Художнице Анне Желудь посвятили масштабную ретроспективу «Вдох Выдох» в Мультимедиа Арт Музее

27 сентября в столичном Мультимедиа Арт Музее открылась первая посмертная ретроспектива (более 20 лет арт-карьеры!) петербургской художницы-рентгенолога, участницы основного проекта Венецианской биеннале в 2009 году и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анны Желудь «Вдох Выдох». В экспозицию, занявшую два этажа, вошли ключевые работы художницы: объекты из черных металлических прутьев — «скелеты» бытовых вещей, монохромная живопись и поздние текстовые работы. Заглавное «Вдох-выдох» отсылает к строкам из серии картин-стихов художницы. Соорганизаторами проекта выступили PA Gallery и Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО». Кураторы: Анна Зайцева и Мария Лаврова. Выставка открыта до 30 ноября.

В основе экспозиции — произведения из 32 частных коллекций и трех государственных музеев, включая Третьяковскую галерею. Среди ключевых проектов — самый узнаваемый проект «Коммуникации», впервые показанный на Венецианской биеннале в 2009 году, и ее последняя прижизненная работа «Абзац».

«Создавая скелеты окружающих предметов: стола, стульев, вешалки, рояля, она проявляла суть, душу того, что изображала — в ее объектах пустота говорит больше, чем контуры», — поделились в MAMM.

Напомним, 43-летняя художница скончалась 4 июня 2025 года. По словам представителей PA Gallery, в апреле Желудь госпитализировали в тяжелом состоянии, с тем пор она перестала выходить на связь. Художница около 15 лет боролась с тяжелым психическим заболеванием, из-за которого часто лечилась в клиниках. Ее состояние усугубилось после смерти мужа, галериста Виталия Скворцова, в 2010 году. Последние годы жизни Желудь жила деревне Аринино Московской области.

Анна Жёлудь (1981–2025) — одна из центральных фигур российского современного искусства. Окончила Художественное училище имени Рериха и Академию имени Штиглица. В основе ее творчества — темы повседневности, невидимых связей между людьми, пустоты и изоляции. Свой метод она обозначала как «рентген» — в ее работах оставался только схематичный контур оригинала. Апофеозом этого метода стала масштабная инсталляция для Венецианской биеннале 2009 года — прутья-организм, заполнившие пространство Арсенала. Другой ключевой гранью ее творчества были небольшие картины — своего рода дневник, состоявший из коротких текстов, написанных «детской прописью» на сером фоне. Работы художницы хранятся в собраниях Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и многих частных коллекциях.

