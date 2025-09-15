Как отмечает директор музея, свободный вход сделают во время праздников. Михаил Пиотровский поделился планами на пресс-конференции 15 сентября.
Эрмитаж вводит 8 бесплатных дней для всех посетителей. Сохраняйте график, когда вход в музей будет свободным:
- 7 января — Рождество
- 23 февраля — День защитника Отечества
- 8 марта — Международный женский день
- 12 апреля — День космонавтики
- 18 мая — Международный день музеев
- 5 октября — Всемирный день учителей
- 4 ноября — День народного единства
- 7 декабря — День Святой Екатерины и День рождения Государственного Эрмитажа.
Михаил Пиотровский также напомнил, что каждый четверг бесплатно посетить музей могут дети до 18 лет, студенты, учащиеся колледжей, аспиранты, курсанты, а также пенсионеры.
Летом, во время каникул и отпусков, бесплатные дни вводить не будут, потому что в этот период в музее и так много людей, сказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский: «Если еще вводить бесплатные дни, будет полное столпотворение».
