В Лахта Центре завершился Зимний маркет современного искусства 1703

В минувшие выходные, 13 и 14 декабря, на новой экспозиционной площадке Лахта Центра прошел второй Зимний маркет 1703. Организатор — Фонд поддержки культурных инициатив Газпрома. Маркет объединил более 20 петербургских галерей, арт-пространств и художественных объединений и на два дня стал ведущей площадкой для диалога между художниками, галеристами и коллекционерами. Собака.ru делится подробностями.
В этом сезоне маркет посвятили поддержке локальной арт-сцены. На каждом стенде можно было увидеть работы как мастодонтов и известных авторов, так и неофитов — от живописи и графики до digital art, фотографии и арт-объектов. Диапазон цен был широким: от доступных форматов для первой покупки до работ для искушенных коллекционеров.
Стенд Anna Nova Gallery
Денис Патракеев на стенде Anna Nova Gallery
Кира Матвеева
Стенд Pop-Up Gallery
Стенд Pop-Up Gallery
Стенд masters gallery
Стенд masters gallery
Стенд masters gallery
Стрит-арт лавка × Inloco
Впервые в маркете принимала участие Anna Nova Gallery. На стенде показали работы четырех художников, чьи авторские практики, визуалы и сюжеты вступают в оживленную полемику. Ярким хайлайтом стала графическая серия «Время Земли» Димы Филиппова. Это проект о ландшафте как вместилище истории и памяти. Через полевые практики и отсылки к ленд-арту художник размышляет об отношениях между человеком и территорией. Поэтике минимализма Филиппова противопоставили крупноформатные и яркие мифические миры художника-мистификатора Федора Хиросигэ.
Работы дополнили объекты из камня и бронзы Дениса Патракеева. Его подход строится на диалоге с природным материалом — художник не стремится полностью подчинить его, а позволяет «высказаться», раскрыть внутреннюю сущность. В результате, природная форма переводится в область художественного жеста, а сам материал обретает сакральное звучание. Сильным визуальным противопоставлением скульптурным объектам стали яркие сюрреалистические полноформаты Марьи Дмитриевой.
PR-менеджер Anna Nova Gallery:
На нашем первом стенде в пространстве Лахта Центра сочетаются монументальные, титулованные авторы и яркие, энергичные женщины. Сегодня прошел необычный танцевальный перформанс с участием Ксаны Ковалевой, музы нашей художницы Юлдус Бахтиозиной, а работами Марьи Дмитриевой, исследующей субъективность, мы разбавили минимализм и ввели больше красок.
DiDi Gallery вместе с основателем и коллекционером Ревазом Жванией сделала ставку на молодых художниц-выпускниц петербургских Академии Штиглица и Академии художеств. На стенде собрали работы в четырех медиумах: графику Вики Бодровой, металл Полины Захариной, живопись Алены Ковалли и стекло Виктории Кравцовой из серии «Маяк».
Галерист, основатель DiDi Gallery:
Наш стенд пользуется популярностью, нас помнят с прошлого Зимнего маркета, и люди с удовольствием возвращаются. Я высоко ценю команду 1703, их профессионализм — главная причина, по которой я участвую в проектах. Они предоставляют площадку безвозмездно, что для галерей и художников дорогого стоит. Хочется, чтобы в нашем городе такие масштабные проекты проводились на постоянной основе. Ведь мы приехали сюда не столько зарабатывать, сколько дать возможность художникам себя показать, особенно перед Новым годом, и в этот раз мы целенаправленно привезли молодых авторов. Живите с искусством!
Marina Gisich Gallery продемонстрировала фирменный стиль галереи — сочетание мощной живописной традиции с актуальным высказыванием. Так, на стенде собрали пул работ ключевых художников: фантасмагорические полотна Александра Шишкина-Хокусая, ироничная живопись Вики Бегальской, работы Аси Маракулиной и Александра Вилкина.
MYTH Gallery подсветила камерные форматы. Стенд объединил живопись, графику тушью и акварелью, гербарные сканограммы, «игрушки» в технике pâte de verre и ювелирные шипы Кати Исаевой, Петра Кирюши, Ульяны Подкорытовой и Милены Стрелковой.
А сверхсовременная галерея Jessica традиционно сыграла по-крупному, представив тотальную инсталляцию в виде ярмарочного прилавка с работами хедлайнера-резидента Нестора Энгельке.
На стенде FotoDepartament.Gallery собрали 9 художников, работающих с современной фотографией, перформансом и цифровыми медиа. Среди них — Кристина Башкова, Александр Веревкин, Ирина Иванникова, Ирина Задорожная, Дмитрий Печурин, Виталий Северов, Анастасия Тайлакова, Жанна Татарова и Денис Шулепов.
Сообщество Современных Сибирских Художников (СССХ) во главе с куратором Полиной Слепенковой показало часть объектов из проекта «Сибирская готика» — искусство, отсылающее к локальной мифологии и фольклору.
Концептуальное пространство искусства и дизайна Евгении Сероусовой MAISON25 представило стенд «Порог. Между». Через работы Алексея Громова, Елены Мухаметовой, Саши Рощина и Анастасии Иваненковой стенд говорит о дуальности и столкновении материального и духовного, статики и динамики.
JOY GALLERY дебютировала на маркете со стендом «Лиминальное море», посвященном переходным состояниям, трансформации и доверию к ней. Основной темой стала интимность и зарождение формы. Графические работы Аи Филинской из цикла о жемчужинах показывают, как фигура рождается внутри раковины. Образы на работах художницы отсылают к мифологии, говорят о хрупкости и пробуждении. Их дополнили крупноформатная живопись Екатерины Богданковой, хрустальные объекты Александры Пацаманюк, графика Алины Самигуллиной и живопись Егора Щаблыкина.
Основатель JOY GALLERY:
Это наше первое участие в таком крупном маркете и очень важный шаг. Мы хотим дарить людям радость, и, судя по интересу к стенду, покупкам и теплым отзывам, эта задача выполнена. Продажи идут хорошо, особенно востребована живопись Кати Богданковой, в том числе крупноформатные полотна. Впервые мы представили Александра Хромых — монументалиста с серией «Китовые хвосты», эти работы тоже успешно продаются. Концепция стенда — «лиминальное море», пространство переходов и перемен, где центральной темой стала любовь как состояние нестабильности. Эта идея органично перекликается с нашим расположением на берегу Финского залива и общей морской линией экспозиции.
Стенд NAMEGALLERY
Центр Art & Science Университета ИТМО
FotoDepartament.Gallery
НЕПОКОРЕННЫЕ
НЕПОКОРЕННЫЕ
JOY GALLERY
ZERNOGALLERY
Стрит-арт лавка × Inloco
NAMEGALLERY
Стенд ART OF FOTO
Особенностью программы стало участие специального гостя — Александра Петрелли с его галереей «Пальто». Вот уже более 25 лет он представляет работы художников на выставках и ярмарках. Он распахивает перед коллекционерами полы своего пальто, и они не могут устоять перед редкими и компактными работами.
На Зимнем маркете Александра Петрелли представил не только «переносную» галерею, но и стенд. Там можно было увидеть работы как знаковых художников — Ирины Кориной, Франциско Инфанте-Арана, Константина Звездочетова, так и молодых авторов — Екатерины Сысоевой и Натальи Стейнерт.
Культурная программа дополнила ярмарочную атмосферу: в Планетарии Лахта Центра прошли лекции и дискуссии, подготовленные совместно с партнером маркета — школой masters. Эксперты говорили о том, как выбирать искусство в подарок, как формируется вкус, подводили итоги года и делились прогнозами на 2026-й.
Фото: Ася Минеева, Дима Многолет
