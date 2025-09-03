Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Василий Ануфриев, Макс Савва, Виктория Утикалко и другие художники переосмысляют Петербург на выставке «Наследие за фасадом»

Изучаем городские архитектурные архивы и переосмысляем через призму современного искусства. 

Nadulli, "Маммалиолит"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Сегоднязавтра"

Nadulli, "Маммалиолит"

Анна Канфер, "Принцессы"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Сегоднязавтра"

Анна Канфер, "Принцессы"

Алена Троицкая, "Безмолвные компаньоны"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Сегоднязавтра"

Алена Троицкая, "Безмолвные компаньоны"

До 30 сентября в арт-пространстве «Сегоднязавтра» на Чкаловском проспекте проходит групповая выставка «Наследие за фасадом». Она посвящена визуальному изучению скрытых слоев коллективной и исторической памяти петербургских особняков. 

В экспозиции — 16 современных авторов: Василий Ануфриев, Анастасия Вакорина, Виталий Зеленко, Анна Канфер, Мария Кавко, Анастасия Кашуба, Виктория Любимова, Екатерина Куковкина, Ольга Florart, Максим Савва, Сергей Савин, Алена Троицкая, Виктория Утикалко, Татьяна Царева, Htonic Ceramic, Nadulli. Они показали работы в различных техниках — от классических скульптуры, графики и живописи до объектов из фарфора, воска, металла, стекла и парафина.

Анастасия Вакорина
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Сегоднязавтра"

Анастасия Вакорина

Анастасия Вакорина
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Сегоднязавтра"

Анастасия Вакорина

Анастасия Вакорина
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Сегоднязавтра"

Анастасия Вакорина

Анна Мовчан

Основатель арт-пространства «Сегоднязавтра»:

Мы не просто показываем искусство — мы вскрываем слои времени. Каждый наш проект — это попытка извлечь голоса, запертые в стенах, и дать им высказаться через художников. Здесь можно прикоснуться к трепету воска, в котором застыли карты забытых адресов, услышать тиканье часов, остановившихся сто лет назад, и увидеть, как ваша собственная тень на стене становится частью инсталляции. Это выставка-проводник, выставка-признание.

Мария Кавко, "Белый флаг"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Сегоднязавтра"

Мария Кавко, "Белый флаг"

Макс Савва, "Водопад"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Сегоднязавтра"

Макс Савва, "Водопад"

Мария Кавко, "Эхо"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Сегоднязавтра"

Мария Кавко, "Эхо"

«Сегоднязавтра» — недавно открывшееся арт-пространство, вначале расположенное на берегу Финского залива, а теперь переехавшее на Чкаловский проспект. Основатель проекта, искусствовед и куратор, выпускница университета Goldsmiths Анна Мовчан, поставила перед собой задачу поддержать начинающих авторов. Сейчас в пространстве проходят выставки современного искусства, а также просветительские лекции.

Выставка «Наследие за фасадом» открыта с 28 августа по 30 сентября в арт-пространстве «Сегоднязавтра» на Чкаловском проспекте, 60.

Вход свободный.

12+

