Потерянную 400 лет назад картину Рубенса нашли в Париже

11 сентября о находке сообщил французский аукционист Жан-Пьер Озен (Jean Pierre Osenat) — президент одноименного аукционного дома Osenat.

«Это шедевр — «Христос на кресте», написанный в 1613 году, который считался утерянным и который я обнаружил в сентябре 2024 года во время описи и подготовки к продаже особняка в VI округе Парижа», — уточнил в французскому изданию AFP аукционист.

«Распятый Христос изображен одиноким, светящимся и ярко выделяющимся на фоне темного и угрожающего неба. За скалистым и зеленым фоном Голгофы открывается вид на освещенный Иерусалим, но, по-видимому, переживающий бурю. Эта картина — истинное утверждение веры и излюбленная тема Рубенса, протестанта, перешедшего в католичество», — добавил Озен.

По его словам, картина была написана фламандским мастером на «пике его таланта» и хорошо сохранилась. Провенанс подтвердил профессор Нильс Боттнер — специалист по немецкому, фламандскому и голландскому искусству XV–XVI веков и президент Центра Рубенианум. Рентген и анализ пигментов показали подлинность. Лот выставят на торги 30 ноября.

Хотя Рубенс много писал для церкви, недавняя находка размером 105,5 x 72,5 сантиметра, вероятно, была создана для частного коллекционера. Предположительно, она принадлежала живописцу XIX века Вильяму Бугро, а далее была продана владельцам особняка.