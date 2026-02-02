Эрмитаж открыл онлайн-выставку, посвященную женщинам в европейском искусстве XVII–XX веков

1 февраля на сайте Государственного Эрмитажа появился виртуальный тур с работами европейских художниц XVII–XX веков. «Искусство быть художницей» — очередная виртуальная выставка в рамках программы «Небесный Эрмитаж», но это первый проект музея, реализованный полностью онлайн.

На выставке представлены живопись и графика. Среди экспонатов — картины болонской художницы Элизабетты Сирани (родилась в 1638 году и скончалась в возрасте 27 лет в зените славы), венецианки Розальбы Каррьера (родилась в 1675-м, ввела в моду жанр пастельного портрета), исследовательницы цветовых контрастов Сони Делоне, знаменитых портретисток екатерининской эпохи.

Все произведения искусства перенесли в виртуальное пространство с соблюдением пропорций. Каждая картина содержит подробное текстовое описание. Чтобы подробно рассмотреть и изучить картину, нужно нажать на медиамаркер ⓘ рядом с ней.