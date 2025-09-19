Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Как собирать art&science и уличное искусство? Когда фотография из документа превращается в высказывание? Делятся в «Сообществе» в рамках Биеннале частных коллекций

В рамках пяти встреч коллекционеры, кураторы, художники, антропологи и искусствоведы разберут тему собирательства: от уличного искусства и частной фотографии до семейных собраний и art&science.

С 21 сентября по 30 октября в пространстве «Сообщество» Новой Голландии (набережная Адмиралтейского канала, 2) пройдет цикл лекций и дискуссий в рамках Биеннале частных коллекций. Куратор программы — историк искусства и директор-организатор Школы искусств Европейского Университета в Петербурге Лия Чечик. Организаторы — Фонд «Новые коллекционеры» при поддержке Фонда «Геометрия».

В дискуссиях примут участие фотограф, коллекционер, автор телеграм-канала Фотоулов/Photoulove, основатель проекта и коллекции советских слайдов «Сквозь» Миша Доможилов, коллекционер фотографии и эго-документов Алексей Савкин, художественный редактор журнала «Фольклор и антропология города» Вадим Лурье, историк и автор книги «Вячеслав Коваленко. Ленинградский фотоавангард 1920-1930-х» Артем Классен, фотографСергей Максимишин​​​​​​​, коллекционер Сергей Юшкевич, куратор и теоретик уличного искусства​​​​​​​ Игорь Поносов, предприниматель, меценат​​​​​​​ и коллекционер Рустам Сулейманов​​​​​​​, коллекционер гималайского искусства и тибетских ковров Егор Перепелюк​​​​​​​, собиратель  старинных рукописей и книг Максим Бывшев​, художник, теоретик искусства и куратор Дмитрий Булатов.

Модераторы: исследовательница частной/вернакулярной фотографии Мария Гурьева, визуальный антрополог, сооснователь и арт-директор студии gonzo: research&art Ксения Диодорова. 

  • 21 сентября, 17:00 — Круглый стол «Фотография вне канона: частные коллекции и вернакулярный взгляд». Иван Сапков, Миша Доможилов, Алексей Савкин, Вадим Лурье, Артём Классен, Сергей Максимишин и Сергей Юшкевич обсудят, как формируются коллекции частной фотографии и почему советское визуальное наследие стало важным объектом собирательства. Модератор — Мария Гурьева.
  • 2 октября, 19:00 — Лекция Игоря Поносова «На улице или в музее? Экспонирование, коллекционирование и архивация уличного искусства». Теоретик уличного искусства проанализирует проблемы музеефикации стрит-арта.
  • 16 октября, 19:00 — Дискуссия «Искусство собирать другое». Рустам Сулейманов, Егор Перепелюк, Максим Бывшев поговорят о коллекционировании предметов из других культурных контекстов. Модератор — Ксения Диодорова, визуальный антрополог.
  • 23 октября, 19:00 — Лекция Дмитрия Булатова «Собирать живое и жизнеподобное». Художник, куратор, продюсер медиапроектов и теоретик искусства расскажет о коллекционировании произведений в области Art&Science.
  • 30 октября, 19:00 — Дискуссия «Наследники больших коллекций: как жить с чужой страстью». Участники (будут известны позднее) обсудят, что происходит с коллекциями, когда они переходят по наследству.

