В экспозицию вошла тиражная графика из серий «Кармен», «Алиса в Стране Чудес» и триптиха «Трилогия любви».
10 октября в Арт центре культурного квартала «Брусницын» стартует выставка «Тайнопись» с литографиями и ксилографиями сюрреалиста Сальвадора Дали. Экспозиция соберет оригинальные работы художника на основе сюжетов из мифов, литературы, либретто и гаданий. Среди них: 8 литографий из цикла «Кармен» 1968 года, 12 работ из «Приключения Алисы в Стране Чудес» (1969/1984 года), 18 листов из цикла «Далинианские лошади» (1972/1983 года) и 20 иллюстраций к повести «Треуголка», выполненные в технике ксилографии (1958 год). Каждое произведение подписано автором карандашом, а тираж составляет около 200-300 копий.
В 1958 году Дали создал 20 цветных ксилографий для иллюстрации повести испанского писателя Педро Антонио де Аларкона «Треуголка». Это история о мельнике, его жене и чванливом коррехидоре, пытающемся соблазнить женщину.
Серия из 25 цветных литографий «Кармен» была создана художником в 1968 в качестве иллюстраций к либретто одноименной оперы Жоржа Бизе по новелле Проспера Мериме. В нее вошли портреты главных героев драмы, Хосе, Кармен, Эскамильо, виды Севильи, сцены корриды и цыганских танцев.
12 иллюстраций (по числу глав) к книге Льюиса Кэррола «Приключения Алисы в Стране Чудес» вышли в 1969 году в нью-йоркском издательстве Press-Random House. А в 1984 году литографии выпустили отдельным тиражом. На гуашевых рисунках художник изобразил Алису со скакалкой в руках, весело прыгающую с одного красочного листа на другой. Позднее этот же образ Дали использует в литографиях «Путь к запредельному» и «Путь к мечте».
Серия «Далинианские лошади» впервые вышла в 1972 году в Париже, а еще 18 литографий были переизданы в 1983 году. Дали посвятил цикл лошадям и их образам и роли в легендах и мифах. Среди самых узнаваемых героев художник изобразил любимого коня римского императора Калигулы Инцитата, скакуна Александра Македонского Буцефала, Троянский конь, а также мифические единорог и пегас.
Графический триптих «Трилогия любви» 1976 года считается одним из самых редких графических циклов для коллекционеров. Он был создан в год, когда Дали исполнилось 72 года, а его музе и жене Гале — 82, и посвящен их полувековой брачной истории. В основе триптиха лежат мотивы карт Таро: центральная композиция, «Обещание любви», отсылает к карте «Умеренность», а «Принц любви» связывают с арканом «Повешенный».
Выставка графики Сальвадора Дали «Тайнопись» открыта с 10 октября 2025 по 31 мая 2026 года в Арт центре Культурного квартала «Брусницын» на Кожевенной линии, 30, 3 этаж.
6+
Комментарии (0)