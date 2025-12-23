Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Русский музей исследует мир глазами ребенка на выставке «Взрослым вход разрешен»

Как менялось представление о детстве за последние сто лет? Ответ ищем на примере искусства XX и XXI веков.

Татьяна Яблонская, "Старая теплая печь"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Татьяна Яблонская, "Старая теплая печь"

Сергей и Алексей Ткачевы, "Детвора", 1960
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Сергей и Алексей Ткачевы, "Детвора", 1960

23 декабря в Мраморном дворце открылась масштабная выставка «Взрослым вход разрешен». Экспозиция развернулась на два этажа корпуса, показали более 300 произведений, разделенных на семь блоков : «Дом», «Мир», «Каникулы и путешествия», «Воображение», «Игра», «Страшилки» и «Будущее».

«Выставка довольно сложная. Тут и тематизм, и дети, и взрослые. И взрослые о детях. Мы решили сделать выставку, где дети – это и объект внимания художников, и субъект. Детские размышления и детские переживания здесь важны», – прокомментировал Александр Боровский.

Кузьма Петров-Водкин, "Девочка в лесу", 1938
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Кузьма Петров-Водкин, "Девочка в лесу", 1938

Зинаида Серебрякова, "Карточный домик", 1919
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Зинаида Серебрякова, "Карточный домик", 1919

Алексей Пахомов, "Лыжники", 1956
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Алексей Пахомов, "Лыжники", 1956

В экспозиции представлены работы как классиков — Зинаиды Серебряковой, Татьяны Яблонской, Кузьмы Петрова-Водкина, — так и современных авторов. Кроме произведений из собрания Русского музея, на выставке можно увидеть экспонаты от Императорского фарфорового завода, Московского музея дизайна, архивные материалы и предметы из частных коллекций.

Выставка «Взрослым вход разрешен» открыта с 23 декабря 2025 по 1 марта 2026 года в Мраморном дворце Русского музея на Миллионной, 5/1.

0+

Комментарии (0)

