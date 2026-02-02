Эрмитаж открыл онлайн-выставку, посвященную женщинам в европейском искусстве XVII–XX веков

«Искусство быть художницей» — первая полностью виртуальная выставка музея.
1 февраля на сайте Государственного Эрмитажа появился виртуальный тур с работами европейских художниц XVII–XX веков. «Искусство быть художницей» — очередная виртуальная выставка в рамках программы «Небесный Эрмитаж», но это первый проект музея, реализованный полностью онлайн.
На выставке представлены живопись и графика. Среди экспонатов — картины болонской художницы Элизабетты Сирани (родилась в 1638 году и скончалась в возрасте 27 лет в зените славы), венецианки Розальбы Каррьера (родилась в 1675-м, ввела в моду жанр пастельного портрета), исследовательницы цветовых контрастов Сони Делоне, знаменитых портретисток екатерининской эпохи.
Все произведения искусства перенесли в виртуальное пространство с соблюдением пропорций. Каждая картина содержит подробное текстовое описание. Чтобы подробно рассмотреть и изучить картину, нужно нажать на медиамаркер ⓘ рядом с ней.
В постоянной экспозиции Эрмитажа находится меньшая часть произведений, которые попали в онлайн-выставку. Задача цифрового проекта — отдать дань тем, кто, несмотря на социальные ограничения, повлиял на стиль и моду своего времени.
«Делать большую выставку про женщин-художниц в залах Эрмитажа было бы не в нашем стиле. Эта экспозиция особенная, она в современной манере удостаивает вниманием тех, кто исторически был им обделен. Мы расскажем о целой серии замечательных мастеров: графиков, рисовальщиц на фарфоре, скульпторов и, конечно, живописцев. Все эрмитажные художницы очень разные», — говорит генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
Экспозиция акцентирует внимание на специфике художественного языка и круга сюжетов, которые разработали женщины-живописцы на протяжении четырех столетий, от парадных портретов европейской аристократии до психологичных образов авангарда XX века. Авторы анализируют стратегии профессионального успеха художниц: работу при императорских и королевских дворах и в международных художественных академиях, а также роль интеллектуальных покровителей.
Виртуальная среда дает почти неограниченные возможности для архитектурной организации выставки. Для создателей было важно, чтобы масштаб и оформление пространства соответствовали представленным в нем работам. Стеклянный купол в оформлении отсылает к античным окулюсам и сопровождается арками, колоннами и перспективными порталами. На первой панораме зрителя знакомит с проектом директор музея Михаил Пиотровский.
Экспозиция доступна на официальном сайте Эрмитажа пользователям из любой точки планеты, на русском и английском языках.
0+
Комментарии (0)