В Музее семьи Рерихов открываются выставки по результатам археологических раскопок на Алтае и о детстве

29 декабря в Музее-институте семьи Рерихов открываются сразу две выставки. В 12:00 начнет работу «Воспитание Красоты. Тема детства в собрании Санкт-Петербургского музея-института семьи Рерихов и Музея-усадьбы Н. К. Рериха в Изваре», а в 12:30 — археологическая экспозиция «Курганный могильник Усть-Теплая. По результатам исследований 2020–2021 годов».

Первый проект покажет каким было детство конца XIX – начала XX века, как среда и воспитание формировали личность. О той эпохе подробнее расскажут на примере семей Рерихов и Митусовых, а также учеников школы Карла Мая. «Воспитание Красоты» объединит подлинные свидетельства того времени: личные вещи, игрушки, учебные принадлежности, фотографии и редкие художественные работы юных авторов.