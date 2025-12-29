В Музее семьи Рерихов открываются выставки по результатам археологических раскопок на Алтае и о детстве

Как воспитание и среда превращают ребенка в творца или ученого и какие тайны скрыты тысячелетиями под алтайской землей? Покажут сразу на двух экспозициях.
29 декабря в Музее-институте семьи Рерихов открываются сразу две выставки. В 12:00 начнет работу «Воспитание Красоты. Тема детства в собрании Санкт-Петербургского музея-института семьи Рерихов и Музея-усадьбы Н. К. Рериха в Изваре», а в 12:30 — археологическая экспозиция «Курганный могильник Усть-Теплая. По результатам исследований 2020–2021 годов».
Первый проект покажет каким было детство конца XIX – начала XX века, как среда и воспитание формировали личность. О той эпохе подробнее расскажут на примере семей Рерихов и Митусовых, а также учеников школы Карла Мая. «Воспитание Красоты» объединит подлинные свидетельства того времени: личные вещи, игрушки, учебные принадлежности, фотографии и редкие художественные работы юных авторов.
«Курганный могильник Усть-Теплая» посвящена сенсационным находкам Чарышской археологической экспедиции на Алтае.
В экспозиции — украшения из золота (в том числе серьга из золотой проволоки, орнаментированный гребень, гривны, покрытые золотой фольгой, зеркало с остатками кожаного чехла, ромбические нашивки из золота), керамические сосуды, предметы быта и конская упряжь, обнаруженные в захоронениях разных исторических эпох — от энеолита до раннего Средневековья. А главным хайлайтом стала реконструкция древнего головного убора из войлока с фигурками орлов и копытного животного с козьими рогами, покрытыми золотой фольгой.
Выставки «Воспитание Красоты. Тема детства в собрании Санкт-Петербургского музея-института семьи Рерихов и Музея-усадьбы Н. К. Рериха в Изваре» и «Курганный могильник Усть-Теплая. По результатам исследований 2020–2021 годов» открыты с 29 декабря 2025 по 31 декабря 2026 года в Музее-институте семьи Рерихов на 18 линии, 1.
6+
