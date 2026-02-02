Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Эрмитаж открыл онлайн-выставку, посвященную женщинам в европейском искусстве XVII–XX веков

«Искусство быть художницей» — первая полностью виртуальная выставка музея.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

1 февраля на сайте Государственного Эрмитажа появился виртуальный тур с работами европейских художниц XVII–XX веков. «Искусство быть художницей» — очередная виртуальная выставка в рамках программы «Небесный Эрмитаж», но это первый проект музея, реализованный полностью онлайн.

На выставке представлены живопись и графика. Среди экспонатов — картины болонской художницы Элизабетты Сирани (родилась в 1638 году и скончалась в возрасте 27 лет в зените славы), венецианки Розальбы Каррьера (родилась в 1675-м, ввела в моду жанр пастельного портрета), исследовательницы цветовых контрастов Сони Делоне, знаменитых портретисток екатерининской эпохи.

Все произведения искусства перенесли в виртуальное пространство с соблюдением пропорций. Каждая картина содержит подробное текстовое описание. Чтобы подробно рассмотреть и изучить картину, нужно нажать на медиамаркер ⓘ рядом с ней.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

В постоянной экспозиции Эрмитажа находится меньшая часть произведений, которые попали в онлайн-выставку. Задача цифрового проекта — отдать дань тем, кто, несмотря на социальные ограничения, повлиял на стиль и моду своего времени.

«Делать большую выставку про женщин-художниц в залах Эрмитажа было бы не в нашем стиле. Эта экспозиция особенная, она в современной манере удостаивает вниманием тех, кто исторически был им обделен. Мы расскажем о целой серии замечательных мастеров: графиков, рисовальщиц на фарфоре, скульпторов и, конечно, живописцев. Все эрмитажные художницы очень разные», — говорит генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Экспозиция акцентирует внимание на специфике художественного языка и круга сюжетов, которые разработали женщины-живописцы на протяжении четырех столетий, от парадных портретов европейской аристократии до психологичных образов авангарда XX века. Авторы анализируют стратегии профессионального успеха художниц: работу при императорских и королевских дворах и в международных художественных академиях, а также роль интеллектуальных покровителей.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Виртуальная среда дает почти неограниченные возможности для архитектурной организации выставки. Для создателей было важно, чтобы масштаб и оформление пространства соответствовали представленным в нем работам. Стеклянный купол в оформлении отсылает к античным окулюсам и сопровождается арками, колоннами и перспективными порталами. На первой панораме зрителя знакомит с проектом директор музея Михаил Пиотровский.

Экспозиция доступна на официальном сайте Эрмитажа пользователям из любой точки планеты, на русском и английском языках.

0+

Места:
Государственный музей Эрмитаж, Главный Штаб Эрмитажа

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: