Искусство

Эрмитаж вводит 8 бесплатных дней для всех посетителей

Как отмечает директор музея, свободный вход сделают во время праздников. Михаил Пиотровский поделился планами на пресс-конференции 15 сентября.

Эрмитаж вводит 8 бесплатных дней для всех посетителей. Сохраняйте график, когда вход в музей будет свободным:

  • 7 января — Рождество
  • 23 февраля — День защитника Отечества
  • 8 марта — Международный женский день
  • 12 апреля — День космонавтики
  • 18 мая — Международный день музеев
  • 5 октября — Всемирный день учителей
  • 4 ноября — День народного единства
  • 7 декабря — День Святой Екатерины и День рождения Государственного Эрмитажа.

Михаил Пиотровский также напомнил, что каждый четверг бесплатно посетить музей могут дети до 18 лет, студенты, учащиеся колледжей, аспиранты, курсанты, а также пенсионеры.

Летом, во время каникул и отпусков, бесплатные дни вводить не будут, потому что в этот период в музее и так много людей, сказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский: «Если еще вводить бесплатные дни, будет полное столпотворение».

