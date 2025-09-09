Паша Бумажный построил «Кабинет графики» для выставки «Среда обитания» в Лахта Центре

Объекты художника дополнят работы московских концептуалистов из коллекции Газпромбанка.
С 4 сентября в выставочном пространстве Лахта Центра открылся стенд «Кабинет графики» петербургского художника Паши Бумажного. Специально для выставки «Среда обитания. Избранные работы из коллекции Газпромбанка» автор воссоздал свою мастерскую и показал объекты без которых бы не было его узнаваемого наивного стиля: графику, авторские «игрушки», рисунки, фигуры и необычные артефакты. Проект реализован Фондом поддержки культурных инициатив Газпрома совместно с gallery_gallery.
«Эта работа — кусочек мира автора, который можно было бы вынести из его мастерской, кабинета графики, и показать всем окружающим, потому что его мир немного закрытый. Тут нужно погружаться в правила Паши Бумажного: снимать ботинки, лежать на лягушке, позвонить по телефону… пережить свой опыт, составить своё представление, испытать свои ощущения», — комментирует сооснователь gallery_gallery Леонид Костин.
С 9 по 12 октября во время фестиваля «Друзья Петербурга» стенд можно увидеть бесплатно по регистрации на сайте фестиваля.
Паша Бумажный — петербургский художник-парадокс (и по собственным словам, аниматор и путешественник!), работающий в жанрах графики, стрит-арта, инсталляций и мультимедиа. Занимается живописью, анимацией, дизайном, а также пишет музыку и тексты к своим работам. В своих работах сочетает наивность, иронию и философскую глубину, известен экспериментами с материалами и формами — «рисует ногой, курагой, деревяшкой большой». Сам художник называет свой стиль «меланхоличное техно». В работах часты отсылки к сказкам, мифам и городской среде. Участвовал в параллельной программе Manifesta 10, выставлялся в Китае и Латинской Америке.
Выставка «Среда обитания. Избранные работы из коллекции Газпромбанка» со стендом Паши Бумажного открыта с 4 сентября по 12 октября в Экспозиционное пространство Лахта Центра на Высотной улице, 1, вход № 11, 5 этаж.
