В Лахта Центре завершился Зимний маркет современного искусства 1703

Впервые в маркете принимала участие Anna Nova Gallery. На стенде показали работы четырех художников, чьи авторские практики, визуалы и сюжеты вступают в оживленную полемику. Ярким хайлайтом стала графическая серия «Время Земли» Димы Филиппова. Это проект о ландшафте как вместилище истории и памяти. Через полевые практики и отсылки к ленд-арту художник размышляет об отношениях между человеком и территорией. Поэтике минимализма Филиппова противопоставили крупноформатные и яркие мифические миры художника-мистификатора Федора Хиросигэ.

Работы дополнили объекты из камня и бронзы Дениса Патракеева. Его подход строится на диалоге с природным материалом — художник не стремится полностью подчинить его, а позволяет «высказаться», раскрыть внутреннюю сущность. В результате, природная форма переводится в область художественного жеста, а сам материал обретает сакральное звучание. Сильным визуальным противопоставлением скульптурным объектам стали яркие сюрреалистические полноформаты Марьи Дмитриевой.