Фестиваль искусств Востока Daira пройдет в девятый раз в Петербурге

С 11 октября по 9 ноября в Петербурге пройдет IX сезон фестиваля искусств Востока Daira. В этом году события проекта — концерты, перформансы, кинопоказы, лекции и научную конференцию — объединены темой «пространства»: сакрального и повседневного, культурного и социального, художественного и научного.

Daira погружает в культуру Востока, рассказывает о ее образах, звуках, смыслах и наследии языком современных медиа. Ежегодный форум расширяет интерес к этнографии и антропологии, выходит за рамки шаблонных представлений о Востоке. Единство культур, сообществ и традиций отражено также и в названии проекта, которое в переводе с арабского означает «круг».

Организатор — некоммерческий фонд «Аль-Макам», при поддержке Комитета по культуре Петербурга, Музея истории религии и отдела антропологии Востока ИВ РАН.