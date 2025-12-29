Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Музее семьи Рерихов открываются выставки по результатам археологических раскопок на Алтае и о детстве

Как воспитание и среда превращают ребенка в творца или ученого и какие тайны скрыты тысячелетиями под алтайской землей? Покажут сразу на двух экспозициях.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея семьи Рерихов

29 декабря в Музее-институте семьи Рерихов открываются сразу две выставки. В 12:00 начнет работу «Воспитание Красоты. Тема детства в собрании Санкт-Петербургского музея-института семьи Рерихов и Музея-усадьбы Н. К. Рериха в Изваре», а в 12:30 — археологическая экспозиция «Курганный могильник Усть-Теплая. По результатам исследований 2020–2021 годов».

Первый проект покажет каким было детство конца XIX – начала XX века, как среда и воспитание формировали личность. О той эпохе подробнее расскажут на примере семей Рерихов и Митусовых, а также учеников школы Карла Мая. «Воспитание Красоты» объединит подлинные свидетельства того времени: личные вещи, игрушки, учебные принадлежности, фотографии и редкие художественные работы юных авторов.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея семьи Рерихов

«Курганный могильник Усть-Теплая» посвящена сенсационным находкам Чарышской археологической экспедиции на Алтае.

В экспозиции — украшения из золота (в том числе серьга из золотой проволоки, орнаментированный гребень, гривны, покрытые золотой фольгой, зеркало с остатками кожаного чехла, ромбические нашивки из золота), керамические сосуды, предметы быта и конская упряжь, обнаруженные в захоронениях разных исторических эпох — от энеолита до раннего Средневековья. А главным хайлайтом стала реконструкция древнего головного убора из войлока с фигурками орлов и копытного животного с козьими рогами, покрытыми золотой фольгой.

Выставки «Воспитание Красоты. Тема детства в собрании Санкт-Петербургского музея-института семьи Рерихов и Музея-усадьбы Н. К. Рериха в Изваре» и «Курганный могильник Усть-Теплая. По результатам исследований 2020–2021 годов» открыты с 29 декабря 2025 по 31 декабря 2026 года в Музее-институте семьи Рерихов на 18 линии, 1.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: