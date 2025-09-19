С 21 сентября по 30 октября в пространстве «Сообщество» Новой Голландии (набережная Адмиралтейского канала, 2) пройдет цикл лекций и дискуссий в рамках Биеннале частных коллекций. Куратор программы — историк искусства и директор-организатор Школы искусств Европейского Университета в Петербурге Лия Чечик. Организаторы — Фонд «Новые коллекционеры» при поддержке Фонда «Геометрия».

В дискуссиях примут участие фотограф, коллекционер, автор телеграм-канала Фотоулов/Photoulove, основатель проекта и коллекции советских слайдов «Сквозь» Миша Доможилов, коллекционер фотографии и эго-документов Алексей Савкин, художественный редактор журнала «Фольклор и антропология города» Вадим Лурье, историк и автор книги «Вячеслав Коваленко. Ленинградский фотоавангард 1920-1930-х» Артем Классен, фотографСергей Максимишин​​​​​​​, коллекционер Сергей Юшкевич, куратор и теоретик уличного искусства​​​​​​​ Игорь Поносов, предприниматель, меценат​​​​​​​ и коллекционер Рустам Сулейманов​​​​​​​, коллекционер гималайского искусства и тибетских ковров Егор Перепелюк​​​​​​​, собиратель старинных рукописей и книг Максим Бывшев​, художник, теоретик искусства и куратор Дмитрий Булатов.

Модераторы: исследовательница частной/вернакулярной фотографии Мария Гурьева, визуальный антрополог, сооснователь и арт-директор студии gonzo: research&art Ксения Диодорова.