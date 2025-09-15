Фестиваль искусств Востока Daira пройдет в девятый раз в Петербурге

В афише: перформансы, концерты, выставки, киносмотры от фестиваля документального метра «Докер» и многое другое.
С 11 октября по 9 ноября в Петербурге пройдет IX сезон фестиваля искусств Востока Daira. В этом году события проекта — концерты, перформансы, кинопоказы, лекции и научную конференцию — объединены темой «пространства»: сакрального и повседневного, культурного и социального, художественного и научного.
Daira погружает в культуру Востока, рассказывает о ее образах, звуках, смыслах и наследии языком современных медиа. Ежегодный форум расширяет интерес к этнографии и антропологии, выходит за рамки шаблонных представлений о Востоке. Единство культур, сообществ и традиций отражено также и в названии проекта, которое в переводе с арабского означает «круг».
Организатор — некоммерческий фонд «Аль-Макам», при поддержке Комитета по культуре Петербурга, Музея истории религии и отдела антропологии Востока ИВ РАН.
В хайлайтах IX сезона фестиваля искусств Востока:
- 11 октября — концерт-открытие с этно-электронным лайн-апом: сайд-проект Сати Казановой Ethnika, тувинцы Oduchu и индийская импровизация Joy of India & Ecstatic Live Music — дуэт певца Махеша Винаякрама и перкуссиониста Дениса Кучерова. Место: Sound в «Севкабель Порту».
- 13 октября — цикл из четырех лекций о том, как носители разных культур осмысляют пространство времени, и как это находит отражение в их повседневности, языке и искусстве. Следующие встречи лектория — 18, 20 и 25 октября.
- 19 октября — концерт иранской музыки от трио Мехди Шахсавара в Музее-усадьбе Державина.
- 26 октября — концерт традиционный иранской музыки в исполнении группы Ensemble Fakhteh.
- 1 и 2 ноября — серия сеансов документальных фильмов стран Востока в «лекторий'порт», подготовленная в сотрудничестве с международным фестивалем документального кино Doker.
- С 6 по 8 ноября — Международная конференция «Пространства ислама» в Музее истории религии. Участники – ведущие антропологи,искусствоведы, филологи и религиоведы из России и зарубежья. Темы: пространственный поворот в исламоведении, агентность пространства, музейные практики, постсекулярность.
- 7 ноября — танцевальный спектакль по мотивам «Слезы и улыбки» Халила Джебрана (Ливан).
- 8 ноября — танцевальный перформанс «ДӨР» Марселя и Маши Нуриевых (объединение «Алиф», Казань)
Программа обновляется.
12+
