный реставратор сделал профилактические заклейки живописного слоя по всей площади полотна и натянул его на подрамник. Еще несколько десятилетий картина прождала реставрации и, когда у Академии художеств появилось оборудование для сложной восстановительной работы, более трех лет пробыла в мастерской.
Сейчас специалисты Академии будут восстанавливать другую картины Джордано — «Иисус среди книжников» (1664–1665). Это полотно, как и «Избиение младенцев», реставрируют в преддверии большой экспозиции Луки Джордано в московском Пушкинском музее.
Выставка «Лука Джордано. Открытие» пробудет в Музее Академии художеств до 22 марта.
