Русский музей исследует мир глазами ребенка на выставке «Взрослым вход разрешен»

Как менялось представление о детстве за последние сто лет? Ответ ищем на примере искусства XX и XXI веков.
23 декабря в Мраморном дворце открылась масштабная выставка «Взрослым вход разрешен». Экспозиция развернулась на два этажа корпуса, показали более 300 произведений, разделенных на семь блоков : «Дом», «Мир», «Каникулы и путешествия», «Воображение», «Игра», «Страшилки» и «Будущее».
«Выставка довольно сложная. Тут и тематизм, и дети, и взрослые. И взрослые о детях. Мы решили сделать выставку, где дети – это и объект внимания художников, и субъект. Детские размышления и детские переживания здесь важны», – прокомментировал Александр Боровский.
В экспозиции представлены работы как классиков — Зинаиды Серебряковой, Татьяны Яблонской, Кузьмы Петрова-Водкина, — так и современных авторов. Кроме произведений из собрания Русского музея, на выставке можно увидеть экспонаты от Императорского фарфорового завода, Московского музея дизайна, архивные материалы и предметы из частных коллекций.
Выставка «Взрослым вход разрешен» открыта с 23 декабря 2025 по 1 марта 2026 года в Мраморном дворце Русского музея на Миллионной, 5/1.
