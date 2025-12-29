Что смотреть на зимних каникулах? Хрупкую выставку-манифест в Елагином

Пока Петербург замер в предвкушении Нового года, на Елагином острове кипит работа: там открыли главную арт-премьеру зимы — с 26 декабря в Полуциркульном выставочном зале Конюшенного корпуса проходит выставка-манифест «Стекольная сессия на Елагином острове».
Забудьте все, что вы знали о художественном стекле — выставка не про хрустальные вазы в серванте. Кураторы затеяли беспрецедентный по масштабу проект: пригласили российских художников участвовать в конкурсе эскизов (всего было прислано 74 заявки), а лучшие работы были реализованы в девяти стеклодувных мастерских (от Петербурга до Никольска и Свияжска!). В течение четырех месяцев проекты художников под руководством организаторов были реализованы с нуля лучшими отечественными мастерами – выдувальщиками. На выходе — 20 абсолютно новых произведений, рожденных в соавторстве — огонь, воздух и руки мастера. Но фишка не только в результате — у посетителей будет уникальная возможность увидеть весь творческий процесс: от эскиза на бумаге и описания замысла до видеофиксации процесса производства и готового объекта.
Особую магию здесь творит свет. Он не просто подсвечивает работы, а становится полноправным соучастником: играет с фактурами, выхватывает объемы и раскрывает смыслы, превращая зал в тотальную инсталляцию.
Кому будет интересно посетить выставку? Архитекторам, дизайнерам, галеристам — для вдохновения. Всем любопытствующим — чтобы увидеть, как абстрактная идея становится хрупким материальным чудом.
Выставка «Стекольная сессия на Елагином острове»
26 декабря — 25 января
Фото: Андрей Стрельников
