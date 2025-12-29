Что смотреть на зимних каникулах? Хрупкую выставку-манифест в Елагином

Забудьте все, что вы знали о художественном стекле — выставка не про хрустальные вазы в серванте. Кураторы затеяли беспрецедентный по масштабу проект: пригласили российских художников участвовать в конкурсе эскизов (всего было прислано 74 заявки), а лучшие работы были реализованы в девяти стеклодувных мастерских (от Петербурга до Никольска и Свияжска!). В течение четырех месяцев проекты художников под руководством организаторов были реализованы с нуля лучшими отечественными мастерами – выдувальщиками. На выходе — 20 абсолютно новых произведений, рожденных в соавторстве — огонь, воздух и руки мастера. Но фишка не только в результате — у посетителей будет уникальная возможность увидеть весь творческий процесс: от эскиза на бумаге и описания замысла до видеофиксации процесса производства и готового объекта.