Василий Ануфриев, Макс Савва, Виктория Утикалко и другие художники переосмысляют Петербург на выставке «Наследие за фасадом»

До 30 сентября в арт-пространстве «Сегоднязавтра» на Чкаловском проспекте проходит групповая выставка «Наследие за фасадом». Она посвящена визуальному изучению скрытых слоев коллективной и исторической памяти петербургских особняков.

В экспозиции — 16 современных авторов: Василий Ануфриев, Анастасия Вакорина, Виталий Зеленко, Анна Канфер, Мария Кавко, Анастасия Кашуба, Виктория Любимова, Екатерина Куковкина, Ольга Florart, Максим Савва, Сергей Савин, Алена Троицкая, Виктория Утикалко, Татьяна Царева, Htonic Ceramic, Nadulli. Они показали работы в различных техниках — от классических скульптуры, графики и живописи до объектов из фарфора, воска, металла, стекла и парафина.