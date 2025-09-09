Паша Бумажный построил «Кабинет графики» для выставки «Среда обитания» в Лахта Центре

С 4 сентября в выставочном пространстве Лахта Центра открылся стенд «Кабинет графики» петербургского художника Паши Бумажного. Специально для выставки «Среда обитания. Избранные работы из коллекции Газпромбанка» автор воссоздал свою мастерскую и показал объекты без которых бы не было его узнаваемого наивного стиля: графику, авторские «игрушки», рисунки, фигуры и необычные артефакты. Проект реализован Фондом поддержки культурных инициатив Газпрома совместно с gallery_gallery.

«Эта работа — кусочек мира автора, который можно было бы вынести из его мастерской, кабинета графики, и показать всем окружающим, потому что его мир немного закрытый. Тут нужно погружаться в правила Паши Бумажного: снимать ботинки, лежать на лягушке, позвонить по телефону… пережить свой опыт, составить своё представление, испытать свои ощущения», — комментирует сооснователь gallery_gallery Леонид Костин.