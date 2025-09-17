В 1958 году Дали создал 20 цветных ксилографий для иллюстрации повести испанского писателя Педро Антонио де Аларкона «Треуголка». Это история о мельнике, его жене и чванливом коррехидоре, пытающемся соблазнить женщину.

Серия из 25 цветных литографий «Кармен» была создана художником в 1968 в качестве иллюстраций к либретто одноименной оперы Жоржа Бизе по новелле Проспера Мериме. В нее вошли портреты главных героев драмы, Хосе, Кармен, Эскамильо, виды Севильи, сцены корриды и цыганских танцев.

12 иллюстраций (по числу глав) к книге Льюиса Кэррола «Приключения Алисы в Стране Чудес» вышли в 1969 году в нью-йоркском издательстве Press-Random House. А в 1984 году литографии выпустили отдельным тиражом. На гуашевых рисунках художник изобразил Алису со скакалкой в руках, весело прыгающую с одного красочного листа на другой. Позднее этот же образ Дали использует в литографиях «Путь к запредельному» и «Путь к мечте».