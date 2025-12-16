Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

В Лахта Центре завершился Зимний маркет современного искусства 1703

В минувшие выходные, 13 и 14 декабря, на новой экспозиционной площадке Лахта Центра прошел второй Зимний маркет 1703. Организатор — Фонд поддержки культурных инициатив Газпрома. Маркет объединил более 20 петербургских галерей, арт-пространств и художественных объединений и на два дня стал ведущей площадкой для диалога между художниками, галеристами и коллекционерами. Собака.ru делится подробностями.

Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703
ZERNOGALLERY
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

ZERNOGALLERY

MYTH Gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

MYTH Gallery

JOY GALLERY
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

JOY GALLERY

Eggz Gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Eggz Gallery

Планетарий Лахта Центра
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Планетарий Лахта Центра

Галерея Jessica
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Галерея Jessica

Александр Шишкин-Хокусай на стенде Marina Gisich Gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Александр Шишкин-Хокусай на стенде Marina Gisich Gallery

MYTH Gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

MYTH Gallery

Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703
Галерея «Пальто»
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Галерея «Пальто»

В этом сезоне маркет посвятили поддержке локальной арт-сцены. На каждом стенде можно было увидеть работы как мастодонтов и известных авторов, так и неофитов — от живописи и графики до digital art, фотографии и арт-объектов. Диапазон цен был широким: от доступных форматов для первой покупки до работ для искушенных коллекционеров.

Стенд Anna Nova Gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Стенд Anna Nova Gallery

Денис Патракеев на стенде Anna Nova Gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Денис Патракеев на стенде Anna Nova Gallery

Кира Матвеева
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Кира Матвеева

Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703
Екатерина Попова. Наталия Карасева
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703
Екатерина Попова, Наталия Карасева
Стенд Pop-Up Gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Стенд Pop-Up Gallery

Стенд Pop-Up Gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Стенд Pop-Up Gallery

Стенд masters gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Стенд masters gallery

Стенд masters gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Стенд masters gallery

Стенд masters gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Стенд masters gallery

Стрит-арт лавка × Inloco
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Стрит-арт лавка × Inloco

Впервые в маркете принимала участие Anna Nova Gallery. На стенде показали работы четырех художников, чьи авторские практики, визуалы и сюжеты вступают в оживленную полемику.  Ярким хайлайтом стала графическая серия «Время Земли» Димы Филиппова. Это проект о ландшафте как вместилище истории и памяти. Через полевые практики и отсылки к ленд-арту художник размышляет об отношениях между человеком и территорией. Поэтике минимализма Филиппова противопоставили крупноформатные и яркие мифические миры художника-мистификатора Федора Хиросигэ.

Работы дополнили объекты из камня и бронзы Дениса Патракеева. Его подход строится на диалоге с природным материалом — художник не стремится полностью подчинить его, а позволяет «высказаться», раскрыть внутреннюю сущность. В результате, природная форма переводится в область художественного жеста, а сам материал обретает сакральное звучание. Сильным визуальным противопоставлением скульптурным объектам стали яркие сюрреалистические полноформаты Марьи Дмитриевой. 

Алиса Фещенко

PR-менеджер Anna Nova Gallery:

На нашем первом стенде в пространстве Лахта Центра сочетаются монументальные, титулованные авторы и яркие, энергичные женщины. Сегодня прошел необычный танцевальный перформанс с участием Ксаны Ковалевой, музы нашей художницы Юлдус Бахтиозиной, а работами Марьи Дмитриевой, исследующей субъективность, мы разбавили минимализм и ввели больше красок.

Стенд DiDi Gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Стенд DiDi Gallery

DiDi Gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

DiDi Gallery

DiDi Gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

DiDi Gallery

Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703
Архитектурная фотогалерея «Точка»
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Архитектурная фотогалерея «Точка»

Владимир Фролов у стенда архитектурной фотогалереи "Точка"
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Владимир Фролов у стенда архитектурной фотогалереи "Точка"

Стенд Jessica Gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Стенд Jessica Gallery

Стенд галереи Jessica
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Стенд галереи Jessica 

Стенд Pop-Up Gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Стенд Pop-Up Gallery

Стенд НЕПОКОРЕННЫЕ
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Стенд НЕПОКОРЕННЫЕ

DiDi Gallery вместе с основателем и коллекционером Ревазом Жванией сделала ставку на молодых художниц-выпускниц петербургских Академии Штиглица и Академии художеств. На стенде собрали работы в четырех медиумах: графику Вики Бодровой, металл Полины Захариной, живопись Алены Ковалли и стекло Виктории Кравцовой из серии «Маяк». 

Реваз Жвания

Галерист, основатель DiDi Gallery:

Наш стенд пользуется популярностью, нас помнят с прошлого Зимнего маркета, и люди с удовольствием возвращаются. Я высоко ценю команду 1703, их профессионализм — главная причина, по которой я участвую в проектах. Они предоставляют площадку безвозмездно, что для галерей и художников дорогого стоит. Хочется, чтобы в нашем городе такие масштабные проекты проводились на постоянной основе. Ведь мы приехали сюда не столько зарабатывать, сколько дать возможность художникам себя показать, особенно перед Новым годом, и в этот раз мы целенаправленно привезли молодых авторов. Живите с искусством!

Marina Gisich Gallery продемонстрировала фирменный стиль галереи — сочетание мощной живописной традиции с актуальным высказыванием. Так, на стенде собрали пул работ ключевых художников: фантасмагорические полотна Александра Шишкина-Хокусая, ироничная живопись Вики Бегальской, работы Аси Маракулиной и Александра Вилкина.

MYTH Gallery подсветила камерные форматы. Стенд объединил живопись, графику тушью и акварелью, гербарные сканограммы, «игрушки» в технике pâte de verre и ювелирные шипы Кати Исаевой, Петра Кирюши, Ульяны Подкорытовой и Милены Стрелковой.

А сверхсовременная галерея Jessica традиционно сыграла по-крупному, представив тотальную инсталляцию в виде ярмарочного прилавка с работами хедлайнера-резидента Нестора Энгельке.

«Сообщество Современных Сибирских Художников»
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

«Сообщество Современных Сибирских Художников»

«Сообщество Современных Сибирских Художников»
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

«Сообщество Современных Сибирских Художников»

MAISON25
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

MAISON25

MAISON25
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

MAISON25

MAISON25
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

MAISON25

Eggz Gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Eggz Gallery

Eggz Gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Eggz Gallery

Надя Шереметова на стенде Open You Gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Надя Шереметова на стенде Open You Gallery

JOY GALLERY
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

JOY GALLERY

JOY GALLERY
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

JOY GALLERY

JOY GALLERY
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

JOY GALLERY

JOY GALLERY
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

JOY GALLERY

На стенде FotoDepartament.Gallery собрали 9 художников, работающих с современной фотографией, перформансом и цифровыми медиа. Среди них — Кристина Башкова, Александр Веревкин, Ирина Иванникова, Ирина Задорожная, Дмитрий Печурин, Виталий Северов, Анастасия Тайлакова, Жанна Татарова и Денис Шулепов.

Сообщество Современных Сибирских Художников (СССХ) во главе с куратором Полиной Слепенковой показало часть объектов из проекта «Сибирская готика» — искусство, отсылающее к локальной мифологии и фольклору.

Концептуальное пространство искусства и дизайна Евгении Сероусовой MAISON25 представило стенд «Порог. Между». Через работы Алексея Громова, Елены Мухаметовой, Саши Рощина и Анастасии Иваненковой стенд говорит о дуальности и столкновении материального и духовного, статики и динамики.

JOY GALLERY дебютировала на маркете со стендом «Лиминальное море», посвященном переходным состояниям, трансформации и доверию к ней. Основной темой стала интимность и зарождение формы. Графические работы Аи Филинской из цикла о жемчужинах показывают, как фигура рождается внутри раковины. Образы на работах художницы отсылают к мифологии, говорят о хрупкости и пробуждении. Их дополнили крупноформатная живопись Екатерины Богданковой, хрустальные объекты Александры Пацаманюк, графика Алины Самигуллиной и живопись Егора Щаблыкина. 

Ольга Коробицына

Основатель JOY GALLERY:

Это наше первое участие в таком крупном маркете и очень важный шаг. Мы хотим дарить людям радость, и, судя по интересу к стенду, покупкам и теплым отзывам, эта задача выполнена. Продажи идут хорошо, особенно востребована живопись Кати Богданковой, в том числе крупноформатные полотна. Впервые мы представили Александра Хромых — монументалиста с серией «Китовые хвосты», эти работы тоже успешно продаются. Концепция стенда — «лиминальное море», пространство переходов и перемен, где центральной темой стала любовь как состояние нестабильности. Эта идея органично перекликается с нашим расположением на берегу Финского залива и общей морской линией экспозиции.

Стенд NAMEGALLERY
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Стенд NAMEGALLERY

Соколова Светлана
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703
Соколова Светлана
Центр Art & Science Университета ИТМО
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Центр Art & Science Университета ИТМО

FotoDepartament.Gallery
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

FotoDepartament.Gallery

НЕПОКОРЕННЫЕ
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

НЕПОКОРЕННЫЕ

НЕПОКОРЕННЫЕ
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

НЕПОКОРЕННЫЕ

JOY GALLERY
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

 JOY GALLERY

ZERNOGALLERY
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

ZERNOGALLERY

Стрит-арт лавка × Inloco
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Стрит-арт лавка × Inloco

NAMEGALLERY
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

NAMEGALLERY

Стенд ART OF FOTO
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Стенд ART OF FOTO

Особенностью программы стало участие специального гостя — Александра Петрелли с его галереей «Пальто». Вот уже более 25 лет он представляет работы художников на выставках и ярмарках. Он распахивает перед коллекционерами полы своего пальто, и они не могут устоять перед редкими и компактными работами.

На Зимнем маркете Александра Петрелли представил не только «переносную» галерею, но и стенд. Там можно было увидеть работы как знаковых художников — Ирины Кориной, Франциско Инфанте-Арана, Константина Звездочетова, так и молодых авторов — Екатерины Сысоевой и Натальи Стейнерт.

Культурная программа дополнила ярмарочную атмосферу: в Планетарии Лахта Центра прошли лекции и дискуссии, подготовленные совместно с партнером маркета — школой masters. Эксперты говорили о том, как выбирать искусство в подарок, как формируется вкус, подводили итоги года и делились прогнозами на 2026-й.

Александр Петрелли, галерея «Пальто»
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Александр Петрелли, галерея «Пальто»

Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703
Анастасия Антоненкова
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Анастасия Антоненкова

Павел Романов и Дарья Пирог
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Павел Романов и Дарья Пирог

Ульяна Ким
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703
Ульяна Ким
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703
Фото предоставлено пресс-службой ярмарки 1703

Фото: Ася Минеева, Дима Многолет

Екатерина Попова, Соколова Светлана, Ульяна Ким

