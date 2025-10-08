Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Художнице Анне Желудь посвятили масштабную ретроспективу «Вдох Выдох» в Мультимедиа Арт Музее

Первая посмертная экспозиция художницы распространилась на два этажа мультимедийного пространства и показала 20 лет ее творчества.

Собака.ru

27 сентября в столичном Мультимедиа Арт Музее открылась первая посмертная ретроспектива (более 20 лет арт-карьеры!) петербургской художницы-рентгенолога, участницы основного проекта Венецианской биеннале в 2009 году и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анны Желудь «Вдох Выдох». В экспозицию, занявшую два этажа, вошли ключевые работы художницы: объекты из черных металлических прутьев — «скелеты» бытовых вещей, монохромная живопись и поздние текстовые работы. Заглавное «Вдох-выдох» отсылает к строкам из серии картин-стихов художницы.  Соорганизаторами проекта выступили PA Gallery и Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО». Кураторы: Анна Зайцева и Мария Лаврова. Выставка открыта до 30 ноября.

В основе экспозиции — произведения из 32 частных коллекций и трех государственных музеев, включая Третьяковскую галерею. Среди ключевых проектов — самый узнаваемый проект «Коммуникации», впервые показанный на Венецианской биеннале в 2009 году, и ее последняя прижизненная работа «Абзац».

«Создавая скелеты окружающих предметов: стола, стульев, вешалки, рояля, она проявляла суть, душу того, что изображала — в ее объектах пустота говорит больше, чем контуры», — поделились в MAMM. 

Напомним, 43-летняя художница скончалась 4 июня 2025 года. По словам представителей PA Gallery, в апреле Желудь госпитализировали в тяжелом состоянии, с тем пор она перестала выходить на связь. Художница около 15 лет боролась с тяжелым психическим заболеванием, из-за которого часто лечилась в клиниках. Ее состояние усугубилось после смерти мужа, галериста Виталия Скворцова, в 2010 году. Последние годы жизни Желудь жила деревне Аринино Московской области. 

Анна Жёлудь (1981–2025) — одна из центральных фигур российского современного искусства. Окончила Художественное училище имени Рериха и Академию имени Штиглица. В основе ее творчества — темы повседневности, невидимых связей между людьми, пустоты и изоляции. Свой метод она обозначала как «рентген» — в ее работах оставался только схематичный контур оригинала. Апофеозом этого метода стала масштабная инсталляция для Венецианской биеннале 2009 года — прутья-организм, заполнившие пространство Арсенала. Другой ключевой гранью ее творчества были небольшие картины — своего рода дневник, состоявший из коротких текстов, написанных «детской прописью» на сером фоне. Работы художницы хранятся в собраниях Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и многих частных коллекциях.

Выставка открыта для посещения до 30 ноября.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: