Эрмитаж вводит 8 бесплатных дней для всех посетителей. Сохраняйте график, когда вход в музей будет свободным:

7 января — Рождество

23 февраля — День защитника Отечества

8 марта — Международный женский день

12 апреля — День космонавтики

18 мая — Международный день музеев

5 октября — Всемирный день учителей

4 ноября — День народного единства

7 декабря — День Святой Екатерины и День рождения Государственного Эрмитажа.

Михаил Пиотровский также напомнил, что каждый четверг бесплатно посетить музей могут дети до 18 лет, студенты, учащиеся колледжей, аспиранты, курсанты, а также пенсионеры.

Летом, во время каникул и отпусков, бесплатные дни вводить не будут, потому что в этот период в музее и так много людей, сказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский: «Если еще вводить бесплатные дни, будет полное столпотворение».