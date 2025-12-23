Русский музей исследует мир глазами ребенка на выставке «Взрослым вход разрешен»

23 декабря в Мраморном дворце открылась масштабная выставка «Взрослым вход разрешен». Экспозиция развернулась на два этажа корпуса, показали более 300 произведений, разделенных на семь блоков : «Дом», «Мир», «Каникулы и путешествия», «Воображение», «Игра», «Страшилки» и «Будущее».

«Выставка довольно сложная. Тут и тематизм, и дети, и взрослые. И взрослые о детях. Мы решили сделать выставку, где дети – это и объект внимания художников, и субъект. Детские размышления и детские переживания здесь важны», – прокомментировал Александр Боровский.